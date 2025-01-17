İstanbul Merkezli Dolandırıcılığa Operasyon: 42 Gözaltı

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İstanbul merkezli 11 ilde, verdikleri sahte iş ilanlarıyla çok sayıda kişinin kimlik ve iletişim bilgilerine ulaşıp, bu bilgileri kullanarak kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan ve bu yolla dolandırıcılık yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek çok sayıda kişiye ait kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları temin edip, bu bilgilerle insanları arayarak kendilerini bankacı, polis, hakim ve savcı olarak tanıttıklarını belirledi. Şüphelilerin aradıkları insanları farklı bahanelerle kandırdıkları ve hesaplarındaki paraları kendi kullanımında olan banka hesaplarına attırdıkları saptandı.

5 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Çalışmaların sonucunda 36 ayrı eylemde 5 milyon 121 bin 661 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Dolandırıcılık eylemlerine karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik İstanbul merkezli Adıyaman, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Van, Hatay ve Mersin illerinde Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda soğuk cüzdan, 7 bin 325 dolar, 130 bin lira nakit para, kuru sıkı tabanca, şarjör ve 37 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.