İstanbul Merkezli Dolandırıcılığa Operasyon: 42 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Merkezli Dolandırıcılığa Operasyon: 42 Gözaltı

İstanbul Merkezli Dolandırıcılığa Operasyon: 42 Gözaltı

İstanbul'da, sahte iş ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kimlik bilgilerini kullanarak kendilerini hakim, savcı ve bankacı olarak tanıttıkları belirlendi. Operasyonda 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

17.01.2025 12:04  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 11 ilde, verdikleri sahte iş ilanlarıyla çok sayıda kişinin kimlik ve iletişim bilgilerine ulaşıp, bu bilgileri kullanarak kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan ve bu yolla dolandırıcılık yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek çok sayıda kişiye ait kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları temin edip, bu bilgilerle insanları arayarak kendilerini bankacı, polis, hakim ve savcı olarak tanıttıklarını belirledi. Şüphelilerin aradıkları insanları farklı bahanelerle kandırdıkları ve hesaplarındaki paraları kendi kullanımında olan banka hesaplarına attırdıkları saptandı.

5 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Çalışmaların sonucunda 36 ayrı eylemde 5 milyon 121 bin 661 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Dolandırıcılık eylemlerine karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik İstanbul merkezli Adıyaman, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Van, Hatay ve Mersin illerinde Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda soğuk cüzdan, 7 bin 325 dolar, 130 bin lira nakit para, kuru sıkı tabanca, şarjör ve 37 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Banka, Hakim, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Merkezli Dolandırıcılığa Operasyon: 42 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 Erdoğan’dan Rıza Polat’ın tutuklandığı ihale yolsuzluğu soruşturmasına ilk yorum: Hiç kimse hukuku çiğneyemez Erdoğan'dan Rıza Polat'ın tutuklandığı ihale yolsuzluğu soruşturmasına ilk yorum: Hiç kimse hukuku çiğneyemez
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
14:02 Şam’da ikinci el eşya satış yasağı kalktı Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
11:10 Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
20:54 Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 15:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Merkezli Dolandırıcılığa Operasyon: 42 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.