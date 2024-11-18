Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti - Son Dakika
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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

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Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'ın yeniden başkanlığa seçildiği olaylı kongre partide deprem etkisi yarattı. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti.

18.11.2024 13:02  Güncelleme: 13:20
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Demokrat Parti'nin (DP) 15. Olağan Kongresi olaylı geçti. İmzalarındaki eksiklik gerekçe gösterilerek genel başkanlık adaylığı reddedilen İlay Aksoy parti yönetimini zehir zemberek sözlerle topa tutarken, asıl deprem ise bugün yaşandı.

İSTİFA AÇIKLAMALARI ART ARDA GELDİ

Kongre sonrasında görevlerinden ayrılacakları konuşulan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun bugün yaptıkları açıklamalarla Demokrat Parti'den istifa ettiklerini duyurdu.

CEMAL ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyorum. Demokrat Parti'de güzel dostluklar, güzel insanlar tanıdım. Anadolu coğrafyasını gezerek Demokrat Parti'yi tanıtmak, millete sevdirmek, Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı, kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik.

Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı, 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik. Dedik ki; bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Teklifimiz kabul görmedi, ısrarla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük.

BİR AÇIKLAMA DA SALİH UZUN'DAN GELDİ

Salih Uzun ise şunları kaydetti; "Kamuoyuna, 33 yıl önce, henüz Mülkiye'de öğrenci iken, girişinde 'Anavatan Partisi Genel Merkezi' yazan kapıdan içeriye adım attığım ilk günden bugüne kadar, oraya veda etmek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Çünkü o gün Türkiye'nin demokratik birikiminin mihenk taşı ve tarihsel çatısı olan o kapı, benim için her zaman bir binadan çok daha fazlası idi.

Dün üzerinde Anavatan Partisi, şimdiyse Demokrat Parti yazıyorsa, merkez sağı birleştirmek için kat edilen uzun ve meşakkatli yolun sonucudur. Anavatan Partisi'nin son Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye'nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim. Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'ni tek çatı altında birleştirmiştik. Aynı iddiayı 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım. Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi. Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

Sözün kısası, genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum. Çünkü Türkiye'nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir. Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır. Merkez zaruridir, makul mümkündür. Başaracağız."

NE OLMUŞTU?

DP'nin dün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla gündeme gelmişti. Cemal Enginyurt dün yaptığı açıklamada "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" ifadelerini kullanırken, Salih Uzun "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le de birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" demişti. Enginyurt son paylaşımında "Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız." söylemi ile istifa sinyalini vermişti.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti\'den istifa etti

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Son Dakika Güncel Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Johan Elmander:
    oooo yanardöner bu sefer nereye hoplayacak 104 47 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Bom boş adam 86 46 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    dem e gecebilir cemal efendi bi oraya geçmedi 77 40 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Bir yere sığmadı bu enginyurt :) 68 23 Yanıtla
  • Firtinaobus:
    Yakışır….Doğru Chp ye…?????? 71 20 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    biraz omurga lazım 60 29 Yanıtla
  • Muzaffer Altun:
    Allah aşkına türkiyede vekilmi var.hepsi maaş vekili.utanmadan konuşuyorlar.aylık şöyle olsun böyle olsun hiç söyleyen varmı.bizim aylıgımız çok.bu sefer bize vermeyın yoksula verin diyen varmı.bunların hepsi açgözlü Allah bunların şerrin?en korusun 41 7 Yanıtla
  • Behzat:
    bu insanları görünce Kılıçdaroğlu aklıma geliyor o yüzden hakkımı helal etmiyorum. 23 12 Yanıtla
  • Mehmet Kurt:
    hayırlı uğurlu olsun 20 11 Yanıtla
  • ÖNDER:
    hayirdir 14 8 Yanıtla
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