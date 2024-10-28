İstanbul Valisi Davut Gül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül\'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak Cumhuriyet'in 101. yılını kutladıklarını belirtti. Gül, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve geliştirme kararlılıklarını vurguladı. Ayrıca, tarih boyunca özgürlük mücadelesi veren milli değerlere atıfta bulunarak, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için umut dolu mesajlar verdi. Kutlamalarda trafiğe kapatılacak yollar da açıklandı.

28.10.2024 13:40
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İSTANBUL Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Gül, "Vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden şer odakları ve ihanet şebekelerine inat daha çok çalışıyor, daha çok üretiyoruz. Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Gül mesajında, "Bu toprakları vatan kılan aziz milletimizin en büyük eseri Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlamanın büyük heyecanı ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrının aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Kutlama mesajında İstanbullulara da seslenen Gül, "Tarih boyunca esaret ve dayatmalara boyun eğmeyen şanlı ecdadımız, geçmişimizden aldığı kuvvetle bu gerçeği İstiklal Harbi'nde tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ateşten bir gömlek giyerek kendini en büyük sevdasına adayan Gazi'nin "İstiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktırö dediği kahraman milletimiz, işgalcilere karşı başlattığı kurtuluş mücadelesini eşsiz zaferlerle taçlandırdı. Bizlere en kutlu emanet olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bıraktı. Bugün bizler, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, bu kutlu mirası emanet eden iradeye layık olmaya çalışıyor; aynı kararlılıkla, aynı ruhla geleceğin müreffeh ve muasır Türkiye'sini kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden kültüre, bilimden teknolojiye, savunmadan diplomasiye İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında insanlığa yön verecek Türkiye Yüzyılı'nın temellerini atıyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden şer odakları ve ihanet şebekelerine inat daha çok çalışıyor, daha çok üretiyoruz. Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

KAPANACAK YOLLAR AÇIKLANDI

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişiö programı dolayısıyla 29 Ekim 2024 tören günü saat 06: 00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

Kapanacak yollar: (06: 00'dan program bitimine kadar) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar: Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)- Fevzipaşa Caddesi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika

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