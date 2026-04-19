İstanbul Yarı Maratonu'nda Rekorlar Geçidi: 20 Bin Koşucu Tarihi Yarımada'da Buluştu
19.04.2026 13:30  Güncelleme: 14:56
Haber: Tuba KARA/ Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Dünyanın en önemli yol koşularından Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 21'inci kez start aldı. 20 bine yakın sporcunun ter döktüğü yarışta hem uluslararası düzeyde hem de Türkiye özelinde tarihi dereceler elde edildi. İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, "Amacımız İstanbul'u bir spor şehri haline getirmek ve 2036 Olimpiyatları'nı ülkemize kazandırmak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, tarihi yarımadanın eşsiz manzarasında koşuldu. 2 bini yabancı, toplam 20 bin sporcunun katıldığı organizasyon, elit atletlerin rekor mücadelelerine sahne oldu.

Erkeklerde Kenyalı ikizlerin "salise" savaşı

Erkekler kategorisinde yarışın galibi, geçen yılın da şampiyonu olan Kenyalı Alex Nzioka Matata oldu. Yarışı 1: 00: 01'lik derecesiyle bitiren Alex'i, aynı saniye ve salise farkıyla ikizi Charles Mbatha Matata takip etti. Charles, bu sonuçla kariyerinin en iyi derecesine imza attı.

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan milli atlet Ali Kaya, 1: 00: 12'lik derecesiyle kariyer rekorunu kırdı. Kaya, bu performansıyla aynı zamanda 2026 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu unvanını kazandı.

Kadınlarda Nursena Çeto'dan kariyer rekoru

Kadınlar kategorisinde Kenyalı Purity Kajuju Gitonga 1: 06: 50'lik derecesiyle ipi göğüsleyen ilk isim oldu. Etiyopyalı Ftaw Zeray ikinci, Güney Afrikalı Glenrose Xaba ise üçüncü sırayı aldı.

Türk atletler klasmanında ise Nursena Çeto, yarışı 1: 11: 27 ile tamamlayarak hem onuncu oldu hem de kariyerinin en iyi derecesini elde ederek Türkiye Şampiyonu unvanına ulaştı. Yarışta ayrıca Güney Sudanlı Stella Mami Clement Lokhiri (1: 11: 17) ve Kazak atlet Shadrack Kimutai Koech (1: 02: 34) kendi ülkelerinin ulusal rekorlarını kırma başarısı gösterdi.

İBB Genel Sekreteri Demir: "Hedefimiz 2036 Olimpiyatları"

Yarışı yerinde takip eden İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, sporu sokağa ve 16 milyon İstanbullunun evine taşımayı hedeflediklerini belirtti. Demir, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'ndayız. Bu yıl 21'incisi düzenleniyor. Sayı olarak 20 bine yaklaştık; 20 bine yakın koşucumuz var. Bunların 2 bini yabancı misafirimiz, yabancı koşucularımız. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi, yarışı erkekler kategorisinde tamamladık. Şimdi bir-iki dakika içerisinde kadınlar kategorisinde de tamamlamayı bekliyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla Türk atletlerden dereceye girenler olacak. Kendi rekorlarını kıranlar oldu, iyi skorlar aldılar. Sporun herkes için olmasını istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak; sporu şehre yaymak, sporu herkesin günlük aktivitesi haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle de bildiğiniz gibi, İstanbul Yarı Maratonu'muz var, kasım ayında 42 kilometrelik İstanbul Maratonu'muz var. Arada 'İstanbul Koşuyor' gibi aktivitelerimiz de oluyor."

Daha birçok spor tesisimizde, bundan sonra hem İstanbul'un hem de 16 milyon İstanbullunun spor yapabilmesi için biz onların evlerine, sokaklarına gideceğiz; her yerde olacağız. Amacımız İstanbul'u bir spor şehri haline getirmek. Bu neyi sağlayacak diye baktığınızda; gelecek sene 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahibi sözleşmesini imzaladı. Biliyorsunuz, 2036 Olimpiyatları'na da adayız. Hep birlikte, ülke olarak 2036 Olimpiyatları'nı ülkemize getirmeye çalışacak ve İstanbul'un bir spor şehri olduğunu bir kez daha kanıtlayacağız. Umarım bu aktiviteler bütün İstanbullular için teşvik edici ve spora çağırıcı olur. Bu faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Belirttiğiniz gibi, bu organizasyonların şehre hem katkısı oluyor hem de sporu teşvik ediyor. Çünkü yarı maraton parkuruna baktığınız zaman, burası tamamen turistik bir alan; Tarihi Yarımada. Kasım ayına baktığınızda ise Boğaz Köprüsü ile Asya ve Avrupa arasında koşulan, bence dünyada eşsiz bir maraton. Dolayısıyla biz bu etkinlikleri hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin tanıtımı için büyük bir aşama olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Bu rakamların da her yıl üzerine koyarak artacağına eminiz. Amacımız şehrimizi tanıtmak, daha çok yabancı misafir gelmesini sağlamak ve bu misafirleri burada en iyi şekilde ağırlamak. Bu faaliyetler de buna vesile oluyor, bu anlamda çok mutluyuz."

Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası sonuçları

Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası statüsünde koşulan yarışta yerli sporcu tasnifi şu şekilde oluştu:

Erkekler:

Ali Kaya – 1: 00: 12 (Kariyer rekoru)

Ramazan Baştuğ – 1: 02: 21 (Kariyer rekoru)

Ömer Amaçtan – 1: 02: 52 (Kariyer rekoru)

Kadınlar:

Nursena Çeto – 1: 11: 27 (Kariyer rekoru)

Pınar Demir – 1: 13: 49 (Kariyer rekoru)

Yayla Kılıç Gönen – 1: 16: 37

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
