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CHP İstanbul'da ilçe belediye sayısını 27'ye çıkardı - Son Dakika
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CHP İstanbul'da ilçe belediye sayısını 27'ye çıkardı

CHP İstanbul\'da ilçe belediye sayısını 27\'ye çıkardı

CHP, dün yapılan yerel seçimlerde İstanbul’da 2019 seçimlerinde 14 olan ilçe belediye sayısını resmi olmayan sonuçlara göre, 27’ye çıkardı. CHP, AKP'de olan Üsküdar, Sancaktepe, Beyoğlu ve Tuzla gibi 12 ilçede seçimi kazandı. MHP’nin İstanbul’daki tek belediyesi olan Silivri’de de kazanan CHP’nin adayı oldu.

01.04.2024 12:43  Güncelleme: 12:47
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CHP, dün yapılan seçimlerde İstanbul'da 2019 seçimlerinde 14 olan ilçe belediye sayısını resmi olmayan sonuçlara göre, 27'ye çıkardı. CHP, AKP'de olan Üsküdar, Sancaktepe, Beyoğlu, Tuzla gibi 12 ilçede seçimi kazandı. MHP'nin İstanbul'daki tek belediyesi olan Silivri'de de kazanan CHP'nin adayı oldu.

31 Mart yerel yönetim seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da kazanan CHP oldu. CHP 31 Mart 2019'da ittifak ortaklarıyla girdiği seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığını 13 bin oy farkla kazanmış, ancak seçimler iptal edilmişti. 24 Haziran 2019 tarihinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti'ye karşı CHP 806 bin oy farkıyla kazanmıştı. 2019'da CHP, İstanbul'un 39 ilçesinden 14'ünde seçimi kazanmıştı.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA OY FARKI YÜKSELDİ

31 Mart 2024'te yapılan seçimlere CHP tek başına girdi. AKP'nin 17 bakan ile İstanbul'da seçim kampanyası yürütmesine karşın CHP, 2019'da aldığı oyun üzerine çıktı. CHP, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde İstanbul'da 4 milyon 430 bin 3 oy alırken, AKP ise 3 milyon 431 bin 197 oy aldı. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 2019'da 806 bin olan oy farkı bu seçimde 998 bin 806'ya yükseldi.

BELEDİYE MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK SAĞLANDI

İstanbul'da birinci parti olan ve birçok yeni ilçeyi partisine katan CHP, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu elde ederek elini rahatlatmış oldu. 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk AKP'de bulunuyordu.

İSTANBUL'DA AK PARTİ 12 İLÇEDE SEÇİMİ KAYBETTİ

AKP'nin büyük önem verdiği İstanbul'da bir çok ilçede seçimi kaybetti. Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde seçimi kaybetti. AK Parti İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Fatih, Esenler, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerini kazanabildi.

İSTANBUL'DA İKİ PARTİ DIŞINDA KAZANAN OLMADI

İstanbul'da seçim CHP ile AKP arasında geçti. İlçelerde kazanan başka bir parti olmadı. İstanbul'da CHP oyların yüzde 51.16'sını alırken, AKP ise 39.63'de kaldı. İstanbul'da seçim yarışının 3. partisi Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu. YRP, 2.62 oy oranıyla İstanbul'da 3. parti olarak seçimi tamamladı. CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olan Sarıyer eski belediye Başkanı Şükrü Genç de seçimde başarılı olamadı. CHP Sarıyer'de seçimi yüzde 51.59 ile kazandı.

CHP EN YÜKSEK OYU KADIKÖY'DE ALDI

CHP İstanbul'un ilçelerinde en yüksek oyu yüzde 68.83 ile Kadıköy'de aldı. Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimlerde başarı elde edemedi.

Seçimde CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçelerden biri de Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta CHP yüzde 64.45 oranında oy alırken, ikinci sırada ise bağımsız belediye başkanı olan AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki 13.4 oy aldı.

CHP, AKP'den kazandığı birçok ilçede de AKP'ye fark attı. CHP, Tuzla'da AKP'ye yaklaşık yüzde 10, Üsküdar'da yüzde 7, Çekmeköy'de yaklaşık yüzde 10, Beyoğlu'nda 9 puan farkla kazandı.

İSTANBUL'DA CHP'NİN KAZANDIĞI İLÇELER

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gözaosmanpaşa Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla ve Üsküdar.

İLÇELERDE RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE OY ORANLARI ŞÖYLE:

Adalar: CHP: 55.49 AK Parti: 22.85

Arnavutköy: CHP: 38.82, AK Parti: 38.82

Ataşehir. CHP: 56.44, AK Parti 35.3

Avcılar: CHP 53.43 AK parti 38.29

Bağcılar: CHP 55.45, AK Parti 32.83

Bahçelievler: CHP 47.4 AK parti 44.27

Bakırköy: CHP 66.72 AK parti 22.07

Başakşehir: CHP 36.67 AK parti 46.85

Bayrampaşa: CHP 46.67 Ak Parti 41.63

Beşiktaş: CHP 64.45, Bağımsız 13.4

Beykoz: CHP 45.94 AK Parti 44.95

Beylikdüzü: CHP 52.78 AK parti 33.37

Beyoğlu: CHP 49.22 Ak Parti 40.74

Büyükçekmece: CHP 48.04 AK Parti 42.16

Çatalca: CHP 50.53 AK Parti 44.94

Çekmeköy: CHP 49.22 AK Parti 39.5

Esenler: CHP 33.7 AK Parti 50.47

Esenyurt: CHP 49.06 AK parti 39.18

Eyüpsultan: CHP 48.29 AK Parti 41.53

Fatih: CHP 43.78 AK Parti 47.57

Gaziosmanpaşa: CHP 40.44 AK Parti 40.19

Güngören: CHP 34.94 AK Parti 50.91

Kadıköy: CHP 68.83 AK Parti 13.08

Kağıthane: CHP 36.05 AK parti 48.96

Kartal: CHP 54.8 AK Parti 35.65

Küçükçekmece: CHP 50.14 AK Parti 36.44

Maltepe: CHP 59.01 AK Parti 32.41

Pendik: CHP 43.08 AK Parti 44.99

Sancaktepe: CHP 50.54 AK Parti 41.46

Sarıyer: CHP 51.59 AK Parti 34.32

Silivri: CHP 53.22 MHP 39.55

Sultanbeyli: CHP 21.04 AK Parti 42.25

Sultangazi: CHP 33, AK Parti 46.81

Şile: CHP 51.88 AK Parti 43.23

Şişli: CHP 66.66 AK Parti 23.64

Tuzla: CHP 50.93 AK Parti 39.07

Ümraniye: CHP 40.38 AK Parti 42.72

Üsküdar: CHP 49.92 AK Parti 42.38

Zeytinburnu: CHP 42.85 AK Parti 46.48

Kaynak: ANKA

Sancaktepe, İstanbul, Üsküdar, Beyoğlu, Tuzla, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul'da ilçe belediye sayısını 27'ye çıkardı - Son Dakika

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