İstanbullulara İmamoğlu'na Destek Çağrısı: "Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz"

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(İSTANBUL) - CHP'liler, yarın sabah İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek olan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalnız bırakmayacak. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasını eleştirdiği için ve son dönemdeki kritik soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişiyle ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan İmamoğlu için İstanbullulara Çağlayan Adliyesi'ne gitme çağrısı yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Toplum gözaltılarla tutuklamalarla susturulmaya çalışılıyor. Artık bunun adı tam bir zulümdür. Zulmün olduğu yerde mücadele haktır." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve CHP'li belediyeler, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde olacaklarını söylediler. Sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda "Kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz" denildi.

CHP İstanbul İl Başkanı, CHP Gençlik kolları ve CHP'li belediyeler, İmamoğlu'na destek için sosyal medya hesapları X'den çağrıda bulundu. İşte o çağrılardan bazıları:

"Zulmün olduğu yerde mücadele haktır"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Değerli İstanbullular, Türkiye'yi yönetme becerisini kaybetmiş iktidar siyasallaştırdığı yargısıyla medyasıyla ve tüm baskı aygıtlarıyla toplumu korkutarak, sindirerek tükenmiş iktidarını sürdürmek istiyor. Son döneme de yaşadıklarımız ortada. Toplum gözaltılarla tutuklamalarla susturulmaya çalışılıyor. Artık bunun adı tam bir zulümdür. Zulmün olduğu yerde mücadele haktır. Hedeflerinde demokrasi var, hedeflerinde Cumhuriyetin değerleri var, hedeflerinden basın özgürlüğü var, ifade özgürlüğü var, hedeflerinde halkın belediyeleri var, hedeflerinde Ekrem başkan var, halkımızın iradesi var. Ekrem Başkanımız yarın saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde zulme meydan okuyacak. Hepimiz orada olacağız. Ekrem Başkanımıza, irademize hep birlikte sahip çıkacağız. Yarın saat 10.00'da bütün İstanbulluları Çağlayan Adliyesi'ne Demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Hep birlikte zorba azınlığa bir kez daha hatırlatalım 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir', mücadelemiz demokrasi mücadelesidir, mücadelemiz cesaret mücadelemizdir, mücadelemiz haysiyet, adalet mücadelesidir, kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz diye haykırmak için yarın saat 10.00'da hep beraber Çağlayan Adliyesi'nde buluşalım."

"Kırmızı yelekliler, yarın saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz"

CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Kara:

"Genç arkadaşlarımız, kıymetli İstanbullular. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak, hak, hukuk ve demokrasi mücadelesinin de öncüleriyiz. Bir adım geri atmadan TBB ve İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun dün olduğu gibi bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. Yarın saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi önünde emeği ile mücadelesi ile ve kararlılığı ile meydanların hep en ön safında olan kırmızı yeleklerimizi ve tüm genç arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bu tarihi sürecin kahramanları kırmızı yelekliler olacak, kırmızı yelekliler tarih yazacak. Gelin bu mücadelemize omuz verin. Kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz."

"Halkın oylarıyla üç kez seçilmiş, 16 milyonun başkanı Ekrem İmamoğlu için, adalet için, demokrasi için"

CHP İstanbul Kadın kolları Başkanı Hatice Selli Dursun: "16 milyon İstanbullunun Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için Cuma günü saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Adaleti ve refahı tesis etmek yerine iktidarın dümenini zulme kıranlara karşı bir arada olacağız. Bütün baskıları bütün adaletsizliklere karşı yan yana olacağız. İnanın ki biz kazanacağız. Ekrem Başkanımız zulme meydan okuyacak bizde onun yanında dim dik duracağız. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel: "Kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz"

"Biz kazanacağız, milletimiz kazanacak"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: "Kıymetli İstanbullular, değerli Beyoğlulu komşularım. 16 Milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için cuma günü saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Ekrem başkanımız zulme meydan okuyacak bizde onun yanında olacağız. İnan ki biz kazanacağız hep birlikte kazanacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz"

"Ekrem başkanımız zulme meydan okuyacak"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan: "Sevgili İstanbullular 16 milyon İstanbullu'nun başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için Cuma günü saat 10.00'da hep birlikte Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Ekrem başkanımız zulme meydan okuyacak. Bizde orada olacağız, inanın ki biz kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz"

"Ekrem başkanımızın yanında dim dik duracağız"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık "Adaleti, hukuku 16 milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmak için Cuma günü saat 10.00'da Çağlayan Adliyesinde olacağız. Ekrem başkanımızın yanında dim dik duracağız. Halkın iradesine sahip çıkmak için bizler omuz omuzayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz"

"İnanın ki biz kazanacağız, hep birlikte kazanacağız"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: "Sevgili İstanbullular 16 milyon İstanbullunun Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkını, halkımızın iradesini, ülkemizin adaletini savunmak için Cuma günü saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Ekrem Başkanımız zulme meydan okuyacak bizde orada olacağız. İnanın ki biz kazanacağız, hep birlikte kazanacağız çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz"

"Hep birlikte kazanacağız"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu: "16 milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için Cuma günü saat 10.00'da Çağlayan Adliyesindeyiz. Ekrem başkanımız zulme meydan okuyacak bizde orada olacağız. İnan ki biz kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz"

"Daima omuz omuza dayanışma içinde olacağız"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler: "16 milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkını halkımızın iradesini ülkemizin geleceğini savunmak için yarın saat 10.00'da Çağlayan Adliyesindeyiz. Daima omuz omuza dayanışma içinde olacağız çünkü biliyorsunuz ki çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz"

"Orada olacağız"

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalı: "16 milyon İstanbullunun başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkını halkın iradesini ülkemizin adaletini savunmak için yarın saat 10.00'da Çağlayan Adliyesindeyiz. Ekrem başkanımız zulme meydan okuyacak, bizde orada olacağız. İnanın ki biz kazanacağız hep birlikte kazanacağız çünkü kurtuluş yok tek başına, yap hep beraber ya hiçbirimiz"

Ekrem İmamoğlu'na soruşturma başlatılması üzerine cezaevinde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sosyal medya hesaplarından da destek çağrısı yapıldı. İfade işlemi sırasında İmamoğlu'nu yanlız bırakmayacaklarını açıklayan diğer başkanlar ise şunlar:

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman.