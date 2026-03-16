İtalya: Savaşta Değiliz
İtalya: Savaşta Değiliz

16.03.2026 22:17
Tajani, İtalya'nın Orta Doğu krizinde savaşa girmeyeceğini yineledi ve diyalog vurgusu yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin, "Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz." dedi.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Tajani, toplantının ardından İtalyan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tajani, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik koalisyon talebinin bugünkü toplantılarında değerlendirildiğini anlattı.

AB'nin, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik 2024'te başlattığı "Aspides" misyonu ile 2008'de başlattığı "Atalanta" deniz korsanlarıyla mücadele misyonunun gündeme geldiğini aktaran Tajani, "Atalanta ve Aspides misyonlarının görev tanımları dahilinde kalmasına karar verildi. Temenni edilen, Kızıldeniz'deki askeri gemi varlığının, halihazırda konuşlandırılmış fırkateyn sayısının artırılmasıdır." dedi.

Söz konusu misyonlarının, görev tanımının değişmeyeceğinin altını çizen Tajani, "Yani misyon olduğu gibi kalacak. Söylediğimiz şey İtalya'nın pozisyonudur. Güçlendirin ama mevcut görev tanımının içinde kalın." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Tajani, "Hürmüz'ün güvenliği, bence, güçlendirilmiş diyalog yoluyla garanti altına alınmalıdır. Amerikalılar ve İranlıların seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alan bir anlaşma hakkında konuşabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hürmüz Boğazı'nın önemli ölçüde kapatılması sadece sanayileşmiş ülkeleri değil, daha yoksul ülkeleri de olumsuz etkiliyor." yanıtını verdi.

Tajani, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının, gelecek aylarda gıda krizine yol açma riski taşıdığına işaret ederek, "Çin ve diğer ülkeler de petrol ve doğal gaza bağımlı oldukları için daha fazla zarar görüyorlar ancak en yoksul ülkeleri de göz önünde bulundurmalıyız ve onlara yardım etmek için gereken her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizdeki pozisyonuna dair Tajani, şunları kaydetti:

"Pozisyonumuzu tekrarladım. Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz. Bunu hükümet olarak Parlamento'da söyledik ve Yüksek Savunma Konseyi toplantısında da tekrarladık. İtalya savaş halinde değil, savaşa girmeyecek ve başka hiçbir misyona dahil olmayacağız. Saldırıya uğrayan bir AB ülkesi olduğu için, Kıbrıs'ı donanmamızla korumaya devam edeceğiz. Hem Kızıldeniz'de hem de (Hint) okyanusta Atalanta misyonuyla donanmamızla varlığımızı sürdüreceğiz."

Lübnan'daki durum

Tajani, Lübnan'daki duruma da dikkati çekerek, "Lübnan'daki durumun kötüleşmemesini de sağlamalıyız. Temennimiz, İsrail ile doğrudan diyaloğun öne çıkması ve Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a askeri bir işgal başlatmamasıdır. Elbette bunun gerçekleşmesi için Hizbullah'ın İsrail'e karşı füze saldırılarını durdurması ve silah bırakması gerekir. Bu, zaten Lübnan'ın meşru hükümeti tarafından da talep ediliyor. Durum karmaşık ancak çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya: Savaşta Değiliz - Son Dakika

Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü
Bolu’da kazada ortalık savaş alanına döndü 4 yaralı Bolu'da kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 yaralı
Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur

22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
SON DAKİKA: İtalya: Savaşta Değiliz - Son Dakika
