İyi Parti Genel Başkan Dervişoğlu: "Erdoğan'ı, Atatürk'ün Ruhuna Kur'an-I Kerim Okumaya Davet Ediyorum"

(BALIKESİR)- Partisinin Balıkesir 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında mevlit okutulması tartışmalarına ilişkin "Mustafa Kemal'in koltuğunda şu anda oturan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hakaret onun koltuğuna yapılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na da büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kıraate ne kadar hakim olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'i usulü erkanıyla nasıl güzel okuduğunu iyi biliyorum. Bu millet Mustafa Kemal'e dua okurken, Hacı Bayram Camii'nde olacağım ben ikindi namazı öncesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Atatürk'ün ruhuna Kur'an-ı Kerim okumaya davet ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir'de "Hep beraber sonuna kadar" sloganıyla gerçekleştirilen partisinin Balıkesir 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye Dervişoğlu'nun yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, partinin il ve ilçe yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilceleri, partililer ile vatandaşlar katıldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede konuşan Genel Başkan Dervişoğlu, 18 aydır genel başkanlık yaptığını belirterek "18 aydır sizin genel başkanınızım, 19'uncu aya girdik. 19 ay boyunca İYİ Parti'ye kurulmuş bütün tuzakları birlikte aştık. Bunu hem heyecanımızla gerçekleştirdik hem de samimiyetimizle. İYİ Parti, Türk siyasi hayatının samimiyet yuvasıdır. Hem Türkiye'nin bütün problemlerinin tespitinde hem de çözümünde siyasette doğrularıyla temayüz etmiş bir kurum olma vasfıyla yükseliyoruz. Vatandaşın bize olan güveni her geçen gün artıyor. Bize sadece iyiler ve cesurlar değil, milletin büyük bir kesimi 'İyi ki İYİ Parti ve kadroları var' diyor" dedi.

Dervişoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün Kuvayı Milliye'nin merkezindeyiz, Kuvayı Milliye'nin kalbindeyiz. Madem ki Kuvayı Milliye'nin kalbindeyiz, o zaman tüm Balıkesir bilsin ki İYİ Parti'nin yüreği de Balıkesir'de atacak. İYİ Parti'nin bütün mücadelesi, maddi ve manevi kalesi olma vasfıyla Balıkesir'le birlikte yükselecektir. Çok netameli günler geçirdiğimizi biliyorsunuz. Kökümüzü kurutmak istediklerine şahit oldunuz. Siyasi ömrümüze vade biçmeye kalkıştıklarına şahit oldunuz. İçimizde zafiyet yaratmaya çalıştıklarına şahit oldunuz. Bakın, biz öyle bir hareketiz ki köklerimiz sağlam. Toplumun bütün kesimlerinden, bütün siyasi partilerden, bütün siyasi partilerin kadrolarından arkadaşlarımızla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Biz kökümüzü kurtardık, buna şahit oldular. Şimdi üzerimizde farklı farklı oyunlar oynanıyor. Türk siyasetinin üzerinde, siyasi şahsiyetlerin üzerinde yargıyı da araçsallaştırarak kurguladıkları birtakım senaryoların olduğunu biliyorsunuz. Ben faniyim. Bugün varım, yarın yokum. Üzerimizde oyun oynasanız ne olur ki? Siyasi ömrümüze vade biçseniz ne olur ki? Biz siyaseti kendimiz için yapmıyoruz ki, biz siyaseti büyük Türk milleti, büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz."

Konuşmasını ekonomi üzerinden sürdüren Dervişoğlu, bir ay içinde 77 ilde eş zamanlı toplantılar yaptıklarını ve Anadolu'da kimsenin halinden memnun olmadığını belirterek "Bütün Anadolu'yu dolaştık. Halinden memnun bir tek insana bile rastlamadık. Hepsi şikayet ediyor. Dokunduğumuz her yerden bin ah işittik" ifadelerini kullandı.

"Biz slogan Atatürkçüsü değiliz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı üzerinden sözlerine devam eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Mescitlerde Mustafa Kemal'e rahmet okutulmasını istemeyen bir güruh var bu Türkiye'de. Kocaeli'de bir vali ortaya çıkıyor, diyor ki: '10 Kasım, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü. Kocaeli'nin camilerinde Mustafa Kemal'in ruhuna Mevlid-i Şerif okutulacak ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunulacaktır.' Hemen bir kesim ayaklanıyor. 'Camiler bizimdir, bizim camilerimizde ona Fatiha okutamazsınız' diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet'i kuran adamın ölüm yıl dönümünde, Cumhuriyetin camilerinde Mustafa Kemal Atatürk'e Fatiha okunmasını yasaklamaya kalkışan bir hainler topluluğu var bu Türkiye'de. Ne Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümlerinde ne Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümlerinde camilerde ondan bahsediliyor. Mustafa Kemal'den camilerde bahsettirmiyorlar da Mustafa Kemal sahipsiz mi kalıyor zannediyorlar? Mustafa Kemal'in bu melunların takdirine, taltifine, teveccühüne ihtiyacı mı var zannediyorlar? Biz slogan Atatürkçüsü değiliz. Biz cumhuriyetçiyiz, Türkçüyüz ve gerçekten Atatürkçüyüz.

"Erdoğan'ı, Atatürk'ün ruhuna Kur'an-ı Kerim okumaya davet ediyorum"

Bu infiale dönüşünce Türkiye'de Başkanlık Divanımızda oturduk ve bir karar aldık. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, 81 vilayetimizde ikindi namazı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Mevlid-i Şerif okutacağız ve Kur'an tilavetinde bulunacağız. Mustafa Kemal'in koltuğunda oturan ben değilim; ben Mustafa Kemal'in koltuğunda oturmaya talip olan kişiyim. Mustafa Kemal'in koltuğunda şu anda oturan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hakaret onun koltuğuna yapılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na da büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kıraate ne kadar hakim olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'i usulü erkanıyla nasıl güzel okuduğunu iyi biliyorum. Bu millet Mustafa Kemal'e dua okurken, Hacı Bayram Camii'nde olacağım ben ikindi namazı öncesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Atatürk'ün ruhuna Kur'an-ı Kerim okumaya davet ediyorum. Bunu yaparak, sanki etrafından kaynaklanıyor gibi görünen bu provokatif yaklaşımın önünü keseceği kanaatini taşıyorum. Bu millete hiç kimse ruhunu kaybettiremez."

"Dün Abdullah Öcalan'a 'cani' diyordum; bugün 'kurucu önder' demediğim için tehdit ediliyorum"

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ise Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir şebeke kurulmuş; büyük Türk milletinin hilafına adımlar atılmasının altyapısı oluşturuluyor. Yeni bir süreç başlattılar. Türkiye Birlik ve Millet Meclisi'nde bir komisyon kurdular; Türkiye'nin tartışılmaz ne kadar değeri varsa, tartışma masasına yatırmaya kalkıştılar. Ne konuşuluyor Türkiye'de şimdi? Üniter devlet yapımız konuşuluyor. Dil birliğimiz konuşuluyor. Vatandaşlık tanımımız konuşuluyor. Hiçbiri zoruma gitmiyor. Bir de Abdullah Öcalan denen caninin hürriyeti, özgürlüğü konuşuluyor. Yuhlama. Yuhalamaya gerek yok; benim zaten şekerim inip çıkıyor, bunu düşününce. Buna karşı da mücadele ediyoruz. Bağıra çağıra değil, oldukça makul bir ses tonu ve üslupla anlatıyoruz. Yahu, Abdullah Öcalan'a duyduğunuz sevdanın kaynağını biz biliyoruz. Sizin önünüze ödev veriyorlar ve o ödevin yerine getirilmesi için de sizi vazifelendiriyorlar. Abdullah Öcalan'a duyduğunuz sevdanın menşei başka yer olduğunu da biliyoruz. Bize soruyorsunuz ya: 'Ne oldu da bunlar değişti? Dün böyle diyorlardı, bugün böyle diyorlar.' Bu adama bir şey mi oldu diye de soruyorsunuz. Ben de eleştirdim; zaman zaman tehdit ve hakaretlerin muhatabı oluyorum. Ben niye tehdit ediliyorum, biliyor musunuz? Dünden bugüne değişmediğim için. Dün ben Abdullah Öcalan'a 'cani' diyordum; bugün 'kurucu önder' demediğim için tehdit ediliyorum.

'Dün dediklerimin hilafına konuşmam' diyorum da bazı meseleler var: O insanın inkişafı münasebetiyle, dün doğru düşündüklerinizin bugün yanlış olduğuna kanaat getirebilirsiniz. Bazen hayatın keşkeleri olur; anneler bunu iyi bilir. Çocukların gelişmesi sürecinde çocuklar hep aynı değildir: Bebekken farklıdır, ilkokuldayken farklıdır, ortaokuldayken farklıdır. Sosyal çevre de insanları etkiler, eğitim de değiştirir. Ben eğitimden kaynaklı bir değişiklikten asla şikayetçi değilim. Ben zihniyet değiştirenlerden şikayetçiyim; akıl değiştirenlerden şikayetçiyim; aklını emperyalist güçlere satıp pazarlayanlardan, siyasi rant elde etmeye kalkışanlardan şikayetçiyim.

"Abdullah Öcalan'ı devletle eşitleme bataklığına batıyorlar"

TBMM'yi işledikleri suça ortak etmeye çalıştılar. Şimdi Türkiye'de ne konuşuluyor? İmralı Komisyonu ya da o 'Barış, Kardeşlik…' bilmem ne komisyonu, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'… Abdullah Öcalan'a gitsin mi, gitmesin mi? Türkiye bunu tartışıyor. İstihbarat gidiyor, hükümet gidiyor, örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözcüleri gidiyor. Abdullah Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güya bir sorunun çözümü için yol göstericilikte bulunuyor. Düştüğümüz zillete bakar mısınız? Komisyon tartışması da böyleydi: Komisyonun kurulmasını Abdullah Öcalan istediği için kurdular. Altını çizerek söylüyorum: Bu komisyonun kurulmasını 2013 yılında oraya yapılan ziyaretler sırasında Abdullah Öcalan istedi. Şimdi de 'İmralı'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonun temsilcileri gitsin' diyen yine Abdullah Öcalan. Neden? Çünkü Abdullah Öcalan denen cani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle kendisini eşitlemek istiyor. Memleketi yönettiğini zannedenler de Abdullah Öcalan'ın o temennisine ortak olarak onu devletle eşitleme bataklığına batıyorlar. O bataklıktan onları çıkaracağım. Bunun için kimi, neyi, nerede, nasıl kullanmaya kalkışırlarsa kalkışsınlar; bize, halka ithamlarda, iftiralarda bulunurlarsa bulunsunlar, Türk milleti adına konuya müdahil olup, onları bulundukları bataklıktan çıkarmak; bizim, iyilerin, cesurların, demokrasiye, adalete, hukuka ve hürriyete inananların vazifesidir, tarihi sorumluluğudur. İstedikleri kadar konuşsunlar.

"Abdullah Öcalan'a duyduğun sevda nereden geliyor? Numan Kurtulmuş"

TBMM'yi alet ettiler; şimdi de devleti bu suça alet etmek istiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bu komisyonun da başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde TBMM Başkanının böyle bir görev, sorumluluğu yok. Abdullah Öcalan buna bu görevi verdi. Abdullah Öcalan. Bugün gazetelerde okudum: 'Milli Güvenlik Kurulu PKK'nın bir örgüt olmadığını söylerse, yasal düzenlemeler yapmak konusunda bir kolaylığa sahip oluruz' diyorlarmış, mealen. Aynı cümleler değil belki; şimdi biliyorum ki bana da 'Sunu dediğim için' bir şeyler söyleyecekler. Ben de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcımız Erhan Usta'nın sorusunu burada kendisine tekrardan soruyorum: 'Senin Abdullah Öcalan sevdan nereden geliyor? Abdullah Öcalan'a duyduğun sevda nereden geliyor?' Numan Kurtulmuş, onu merak ediyorum. Milletim adına soruyorum. Sayın Erhan Usta'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmaya istinaden, TBMM Genel Kurulu'nda cezalandırılması talebiyle bir divan toplantısı yapacaklarmış pazartesi günü. Erhan Usta'yı cezalandıracaklarmış. Meclis'te cezalandırma nasıl olacak? Hapishaneye atacak haliniz yok. İşte birkaç oturuma, birleşime katılmama cezası verecekler ya da maaş kesintisi yapacaklar; sen bunu yap. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul kürsüsüne çıkan her İYİ Partili milletvekili, 'Abdullah Öcalan'ın sana olan aşkının neden kaynaklandığını' her kürsüde sorduracağım. O zaman göreceğiz."

"Sıkıntıların özünde ve kökünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangında yaşamını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Dervişoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bütün bunlar; bugün karşı karşıya bulunduğumuz sıkıntıların özünde ve kökünde, 2018 yılında değiştirilerek yürürlüğe giren ve Türk milletinin kaderini tek adamın iki dudağından çıkacak lafa teslim eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Türkiye'de değiştirilmesi gereken elbette ki iktidardır. Ama kim iktidara talipse, bu millete söz vermelidir ki önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmeyi taahhüt etsin. Ben, İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak söz veriyorum: Allah bana bu ülkeyi yönetmeyi nasip ederse, ilk olarak bu ceberut sistemi değiştireceğim ve parlamenter sistemin inşası için atılması gereken bütün adımları da atacağım."