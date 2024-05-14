İYİ Parti, kamuda israfın boyutlarının araştırılması için grup önerisi verdi

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(ANKARA)- İYİ Parti, TBMM Genel Kurulu'nda kamuda israfın boyutlarının araştırılması için grup önerisi verdi. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi yıllardır süregelen kamudaki israfın bir itirafı niteliğindedir. Bürokratların aldığı yönetim kurulu ücretleri ile ilgili bir sınırlandırma getirmiştir, bu da doğru bir uygulamadır. Teke düşürmüşlerdir ancak bununla ilgili üst sınır belirlemesi yapacağız demişlerdir. Bununla ilgili de ciddi bir muğlaklık vardır. Üst sınır belirlemesi nedir yani 250 bin lira bir bürokratın maaşı 200 bine mi düşecek? Burada somut belirlemeler yapılması lazım" dedi.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti tarafından verilen 'Kamuda israfın boyutlarının araştırılması' grup önerisi reddedildi.

"MEMURDAN KISILARAK TASARRUF ETMEK DOĞRU DEĞİL"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, grup önerisine ilişkin şunları söyledi:

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi yıllardır süregelen kamudaki israfın bir itirafı niteliğindedir. Eksik ve yanlışlar olmakla beraber doğru gördüğümüz bir uygulamadır. Maalesef yıllardır kamuda israf had safhaya ulaşmış, ekonomimizi sıkıntıya sokmuştur. Burada belirtilen maddelerden özellikle memurlarımızın servislerinin kaldırılması bize göre doğru bir uygulama değildir çünkü bu bir tasarruf değildir. Böyle bir durumda birçok çalışan memurumuz kendi araçlarıyla işe gelmek zorunda kalacak, bu benzin tüketimi açısından ülke ekonomisine bir israftır. Beraberinde ciddi bir trafik yükünü de birlikte getirecektir. Bürokratların israf ve savurganlıklarının hüküm sürdüğü kamuda dar gelirli memurlardan kısılarak tasarruf tedbirlerine gitmek doğru bir uygulama değildir. Burada yapılması gereken şudur; bakan ve bakan yardımcıları dışında kamudaki bütün bürokratların makam arabalarını iptal edip bunların şoförlerini de uygun görülen yerlerde kaydırarak değerlendirmek gerekmektedir. Bürokratların aldığı yönetim kurulu ücretleri ile ilgili bir sınırlandırma getirmiştir, bu da doğru bir uygulamadır. Teke düşürmüşlerdir ancak bununla ilgili üst sınır belirlemesi yapacağız demişlerdir. Bununla ilgili de ciddi bir muğlaklık vardır. Üst sınır belirlemesi nedir? Yani 250 bin lira bir bürokratın maaşı 200 bine mi düşecek? Burada somut belirlemeler yapılması lazım. Kamu kurum ve kuruluşları uzun yıllardır bina kiralıyor. Bizim devletimize ait yerlerimiz varken, binalar yapabilecek durumdayken yandaşlara peşkeş çekebilmek için fahiş fiyatlarla hep binalar kiraladık. Siz bile kirada otururken ev almak istersiniz ki daha ekonomik bulursunuz."

"ANA RAHMİNE DÜŞMEMİŞ ÇOCUKLARIN BİLE GELECEĞİNİ SATTINIZ, ŞİMDİ KEMER SIKIN DİYORSUNUZ"

CHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Barış Bektaş da şunları kaydetti:

"Bu ülkenin nimetlerinden siz yararlandınız, denizi siz tükettiniz ama vatandaşın üç kuruş birikimine de göz dikerek tasarruf etmek peşindesiniz. Enflasyon her geçen gün tırmandığı halde, geçim sıkıntısı arttığı halde, KPSS'ye hazırlanan gençler memur olmaya çalışıyor ama siz onların hayalini çalarak tasarruf yapmak istiyorsunuz. İnşa ettiğiniz Saray'da her gün 35 milyon harcanıyor ama siz diyorsunuz ki 'gelin personel taşıyan servisleri ortadan kaldıralım.' Milletin çocuklarına servis yok ama kamuda 125 bin makam aracı var. Siz Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını sattınız, Türk milletinin geçmişini 85 milyar dolarlık özelleştirmeyle yok ettiniz. Ana rahmine düşmemiş çocukların bile geleceğini sattınız, şimdi bize kemer sıkın diyorsunuz. Biz buna şiddetle itiraz ediyoruz."

"NASIL BALIK BAŞTAN KOKUYORSA TASARRUF DA BAŞTAN BAŞLAR"

İYİ Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da tasarruf hedefini eleştirerek, şöyle konuştu:

"İtibardan tasarruf olmaz, herkes bizi kıskanıyor diyen AKP'nin 22 yıllık har vurup harman savuran ekonomik yaptırımlarını görünce, AKP için son derecede büyük bir adımdır. Tasarrufu artk gündeminize almış olmanız önemli ve kıymetlidir. Dün atmadığınız her adım fakir, fukaranın malına el uzatmanızdır, haram işlemiş olmanızdır. Kamuda israfın hiçbir açıklaması olamaz. Nasıl balık baştan kokuyorsa tasarruf da baştan başlar."