 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti'nin depremde kaybolan çocuklara yönelik araştırma önerisi reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'nin depremde kaybolan çocuklara yönelik araştırma önerisi reddedildi

İYİ Parti'nin depremde kaybolan çocuklara yönelik araştırma önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, devletin kayıp kişilerin ya da çocukların kayıplığına dair bir hukuki süreç başlatması gerektiğini belirtti. Diğer milletvekilleri de kayıp çocukların bulunması ve iddiaların araştırılması konusunda çağrıda bulundu.

23.01.2024 - 19:13,
Abone Ol

İYİ Parti'nin depremde kaybolan çocuklara yönelik araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi için verdiği grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Devlet olarak biz fiili olarak kayıplarımızı bulamıyorsak hemen arkasından hukuki anlamda kayıp kişilerin ya da çocukların kayıplığına dair bir hukuki süreç başlatılmalıdır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bölgedeki enkazlarda kaybolan vatandaşların tespit edilmesi, bakan tarafından açıklanan bilgilerin doğruluğunun araştırılması, enkazdan çıkan cenazelerin tamamı için kimlik tespiti, DNA örneği alımı ve otopsi yapılıp yapılmadığının incelenmesi, çocuk kaçırma iddialarının kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi, kaybolan vatandaşlarımızın bulunması için gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi görüşüldü. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya şunları söyledi:

"Bizi en çok üzen konuların başında kendilerine ulaşılamayan, tespiti yapılamayan birçok vatandaşımızın ve çocuklarımızın olması... Depremin doğası gereği elbette can kayıpları yaşanabilir... Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki devletimiz deprem sonrası yapılması gereken bütün konularda sınıfta kalmıştır. Yeterli arama kurtarmayı zamanında yapmamıştır. İnsanlar enkazın altında donarak susuz kalarak donarak hayatını yitirmiştir.

Bir de buna kayıp çocuklar konusu eklendi... Depremde bu çocuklarımız yaşamlarını da yitirmiş olabilir. Ancak öncelikle bu çocuklarımızın kaçırılıp kaçırılmadığını, insan ticaretine konu olup olmadığını devletimizin ciddi bir şekilde araştırması gerekir. 1999 depreminden sonra da benzer sorunları yaşadık. Bazı çocuklarımızın istismar edildiği, kaçırıldığı yönünden haberler hatta isimleri medyada yer aldı.

Hem 1999 hem de 6 Şubat depremindeki bu kayıp vakaların ciddiyetle Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyüklüğüne yakışır bir şekilde araştırıp sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Devlet olarak biz fiili olarak kayıplarımızı bulamıyorsak hemen arkasından hukuki anlamda kayıp kişilerin ya da çocukların kayıplığına dair bir hukuki süreç başlatılmalıdır."

GERGERLİOĞLU: "BİRİNCİ YIL DOLARSA KAYIP STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK"

İYİ Parti'nin önerisi üzerine söz alan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şunları söyledi:

"Aileler dertli, yüzlerce aile soruyor, eski Aile Bakanı diyor ki, 'Herhalde sağlık kuruluşlarındadır.' Yeni Aile Bakanı diyor ki, 'Kayıp çocuk yok.' Ama yüzlerce çocuk ve insan kayıp... Bir iki hafta sonra bu Meclis'te hepimiz 'deprem deprem' deyip bir sürü nutuklar atacağız ama iktidar yetkilileri, ailelerin sesini hala duymuyor. Aileler diyor ki, 'Birinci yıl dolarsa 'öldü' denilecek, kayıp statüsünden çıkarılacak. Bizim hala umudumuz var' deniyor ama iktidarın umurunda değil.

ÇALIŞKAN: "HAFTALARDIR SÜREN İDDİALARA EN KÜÇÜK RED SÖZ KONUSU DEĞİL"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da şunları söyledi:

"Bu öneri sıradan bir öneri değil, büyük bir felaketle karşı karşıyayız... Ülkemizde 1999 depreminden bugüne hemen her dönem tekrar edilegelen çocuk kayıplarının 6 Şubat depreminden sonra da tekrarı önemli. Yıllardır son depremden sonra aylardan beri bu felaketlere olan çığlıklar sürekli örtbas edildi. Ne zamanki bu vahim iddia bir ada üzerinden Epstein iddiasıyla gündeme geldi, biz o zaman konuşuyoruz. Hele de Türkiye'den çocukların da bulunduğuna dair iddiaların bulunduğu bir dönemde TBMM böyle bir iddiaya kayıtsız asla kalamaz. Mutlaka bu konu açığa çıkarılmalı, kamuoyu bilgilendirilmelidir. Haftalardır süren bu kadar ithama rağmen en küçük bir reddiye söz konusu değil.

YILDIRIM: "KAYIPLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA MASASI KURULSUN"

İYİ Parti'nin önerisi üzerine söz alan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım şunları söyledi:

"Bu insanların 11 aydır çalmadıkları kapı kalmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na buradan seslenmek isterim; bu akut dönemde bir 'Alo 183 hattı' kurulmuştu. Burada ne kadar ihbar var? Ne kadar bulunan çocuk, birey var, bunları açıklasınlar. Hatay'da 122, Kahramanmaraş'ta 18, Adıyaman'da 3, Malatya ve Gaziantep'te 1 kardeşimiz kayıp. Eğer çocuklar veya bireyler kayıp değilse biz buradan sorarız. Rönesans'taki 2 yaşındaki Esila, 1 yaşındaki Mehmet Akif nerede? 3 yaşındaki Alya Dua Kılıç nerede? Bu kayıplarla ilgili hem dernek hem de yakınlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı daha geçen hafta arıyorlar ama telefona ses yok. Bu vicdanları sızlatan mesele değil mi? Neden bununla ilgili bir çalışma masası kurmuyoruz? Ailelerin, 11 aydır istedikleri şey, bir kabir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti\'nin depremde kaybolan çocuklara yönelik araştırma önerisi reddedildi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Milletvekili, İYİ Parti, AK Parti, Deprem, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'nin depremde kaybolan çocuklara yönelik araştırma önerisi reddedildi - Son Dakika


21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Son Dakika
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:52:22. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'nin depremde kaybolan çocuklara yönelik araştırma önerisi reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement