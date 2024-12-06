İyi Partili Taşçı'dan Öğretmen Adaylarına Polis Müdahalesine Tepki: "Dün Gece Ankara'da, Kızılay'da Çok Fazla Ananın Ahını Aldınız" - Son Dakika
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İyi Partili Taşçı'dan Öğretmen Adaylarına Polis Müdahalesine Tepki: "Dün Gece Ankara'da, Kızılay'da Çok Fazla Ananın Ahını Aldınız"

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, dün akşam Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan mülakat mağdurlarına yönelik polis müdahalesine ilişkin bugün Meclis’te basın açıklaması düzenledi. Taşçı, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, "Milli Eğitim Bakanına ‘Milletle inatlaşma’ talimatını bir an önce verin. Çünkü hiç bir iktidar yoktur ki; anaların, haklı anaların, masum anaların, mazlum anaların ahları üzerine abat olabilsin. Dün gece Ankara’da, Kızılay’da çok fazla ananın ahını aldınız" dedi.

06.12.2024 16:11
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, dün akşam Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan mülakat mağduru öğretmen adaylarına polisin müdahalesine tepki gösterdi. Taşçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Milli Eğitim Bakanına 'Milletle inatlaşma' talimatını bir an önce verin. Çünkü hiç bir iktidar yoktur ki; anaların, haklı anaların, masum anaların, mazlum anaların ahları üzerine abat olabilsin. Dün gece Ankara'da, Kızılay'da çok fazla ananın ahını aldınız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, mülakat değerlendirmelerinde yaşadıkları mağduriyet sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemi yapan öğretmen adaylarına dün akşam destek ziyaretinde bulunmuştu. Milletvekillerinin ziyaretinin ardından eylem yapan öğretmen adaylarına polis müdahale etmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında polis müdahalesini eleştirdi. Taşçı şunları söyledi:

"Sizin hiç mi vicdanınız yok"

"Belki dün orada öğretmen adaylarına müdahale eden polisler arasında da atanamayan öğretmen arkadaşlarımız vardı. Yani atanamadıkları için polis olmak zorunda kalmış öğretmen adaylarımız vardı. Bunu hepimiz biliyoruz dolayısıyla ben asla oradaki polis arkadaşlarımızı suçlamıyorum. Ama onlara o insafsız emirleri verenleri suçluyorum. Sizin hiç mi vicdanınız yok? Kanunlar diyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız olarak, kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve yürüyüş düzenleyebilir. Kanunların suç saymadığı amaçtı orada ifade edilen. Kanunlar diyorsunuz kanunlar açık. Milli güvenliğe tehdit oluşturmadıkları sürece ki oluşturmadılar. Kamu düzenini bozmadıkları, vatandaşın yaşamını katlanılamaz derecede zorlaştırmadıkları sürece ki zorlaştırmadılar. Genel sağlığa, ahlaka, başkalarının özgürlüklerine zarar vermedikleri sürece ki vermediler. Pekala orada haklılıklarını haykırabilirler. Kanunlar diyorsunuz, o öğretmenlerin orada olmasına yol açan adaletsizlik mi peki kanun?

"Hiçbir iktidar yoktur ki mazlum anaların ahları üzerine abad olabilsin"

Ben bugün sayın Cumhurbaşkanına; itilen, kakılan, kulak tıkanan, yok sayılan ama yarın evlatlarımızı emanet edeceğimiz, geleceğimizi şekillendirmelerini bekleyeceğimiz bütün öğretmenlerimiz adına bir kere daha çağrıda bulunuyorum: Milli Eğitim Bakanına 'Bu haksızlıktan bir an önce vazgeç' talimatını verin. Milli Eğitim Bakanına 'Milletle inatlaşma' talimatını bir an önce verin. Çünkü hiç bir iktidar yoktur ki; anaların, haklı anaların, masum anaların, mazlum anaların ahları üzerine abat olabilsin. Dün gece Ankara'da, Kızılay'da çok fazla ananın ahını aldınız."

"Mülakat belirleyici olacaksa kamuya alımlarda KPSS neden yapılıyor"

Taşçı mülakatın kaldırılmasıyla ilgili bir soru üzerine de "Mülakat belirleyici olacaksa kamuya alımlarda KPSS neden yapılıyor o zaman? Yani niye bu insanlar aylarca çalışıyorlar, kurslara gidiyorlar. Dolayısıyla burada mesele mülakatın elbette kaldırılması, KPSS'ye giriyorlarsa eğer. O zaman KPSS yapmayacaksınız mülakatla alacaksanız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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