İZKOOP\'tan 700 Milyon TL\'lik Grand Port Projesi

Güncel

İZKOOP tarafından İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar'da Türkmenköy mevkiinde, 700 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek Grand Port Projesi'nin lansmanı ve temel atma töreni yapıldı. İZKOOP Genel Koordinatörü Çağlar Kalkan törende yaptığı konuşmada 2022 yılında Nobili Park Airport Projesi ile yola çıktıklarını belirtip, "İnşaatımız büyük oranda ilerledi, 2026 Ocak'ta evleri teslim edeceğiz. Grand Port Projemiz, Nobili Park Airport Projemiz ile komşu. Projeyi 2,5 yıl içerisinde bitirip, teslim etmeyi planlıyoruz" dedi

İZKOOP tarafından İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar'da Türkmenköy mevkiinde hayata geçirilen ve yaklaşık 700 milyon TL yatırım bedeli olan Grand Port Projesi'nin lansmanı ve temel atma töreni Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Grand Port Tanıtım Filmi'nin gösterildiği etkinlikte, temel atma töreni için Ayrancılar'a canlı bağlantı yapılarak, butonlara basıldı. Temel atma töreninin gerçekleştirilmesinin ardından, İZKOOP'un yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı 'şehrin merkezinde yaşamla iç içe' sloganıyla 'Black Gardens' ve 'DOĞA Residences' projelerinin kısa tanıtımı yapıldı. Etkinlikte, temel atma töreninin yanı sıra inşaat ve konut sektörünün geleceği de masaya yatırıldı.

'ANA HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA İZMİR'DE KONUT SEKTÖRÜNE DAMGA VURMAK'

Etkinlikte konuşan İZKOOP Genel Koordinatörü Çağlar Kalkan, "İZKOOP olarak 2022 yılında Nobili Park Airport Projesi ile yola çıktık. İnşaatımız büyük oranda ilerledi, 2026 Ocak'ta evleri teslim edeceğiz. Grand Port Projemiz, Nobili Park Airport Projemiz ile komşu. Projeyi 2,5 yıl içerisinde bitirip, teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. Kalkan, "Konut almanın alternatif bir modeli olarak devam ediyoruz. Amacımız düşük rakamlarla, taksitli bir şekilde kişilerin konut edinilmesini sağlamak. Ayrancılar Türkmenköy mevkinde yapacağımız iki projeyle bölgeye yeni bir hareketlilik getireceğiz. Yaptığımız projelerde kalitemiz, orta ve üst seviyede ilerleyen bir noktada. Kaliteli, ailelerin yaşayabileceği modern yaşam alanları üretiyoruz. Eksik olan konut stoğuna destek olacağız, bunun yanında da üyelerimize daha düşük maliyetli, kolay ulaşabilir şekilde konut ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kalkan, şöyle devam etti: Bölgede çalışmalar yaptığımız için Torbalı Belediyesi'yle birlikte hareket ediyoruz. Bölge yeni bir yerleşim alanı. Taşeron firmalarımızın ve tedarikçilerin desteği ile bölgede 350-400 çocuğun gidebileceği bir kreş yapmayı planlıyoruz. Torbalı Belediyesi'yle görüşmelerimiz sürüyor, yakında resmiyete kavuşacak. Ayrancılar Gençlik Spor Kulübü'ne de destek veriyoruz. Bu şekilde işin sosyal boyutunda da var olmak istiyoruz. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte İzmir'de konut sektörüne damga vurmak ana hedefimiz."

'KOOPERATİFÇİLİK SİSTEMİ YENİDEN CANLANMALI'

Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran da Türkiye'deki en büyük sorunun barınma olduğuna dikkati çekip, "Artık ev fiyatları çoğu büyük şehirde alınamayacak noktalara geldi. Hatta küçük şehirlerde dahil 3-4 milyon TL'den aşağı evler bulunamıyor. Kredilerin de kapalı olduğu bir dönemde insanlar için çok zor bir dönem var. Yıllar önce çok faydasını gördüğümüz ama yıllardır unutturulan kooperatifçilik sistemi daha da canlanmalı ve artık krediyle ev alamayan insanların kooperatif ile ev alması kolaylaşmalı. O nedenle bu tip projeler ülkemiz için çok önemli" dedi.

Başaran, "Türkiye'de yıllar önce çok fazla kooperatif vardı ve bu kooperatiflerle çok güzel işler yapıldı. Bir sürü insan ev sahibi oldu. Yaklaşık 30 yıldır çok yanlış işler yapan kooperatifler oldu. O yüzden de vazgeçenler oldu. Ama bu sistemin tekrar canlandırması lazım" diye konuştu.

PROJE 25 BİN 400 METREKARE ALAN İÇERİSİNE YAPILIYOR

Ayrancılar Mahallesi Türkmenköy mevkiinde Grand Twin Tower, Park Fortuna, Nobili Park Airport projelerine komşu, 25 bin 400 metrekare alan içerisinde, modern ve yatay mimarisi ile geniş metrekarelerde 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 340 bağımsız bölümden oluşuyor. Geniş peyzaj alanları, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları ile şehre yakın, gürültüden uzak eşsiz yaşam alanları sunuyor. Proje Adnan Menderes Havaalanı, Pancar ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi ile İzmir - Aydın otobanına yakınlığı sebebiyle de ulaşımda kolaylık sağlıyor. Ayrıca Torbalı Belediyesi tarafından yapılması planlanan Pancar - Ayrancılar Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nin yanı başında bulunuyor.