İzmir Belediyesi Deprem Bölgesine Yatırımlara Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Belediyesi Deprem Bölgesine Yatırımlara Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, depremden etkilenen Malatya'nın ilçelerine destek olmak amacıyla birçok tesisin temel atma törenine katıldı. 'Kardeş belediyecilik' kapsamında kadın ve gençlik merkezi, düğün salonu ve taziye evi gibi projeler hayata geçiriliyor.

07.02.2025 18:49  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir'in 20 ilçe belediye başkanı, depremin ikinci yılı nedeniyle Malatya'ya "kardeş belediyecilik" kapsamında destek olmak ve yatırım yapmak için Doğanşehir, Hekimhan, Yazıhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerini ziyaret ederek kadın ve gençlik merkezi, düğün salonu, taziye evi gibi birçok tesisin temel atma törenine katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir'in 20 ilçe belediye başkanı, depremin ikinci yılı nedeniyle "kardeş belediyecilik" kapsamında destek olmak ve yatırım yapmak için Malatya'yı ziyaret etti.

Malatya'nın Doğanşehir, Hekimhan, Yazıhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerinde kardeş belediyecilik kapsamında kadın ve gençlik merkezi, düğün salonu, taziye evi gibi birçok tesisin temel atma törenleri yapıldı. Malatya'nın diğer ilçelerinde de yatırımların devam edeceği kaydedildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da depremde en çok etkilenen ilçenin Doğanşehir olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün kalabalık bir heyetle Malatya'dayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında 20 İzmir ilçe belediye başkanımız burada. Şimdi bir kısmı Arapgir'de, bir kısmı Hekimhan'da, bir kısmı Yazıhan'da, Doğanşehir'de, Arguvan'da temeller atıyorlar. Özellikle ben huzurunuzda hep beraber yaşamış olduğumuz büyük yıkımdan ve acıdan sonra bizimle dayanışma göstermeye gelen İzmir halkının temsilcisi sevgili Cemil Tugay başkanıma huzurlarıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Birçok milletvekilimiz geldi, onlar da ilçelerde geziyor. Bugün Doğanşehir'de hepimizin çok yakından bildiği ilçelerde bir kadın dinlenme evi yapıyorlar. Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatı ve desteğiyle yapıyor. Hemen Yazıhan'ın yol üzerinde büyük bir düğün salonu inşa ediyoruz. Onu da Torbalı Belediye Başkanımız Övünç Demir yapıyor. Çeşme Belediye Başkanımız Arguvan'a, Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit ile Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız Mehmet Türkmen beraber bugün temel atıyorlar. Arapgir'e de Bornova Belediye Başkanımız Ömer Ekşi çok amaçlı bir düğün ve taziyeler için bir salon yapılıyor."

Tugay: "Elimizden geleni yapma borcumuz olduğunu biliyoruz"

"Elimizden geleni yapma borcumuz olduğunu biliyoruz" diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, deprem bölgesinin bu görevi yerine getirmek için çok daha öncelikli bir yer olduğuna değindi.

Duman: "Kardeşlik böyle günlerde belli olur"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da Doğanşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi'nin kardeş belediyeler olduğunu söyleyerek "Kardeşlik böyle günlerde belli olur. Biz de bugün hep kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek adına bugün burada Doğanşehir'de Kadın ve Gençlik Aktivite Merkezi'nin temelini atmak için bir araya geldik" diye konuştu.

Keskin: "Ağbaba, depremde Malatya'nın gönülde yer edindi"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, CHP'li Ağbaba'ya teşekkür etti. Ağbaba'yla beraber depremin ilk gününde Malatya için mücadele ettiklerini söyleyen Keskin, "Kendisi de kapı kapı gezdi. Kendisine gerçekten o günkü gösterdiği performansdan dolayı da Malatya'nın gönlünde de yer yaptı. Esnafımız ve Malatya'mız adına belediye başkanımızın da huzurlarında kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Politika, Gençlik, Malatya, Deprem, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Belediyesi Deprem Bölgesine Yatırımlara Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 00:52:19. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Belediyesi Deprem Bölgesine Yatırımlara Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.