İzmir Belediyesi Deprem Bölgesine Yatırımlara Devam Ediyor

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(MALATYA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir'in 20 ilçe belediye başkanı, depremin ikinci yılı nedeniyle Malatya'ya "kardeş belediyecilik" kapsamında destek olmak ve yatırım yapmak için Doğanşehir, Hekimhan, Yazıhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerini ziyaret ederek kadın ve gençlik merkezi, düğün salonu, taziye evi gibi birçok tesisin temel atma törenine katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir'in 20 ilçe belediye başkanı, depremin ikinci yılı nedeniyle "kardeş belediyecilik" kapsamında destek olmak ve yatırım yapmak için Malatya'yı ziyaret etti.

Malatya'nın Doğanşehir, Hekimhan, Yazıhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerinde kardeş belediyecilik kapsamında kadın ve gençlik merkezi, düğün salonu, taziye evi gibi birçok tesisin temel atma törenleri yapıldı. Malatya'nın diğer ilçelerinde de yatırımların devam edeceği kaydedildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da depremde en çok etkilenen ilçenin Doğanşehir olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün kalabalık bir heyetle Malatya'dayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında 20 İzmir ilçe belediye başkanımız burada. Şimdi bir kısmı Arapgir'de, bir kısmı Hekimhan'da, bir kısmı Yazıhan'da, Doğanşehir'de, Arguvan'da temeller atıyorlar. Özellikle ben huzurunuzda hep beraber yaşamış olduğumuz büyük yıkımdan ve acıdan sonra bizimle dayanışma göstermeye gelen İzmir halkının temsilcisi sevgili Cemil Tugay başkanıma huzurlarıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Birçok milletvekilimiz geldi, onlar da ilçelerde geziyor. Bugün Doğanşehir'de hepimizin çok yakından bildiği ilçelerde bir kadın dinlenme evi yapıyorlar. Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatı ve desteğiyle yapıyor. Hemen Yazıhan'ın yol üzerinde büyük bir düğün salonu inşa ediyoruz. Onu da Torbalı Belediye Başkanımız Övünç Demir yapıyor. Çeşme Belediye Başkanımız Arguvan'a, Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit ile Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız Mehmet Türkmen beraber bugün temel atıyorlar. Arapgir'e de Bornova Belediye Başkanımız Ömer Ekşi çok amaçlı bir düğün ve taziyeler için bir salon yapılıyor."

Tugay: "Elimizden geleni yapma borcumuz olduğunu biliyoruz"

"Elimizden geleni yapma borcumuz olduğunu biliyoruz" diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, deprem bölgesinin bu görevi yerine getirmek için çok daha öncelikli bir yer olduğuna değindi.

Duman: "Kardeşlik böyle günlerde belli olur"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da Doğanşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi'nin kardeş belediyeler olduğunu söyleyerek "Kardeşlik böyle günlerde belli olur. Biz de bugün hep kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek adına bugün burada Doğanşehir'de Kadın ve Gençlik Aktivite Merkezi'nin temelini atmak için bir araya geldik" diye konuştu.

Keskin: "Ağbaba, depremde Malatya'nın gönülde yer edindi"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, CHP'li Ağbaba'ya teşekkür etti. Ağbaba'yla beraber depremin ilk gününde Malatya için mücadele ettiklerini söyleyen Keskin, "Kendisi de kapı kapı gezdi. Kendisine gerçekten o günkü gösterdiği performansdan dolayı da Malatya'nın gönlünde de yer yaptı. Esnafımız ve Malatya'mız adına belediye başkanımızın da huzurlarında kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.