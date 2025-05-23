İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Almanya, Finlandiya ve Ukrayna Heyetleriyle Görüştü

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Almanya, Finlandiya ve Ukrayna heyetlerini ağırladı. Peş peşe gerçekleştirilen görüşmelerde kentler arasında yapılacak iş birliklerinin önemine değinilirken, temiz enerji, turizm ve ulaşım konularında ortak adımların atılabileceği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, farklı ülkelerden gelen yabancı heyetleri ağırladı. İzmir Sanat Başkanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde ülkeler ve kentler arasında kurulacak iş birliklerinin önemine değinildi. Temiz enerji, ulaşım, çevre sorunlarının konuşulduğu görüşmelerde, kardeş şehir önerileri de gündeme geldi.

"İzmir ile Bremen arasında yatırımcıları bir araya getirmek istiyoruz"

Başkan Cemil Tugay'ın ilk konuğu Almanya'nın Bremen Eyaleti Ekonomi Müsteşarı Maike Frese ile Almanya Başkonsolosu Ralf Schröer ve beraberindeki heyet oldu. Tugay, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Maike Frese de Türkiye'ye ve İzmir'e ilk kez geldiğini, tekrar gelmeyi istediğini belirtti. Bu seyahatin önemli bir amacı olduğuna dikkat çeken Maike Frese, "İzmir ile Bremen arasında yatırımcıları bir araya getirmek, iş birliklerini güçlendirmek için böyle bir seyahat planladık. Öncelikli konularımızdan biri rüzgar enerjisi. İzmir ile Bremen arasındaki temasları daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bazı şirketlerle bir araya gelerek rüzgar enerjisi alanında görüşmeler yapacağız" dedi.

"Bu tür işbirliklerinden iki taraf mutlaka kazançlı çıkacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şehirlerin birbirini daha iyi tanıması ve iş insanlarının bir araya gelerek yatırım yapmasının önemli olduğunu söyledi. Tugay, "Bu birlikteliklerin bir diğer ayağı da kültürel ve sosyal çalışmalar. Bir araya gelerek önemli çalışmaları hayata geçirebiliriz. Bu tür iş birliklerinden iki taraf mutlaka kazançlı çıkacak" diye konuştu.

"2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz var"

Başkan Cemil Tugay, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kentlerin çağın gereklerine uygun olarak gelişmesinin önemine dikkat çekildi. Başkan Tugay, konuklarına altyapı, Körfez, ulaşım, kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarını anlattı. Atık yönetimini çok önemsediklerini ifade eden Tugay, "Evlerde çöpleri ayrıştırarak toplama çalışmasını başlattık. Bu çalışmayı tüm kente yayarak, atık yönetimini daha da iyileştirmeyi planlıyoruz. 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz de var. Bunu da enerji verimliliğine odaklanarak, karbon salımını azaltarak yapmayı istiyoruz. Enerji verimliliği çok önemli. Temiz enerji kaynaklarından güneş, rüzgar ve jeotermal enerji potansiyelimiz bulunuyor. Bunlara odaklanabiliriz" dedi.

"İzmir'in potansiyeli çok yüksek"

Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ise Finlandiya'daki şirketlerin de karbon nötr hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Bu konuda Türkiye'deki şirketlerle iş birliği yapabileceklerini belirtti. Sadece kültürel olarak değil kentlerin gelişmesi için oluşturulacak iş birlikleri açısından kardeş kent projesine sıcak baktıklarını anlattı. Pirkko Hamalainen, "İzmir'in potansiyeli çok yüksek. Vatandaşlarımız buranın potansiyelini bilse, daha çok tercih eder. Her bir köşede ayrı bir kültürel miras bulunuyor. Kültür turizmi açısından İzmir'in göz ardı edilemeyecek bir potansiyeli bulunuyor" diye konuştu.

Geleceğin krizlerini aşmak için formül arayışı

Ukrayna'dan gelen Çernivtsi Belediye Başkanı Roman Klichuk ve beraberindeki heyet de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Cemil Tugay, İzmir'de çok sayıda Ukrayna vatandaşının yaşadığını anımsattı. Ziyarette iklim krizi, çevre, gıda, enerji gibi geleceğin krizlerine değinen ve bu başlıkların artık bütün ülkelerin sorunu olduğunu dile getiren Tugay, "Bu sorunların çözümleri için yapabileceğimiz iş birliği bizi memnun eder. Ulaşım, çevre, yeşil alanlar, atık yönetimi konusunda yoğun şekilde çalışıyoruz. En önemli konu enerji. Hem enerjiyi verimli kullanmak hem de temiz enerji üretimi ile ilgili çalışıyoruz. Bütün bilgi ve deneyimimizi paylaşmaya hazırız. Yine aynı şekilde sizden de çok şey öğreneceğinize inanıyorum. İzmir'in turizm potansiyeli çok yüksek. İzmir'de gezilecek, görülecek çok yer var. 7 antik kente ev sahipliği yapıyor" dedi.

"İzmir'e hayran kaldık"

Çernivtsi Belediye Başkanı Roman Klichuk de Başkan Tugay'ı, Ukrayna'ya davet etti. Yenilenebilir enerji konusunda İzmir'in tecrübelerinden faydalanabileceklerine değinen Klichuk, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik için başvurularının bulunduğunu hatırlatarak, " Güneş, rüzgar enerjisi gibi kaynakların kullanılması gerekiyor. Geleneksel sistemler her yıl daha da pahalı oluyor. Ukrayna'nın AB'ye tam üyelik sürecinde İzmir'in tecrübelerinden faydalanabiliriz. Toplu taşıma, enerji gibi alanlarda ortak çalışmalar yapabiliriz. Turizm konusunda da iş birliğimizi geliştirelim. Ukrayna'ya çok turist geliyor. Bu turistlerin İzmir'i görmesi çok önemli. Çünkü şehir çok güzel. Biz de İzmir'in güzelliğine hayran kaldık" diye konuştu. Çernivtsi Belediyesi, kardeş kent ilişkisinin simgesi olarak İzmir ve Çernivtsi tasarımlı iki kent mobilyasını hediye etmişti. Programın sonunda Başkan Tugay ile Roman Klichuk, Kültürpark'ta İzmir Sanat yakınına konulan banka oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.