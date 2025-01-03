İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir İzmir Vizyonu' Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir İzmir Vizyonu' Çalışmalarını Hızlandırdı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Sürdürülebilir İzmir Vizyonu" doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Kentin uzun vadede yaşanabilir, dayanıklı ve refah seviyesi yüksek bir kent olma hedefini ifade eden sürdürülebilirlik çalışmaları, İzmir’in 2030 karbon nötr şehir hedefi için de önemli olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Türkiye ve Avrupa'daki başka kentlere ilham verecek seviyeyi yakalamak için de çok çalışacağız" dedi.

03.01.2025 10:05  Güncelleme: 11:06
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Sürdürülebilir İzmir Vizyonu" doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Kentin uzun vadede yaşanabilir, dayanıklı ve refah seviyesi yüksek bir kent olma hedefini ifade eden sürdürülebilirlik çalışmaları, İzmir'in 2030 karbon nötr şehir hedefi için de önemli olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Türkiye ve Avrupa'daki başka kentlere ilham verecek seviyeyi yakalamak için de çok çalışacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi'nde sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar hız kazandı. Göreve geldiğinde Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürlüğü'nün kurulmasını sağlayan Başkan Tugay, iklim krizi ve onun yarattığı çoklu krizlere karşı kentin daha uyumlu ve dirençli olması için sürdürülebilirlik çalışmalarını öncelikli hale getirdi.

"Dayanıklı ve refah seviyesi yüksek bir kent olma hedefini ifade ediyor"

Başkan Cemil Tugay, 'Sürdürülebilir İzmir Vizyonu' doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "İzmir'in sürdürülebilirlik vizyonu, şehrin sosyal, ekonomik ve çevresel dengeleri gözeterek uzun vadede yaşanabilir, dayanıklı ve refah seviyesi yüksek bir kent olma hedefini ifade ediyor. Bu vizyon, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik, kültür ve tarihin korunması, yenilikçilik ve teknolojik uyum prensiplerine bağlı olarak işliyor" dedi.

"Öncü olmak zorundayız"

İzmir'in 2030 karbon nötr şehir hedefinde sürdürülebilirlik çalışmalarının da önemli olduğunu belirten Başkan Tugay, "İzmir, Avrupa Komisyonu'nun iklimle mücadele konusundaki çağrısına kabul edilerek AB üyesi kentler dışında AB Şehirler Misyonu Etiketi unvanını alan ilk kent oldu. Bu bize önemli bir görev veriyor. Öncü olmak zorundayız. Türkiye ve Avrupa'daki başka kentlere ilham verecek seviyeyi yakalamak için de çok çalışacağız. İzmir'i karbon nötr bir şehir haline getirebiliriz. Kararlı, bilinçli olmak, yoğun çalışmak ve hedeften vazgeçmemek gerekiyor" diye konuştu.

Yol haritası hazır

Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını oluşturdu. Buna göre kurumsal sürdürülebilirliğin kurum kültürü haline getirilmesi, 2024 yılı Uluslararası GRI Standartları'nda sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması, ilçe sürdürülebilirlik ofislerinin yapılanması, kent ölçeğinde farkındalık çalışmaları yapılması ve Avrupa Misyon Kent çalışmalarına katkıda bulunulması için çalışmalar hızlandırılacak.

İzmir Sürdürülebilirlik Haritası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik Akademisi'ni kuran ve İzmir Sürdürülebilirlik Haritası'nı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda öncü olacak. Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili kurumun eğitim ihtiyacının karşılanması için Sürdürülebilirlik Akademisi'nin kurulduğunu belirtti. Bu akademinin ayrıca ilçe sürdürülebilirlik ofislerinin eğitimlerini de ücretsiz olarak organize edecek şekilde kurgulandığını söyledi.

"İyi uygulama örnekleri il geneline yayılmış ve etkisi artması sağlanacak"

İzmir Sürdürülebilirlik Haritası'ndan söz eden ekonomist Dr. Derya Altun, "Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak il genelinde yapılan her projenin detaylarının görsel ve içerik olarak takip edileceği bir bilgi portalı olarak tasarlandı. Bu harita ile İzmir genelinde yapılan sürdürülebilirlik çalışmaları izlenebilecek ve raporlanabilecek. Bu sayede iyi uygulama örnekleri il geneline yayılmış ve etkisi artması sağlanacak. Ayrıca 'sürdürülebilir1izmir' çatısı altında instagram ve linkedin hesapları üzerinden yapılan tüm sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi veriliyor" dedi.

Uluslararası standartlarda sürdürülebilirlik raporu hazırlanacak

Büyükşehir, öncelikle kaynakların verimli kullanılması için birlikte çalışan birimlerin koordinasyonunu artırmak üzere sürdürülebilirlik uyum ve koordinasyon raporları hazırlayacak.  İkinci olarak sürdürülebilirlik raporlaması için en yaygın kullanılan ve güvenilir çerçeveler olan uluslararası GRI standartları ile ilgili çalışacak. Buna göre, belediyenin sürdürülebilirlik vizyonu ve politikaları, çevresel performans, sosyal performans, ekonomik performans, hedefler ve ölçümler, iyi uygulama örnekleri ile gelecek sürdürülebilirlik stratejileri alanlarında çalışmalar yapılacak.

Farkındalık artırılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi sürdürülebilirlik çalışmalarını planlarken İzmir Sürdürülebilirlik Ağı (İZSA) ile ilçe sürdürülebilirlik ofislerinin kurulmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.  Ayrıca kent ölçeğinde farkındalık çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda üniversiteler, gençlik örgütleri, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıklar kurulacak.

İzmir bu etiketi taşıyan Türkiye'den tek şehir

Hazırlanacak 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çalışmalarına katkı sunulacak. Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, Milano, Brüksel, Lizbon, Madrid de dahil olmak üzere toplam 35 ülkeden 112 misyon şehirle birlikte Avrupa İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'nda Türkiye'den sadece İstanbul ve İzmir yer alıyor. Misyon kentlerin arasından 53 şehir Avrupa İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Etiketi'ni almaya hak kazandı. İzmir bu etiketi taşıyan Türkiye'den tek şehir olma özelliğini taşıyor. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da bu hedef doğrultusundaki planlamalara katkı sağlanması, İzmir'in dünya genelinde bilinirliğinin artması, ek bütçe ve finansmanlardan yararlanma olanaklarının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir İzmir Vizyonu' Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika

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