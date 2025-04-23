İzmir\'de 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

İZMİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalara İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalar meydandaki Atatürk Anıtı'na İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk bırakmasıyla başladı. Törende İlkokulu öğrencileri 'Parla' marşı ile 'Haydi Türkiye' marşını seslendirdi. Ortaokul öğrencileri ise Efeler gösterisi yaptı. 'Bir Anadolu Masalı' öğrenci grup gösterileri ve ortaokulların 'Kırmızı Beyaz' flama öğrenci grup gösterileri ile devam etti. Son olarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri 'Dalgalan Şanlı Bayrağım' gösterisi gerçekleştirdi.

'İSTİKBAL DAVASININ KALBİ OLMUŞTUR'

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Bir asır önce umutla, inançla ve dualarla açılan Meclisimiz, tarihimizin bu en çetin döneminde hürriyet ve istikbal davasının kalbi olmuştu. Bu mukaddes çatı altında toplanan aziz milletimiz, Malazgirt'in emanetine canı pahasına sahip çıkarak binlerce yıllık medeni vasfını cihanşümul bir kahramanlık destanına dönüştürmüştür. Dünya sahnesine çıktığı günden bu yana, tarihi rotasını bizzat tayin eden asil milletimizin, milli egemenliğine bağlılığı takdire şayandır. Milletimizin yaradılışındaki bu hasletleri en iyi şekilde tahlil eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı evlatlarımıza armağan etmesi onun geleceğe dair vizyonunun en parlak tezahürüdür. 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' ifadesi onun, evlatlarımızın yüksek karakterine ve potansiyeline duyduğu güveni işaret etmektedir. Şüphesiz çocuklarımız, şanlı mazimizden aldıkları ilhamla bu coğrafyaya aidiyetimizi baki kılacak, güzel ülkemizin şarkısını dünyanın dört bir yanında duyuracaktır. Medeniyetin burçlarında ay yıldızlı sancağımızı ilelebet dalgalandıracaktır" ifadelerini kullandı.

'EVLATLARIMIZ İNSANLIK TARİHİNDE İZ BIRAKAN İŞLERE İMZA ATACAKLAR'

Öğretmenlere de seslenen Yahşi, "Cihanın bu en kadim coğrafyasında, asırların birikimiyle yoğrulmuş necip milletimizin evlatlarını, yüksek karakterli bireyler olarak çağlar üstü bir vizyonla istikbale taşıyacaksınız. Yüzyıllardır bu topraklarda mayalanmış, en kıymetli hasletleri onların kalplerine nakşedeceksiniz. Evlatlarımız, sizlerin rehberliğinde insanlık tarihinde iz bırakan işlere imza atacaklar. Atinin ufkuna bir güneş gibi doğacak neslin mimarları olacaksınız. Çocuklarımız bizler için Yüce Allah'ın en büyük hediyesi, milletimiz içinse istikbalin ta kendisidir. Çocukların şen kahkahalarının çınlamadığı bir dünya; yarımdır, eksiktir. Bugün Gazze'den Doğu Türkistan'a, Afrika'ya zulmün gölgesinde kalan her çocuk dünyanın vicdan yarasıdır. Hangi coğrafyada bir çocuk mazlumsa yüreğimiz oralıdır. Onların çıkaramadığı ses olmak, sesimizi yükseltmek insanlık ödevidir. Bu kutlu bayram, tüm çocukların neşeyle güldüğü, hayaller kurabildiği, adil bir dünya umudumuzu tazelesin" diye konuştu.