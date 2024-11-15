İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İzmir'de bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek zehirlenerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bebeğin annesi ve babası taburcu olurken, bir apartman sakininin tedavisi devam ediyor. İlaçlama yapan firmanın 3 personeli gözaltında.

15.11.2024 00:39
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İzmir'de, 1 yaşındaki erkek bebek, yaşadığı apartmanda yapılan haşere ilaçlamasının ardından zehirlenerek hayatını kaybetti.

APARTMAN SAKİNLERİNİN BİR KISMI RAHATSIZLANDI

Olay, 12 Kasım Salı günü Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, bir firmaya haşere ilaçlaması yaptırmak istedi. Yapılan ilaçlandırmanın ardından apartmanda oturanların bir kısmı rahatsızlandı. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

1 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilaçlamada, apartman 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İlaçlamadan etkilenen bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. ile birlikte binada oturan G.U., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anne R.K. ve baba R.K. taburcu edilirken, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

FİRMANIN 3 PERSONELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, ilaçlamanın yapıldığı apartman ile birlikte yanında bulunan 2 apartman ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlanırken, bölgeye sevk edilen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binalarda havalandırma çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAHTA KURUSUNDAN DOLAYI İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Apartmanın en alt katında oturan Güven Uğurlu, "Pazartesi günü ilaçlama yapılmış ama bu olaylar bu sabah gerçekleşti. Dördüncü katta bulunan dairede tahta kurusundan dolayı ilaçlama yapılıyor. İlaçlamadan dolayı da bu zehirlenmeler oluyor. Ölen bebeğin ailesi üç gündür yok zaten. Dün akşam geliyorlar yatıyorlar, sabah kalktıklarında bu durum gerçekleşiyor. Biz de sıkıntı yok, bizim havalandırmamız kapalıydı. Bebeğin ailesi ve üst katta komşumuz hastanede. 6-7 saattir dışarıdayız" dedi.

Mahalle sakini Mesrure Yılmaz ise "Sabah kalktığımda pencereleri açtığım zaman ambulans ve polis arabası gördüm. Sonra içerden bir erkek çıkarıldığını gördüm. Herhalde evin beyiydi. Yüzü sap sarıydı, daha sonra da bütün gün polis arabaları burada nöbet tuttu. Evlerimizden iki saat önce çıkardırlar. Çünkü o ilaçlanan evi açmışlar" dedi.

İZMİR VALİLİĞİ: KONUYLA İLGİLİ ADLİ TAHKİKAT SÜRMEKTEDİR

Meydana gelen olaya ilişkin İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda 12.11.2024 tarihinde apartman sakinlerince yaptırılan haşere ilaçlamasının ardından, 14.11.2024 günü 11: 30 sıralarında bazı vatandaşlarımızın ilaçlamadan etkilendiği, 112 ihbar hattına bildirilmiştir. Yapılan araştırmada, apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebeğin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen; bir apartman sakininin tedavisine Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası ve annesi tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli gözaltına alınmış, söz konusu apartman ile yandaki 2 apartman tahliye edilerek, tahliye edilen vatandaşlarımıza valiliğimizce geçici barınma imkanı sunulmuştur. Ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir."

Kaynak: DHA

Bebek, İzmir, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

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