CHP İzmir'de Bayramlaşma Töreni: İktidar Mesajı Verildi

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir'de CHP'nin Ramazan Bayramı Geleneksel Bayramlaşma Töreni'ne yerel seçim zaferi damga vurdu. Çifte bayram yaşadıklarını belirten CHP'li isimler, iktidar mesajı verdi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Tek bir hedefimiz var. O da iktidar. O gün geldiğinde başarmak için çok çalışacağız, daha çok ter dökeceğiz. Hep birlikte iktidara yürüyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı Ramazan Bayramı Geleneksel Bayramlaşma Töreni, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan ve Mahir Polat ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve yeni seçilen ilçe belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı. Törene, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili de katıldı. Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat'ta yapılan törende, 31 Mart gecesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in büyük seçim galibiyeti sonrası yaptığı konuşmaya ilişkin hazırlananan klip de izlendi. Törende iktidar vurgusu yapıldı.

"İKİ BAYRAMI BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yaptığı konuşmada, "Bayramımız kutlu olsun. 31 Mart yerel seçim bayramımız da kutlu olsun. Bu seçim tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız, Türkiye haritasındaki sarıdan bıkan, tüm ülkeyi kırmızıya boyayan vatandaşlarımız bize iki bayramı birlikte yaşatıyorlar. Onlar, 'tek adamdan usandık' dediler. Her seçimde biraz daha kazanmaya yaklaştılar. Bu zafer kendi kendine olmadı. Bu zaferi yaratan, zaferin baş mimarı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Bu zaferi ilmek ilmek ören tüm örgütümüze teşekkür ediyorum. Bayramlar kırgınlıkların küskünlüklerin sonlandığı günlerdir. Bugün iki bayramı birlikte yaşıyoruz. Bizler, örgütün yöneticileri olarak hiçbir arkadaşımızı dışarıda bırakmadan, geride bırakmadan, geride kalanı tutup eşinden geri getirerek açılmalara dahil etmeliyiz. Bu bayram da bizden seçim sonrasında küslük, kırgınlık bekleyenler avuçlarını yaladılar, bundan soran da belediye basanlarımızla örgütlerimiz arasında dargınlık bekleyenler avuçlarını yalayacaklar. Bizler bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve kazanacağız" dedi.

"ŞİMDİ CHP ZAMANI"

CHP için iktidarın ışığının görüldüğünü belirten Aslanoğlu, "1 Nisan sabahı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay İl Başkanlığımızı ziyaret etmişti. O gün 'iktidara yürüyüşümüzün birinci günüdür' demiştim. Bugün 5 Nisan. İktidara yürüyüşümüzün beşinci günü bayramdan sonra basılmadık toprak, sıkılmadık el bırakmayacağız. İktidarın ışığı görüldü. 5-6 gün önce 23 belediye başkanımız vardı Şimdi de 29 CHP'li belediye başkanlarımız var. Seçilen tüm başkanlarımızı kutluyoruz. Onlar bizimkiler. Hiçbir zaman unutmayacağız. Biz, bizimkileri her zaman kollayacağız. Hiçbir zaman eleştirilmelerine izin vermeyeceğiz. Bizimkiler güzel işler yapacağız. Bizimkilerin yaptıkları işleri dosta düşmana anlatmak olacak. Bizler bundan sonra da yapılacak çalışmalarda belediye başkanlarımızla omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbirimiz ayrımız gayrımız olmadan, omuz omuza tek bir hedefe odaklanacağız. Bana göre 2 yıl içinde, Cemil başkanıma göre 1 yıl içinde iktidar erken seçim isteyecek. Tek bir hedefimiz var. O da iktidar. O gün geldiğinde başarmak için çok çalışacağız, daha çok ter dökeceğiz. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Şimdi CHP zamanı" diye konuştu.

TUGAY: 5 YILDA DESTAN YAZACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise seçim galibiyetine dikkat çekerek "İçimizde çok büyük bir kıvanç ve mutluluk var. 31 Mart seçimleri bizim İzmir'den hiçbir şüphe duymadığımız seçimlerdi, 30 ilçenin 28'ini kazandık. Büyükşehir belediyesinde de seçimde oy kullanan İzmirlilerin ikisinden birinin oyunu aldık. Bu başarı örgütündür. CHP'yi toplumumuzun gözünde küçültmeye çalıştıkları günlerde partimizin onurunu taşıdıkları ve yükselttikleri için size teşekkür ediyoruz. Bizler, arkadaşlarımızla birlikte 5 yıl içerisinde destan yazacağız. Çok başarılı belediyecilik hizmetini ortaya koyacağız. Bundan sonra hiç kimse CHP'li belediyelerin başarıları hakkında olumsuz hiçbir şey söyleyemeyecekler. Bizler bu sözü vererek göreve geldik. Seçimde yanımızda olan kimseyi unutmayacağız" şeklinde konuştu.

"İKTİDAR OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Tugay sözlerinin devamında ise "İzmir'e dair hayalimiz; İzmir'in demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin kenti olması. Hiç kimsenin aç kalmadığı ve sokakta yatmadığı bir seçim olması. Gerekirse İzmir'i yeniden yapacağız. Altyapısıyla üst yapısıyla her şeyiyle sahip çıkacağız. Hak ettiğimiz ve beklediğimiz iktidar gelene kadar yapılması gereken sosyal demokrat belediyeciliği de onurla gerçekleştireceğiz. Bayramlarımız kutlu olsun. İktidar olana kadar, bu kenti ve bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş şehir ve ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

KILIÇ: BÜYÜK BİR COŞKU VAR

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise "Tüm yol arkadaşlarım önce 31 Mart yerel sem bayramını ve ardından şeker bayramını kutluyorum İyi ki böyle bir ailenin ferdiyim. Bugün tüm ülkede bir zafer varsa bunu örgütümüze ve İktidar yüzü görmeden ölemeyeceğim diyen ak saçlılara borçluyuz. 99 yılından beri bayramlaşmalar katılıyorum seçim sonrasıysa biraz buruk olurdu. Ama bugün hem seçim sonrası hem de bayram öncesi. Büyük bir coşku var. Hepinizin bayramını kutluyorum. Umarım bundan sonraki bayramlaşmamız iktidar bayramlaşmasında olur" diye konuştu.

ARSLAN: PARSEL PARSEL SATANLARA SEÇİM KAYBETMEDİK

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da "Burada bir gururu ve şeref tablosu var. Sizin gücünüzü kendi gücü zannedenler, isin emanetinizi babasının malıymış gibi kulanlalar sandılar ki biz olmayınca her şey yok olur. İşte burada Büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla gururu duyuyoruz. Hiçbir zaman ben olmadık, biz olduk. Türkiye Cumhuriyeti ve CHP, biz olmasak da yaşayacaktır ve devam edecektir. Ne mutlu CHP'li kalanlara ve CHP'den aldığı gücü CHP için kullananlara. Biz hem büyükşehir belediyesini hem de 30 ilçeyi kazanacağız demiştik. Çağatay kardeşimiz bugünden itibaren Aliağa Belediye başkanıdır. Gönüllerde başkan seçildi. Biz biliyoruz ki Menemen'i parsel parsel satanlara seçim kaybetmedik. Biz rantın değil halkın yanındayız. Halkın yanında olanlar asla diz çökmezler. O yüzden biz 30 ilçede de kazandık. Hep söylerim. Milli bayramları olmayanların dini bayramları olmaz. Olsa da esaret altında kutlarlar. Bugün bayrağımızın altında milli bayramlarımızı özgürce kutluyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Biz onların emanetine sahip çıkacağız. Birimiz durursa bayrağı diğeri alacak" dedi.

POLAT: MİLLET KAVGADAN YORULDU

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da "Değerli örgütüm, şeker tadında bir bayram geçirmenizi isterim. Hepinizin yüzü gülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'deki tüm emekçilerinin yüzü gülmeyi hak ediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de haritanın kıpkırmızı olmasının en önemli taşıyıcı gücü İzmirli arkadaşlarımız, İzmirli örgütün emekçileri. Sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de genel merkezimizdeki tüm yöneticilerimize; başta sayın genel başkanımıza bu kadar çok kadına güvendi ve bu kadar çok genç arkadaşlarımıza güvendi. Onlarla birlikte Türkiye'de, İzmir'de, partinin ve ülkenin geleceğini garanti altına aldığını görüyoruz ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Arkadaşlarımız ve millet bizden hizmet bekliyor, biliyorum. Milletin bize çok önemli bir mesajı oldu. 22 yıldır kavgadan yoruldu millet. Bizim örgütümüz de kavgadan yoruldu. Bundan sonra hep beraber başta örgütümüzle kaynaşarak el ele, omuz omuza hiçbirimiz birimizi kırmadan ve Türkiye'de de insanlara gülerek hizmet edecek kadroları burada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Hepinize şeker tadında güzel bayramlar diliyorum. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.