İzmir'de Denizin Çekilmesi Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Denizin Çekilmesi Tedirginlik Yarattı

İzmir\'de Denizin Çekilmesi Tedirginlik Yarattı

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde denizin çekilmesi sonucu tekneler karaya oturdu. Türkiye Bilimler Akademisi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, bunun rüzgar etkisiyle meydana geldiğini ve tsunami ya da depremle bir ilgisi olmadığını açıkladı.

08.02.2025 12:48  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu. Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. Denizin sert poyraz nedeniyle çekildiğini belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. İzmir'de 4 Şubat'ta çok sert bir poyraz başladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021'de ve 2022 yılında da gördük. Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı" dedi.

'DOĞADAN KORKULMAZ'

Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de, doğadan korkmaya başladık. Çünkü afetleri felakete çeviriyoruz. Deprem oluyor çürük binalar çöküyor, sel yatağına evler yapıyoruz; sel basıyor. Bunlardan korkuyoruz. Doğadan korkulmaz, doğa arkadan vurmaz. Ne yapacağını baştan söyler, gerekli önlemler alabilirsek, hiçbir sorun yaşamayız, hiçbir korkumuz da olmaz. Ancak en küçük doğa hareketinde bile korkudan titriyoruz" diye konuştu.

'SU DERİN OLDUĞU İÇİN PEK HİSSETMİYORUZ'

Sığacık'ta teknelerin karaya oturduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Hatta açığa çekilen tekneler de karaya oturdu. Tekne sahipleri sanırım denizin bu kadar çok çekileceğini tahmin edemedi. Salıya kadar daha da oturacak. Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok. Her yıl şubat ve mart ayında bunları bazen çok sert bazen hafif yaşarız. 2 sene önce İzmir Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilmişti, deniz seviyesi kadar çok düşmüştü, vapurlar iskeleye yanaşamamıştı. Körfezde de şu anda su en az 50 santim çekilmiş durumda, ama körfezde su derin olduğu için pek hissetmiyoruz. Kordonda taşlar açığa çıkar ama Sığacık ve Dikili sığ olduğu için görüyoruz. Bodrum'da, Akyaka'da da mutlaka olacaktır. Her sene poyraz sertleştikçe bunlar peş peşe oluyor. Rüzgarın hızı 50 kilometreden fazla. Bu rüzgar bütün suyu güneye, Akdeniz'e doğru ittiriyor ve buralar da sığlaşıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Doğan Yaşar, Seferihisar, Denizcilik, Türkiye, Deprem, Güncel, Yaşam, Çevre, İzmir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Denizin Çekilmesi Tedirginlik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:32:10. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Denizin Çekilmesi Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.