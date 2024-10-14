İzmir'de DİSK Sendikası Grev İlan Etti - Son Dakika
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İzmir'de DİSK Sendikası Grev İlan Etti

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İzmir'de DİSK Genel-İş Sendikasına bağlı ilçe belediyelerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda, 24 bin işçi grev yapma kararı aldı. Grev, 11 Kasım'da Bornova Belediyesinde başlayacak.

14.10.2024 16:33  Güncelleme: 16:39
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(İZMİR) – İzmir'de DİSK Genel-İş Sendikasına bağlı ilçe belediyelerde toplu iş sözleşmesinde sürecinde henüz anlaşma sağlanamadı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "21 Ekim itibarıyla başta Bornova olmak üzere Buca, Dikili, Çeşme, Bayraklı, İZ-FAŞ, Foça, Urla, Beydağ Belediyelerinde grev ilan kararlarını asıp 11 Kasım'da Bornova Belediyesinde başlamak üzere yukarıda belirttiğimiz gibi adı geçen tüm belediyelerde birer gün arayla greve çıkıyoruz. Mücadeleyi alanlara ve sokaklara taşıyoruz" dedi.

İzmir'de DİSK Genel-İş Sendikasına bağlı ilçe belediyelerde devam eden Toplu İş Sözleşmelerinde(TİS) yaşanan anlaşmazlık nedeniyle DİSK Ege Bölge Temsilciliği'nde basın açıklaması yapıldı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, anlaşma sağlanamaması durumunda kasım ayında Bornova Belediyesi'den başlayarak 13 ilçede toplamda 24 bin işçi greve çıkacaklarını söyledi. Sarı ayrıca, İzmir'de büyük bir işçi mitingi hazırlıklarına başladıklarını da ifade etti.

Sözleşme masasında işçilere enflasyon oranında dahi teklif yapılmadığını belirten Sarı, şunları söyledi:

"İzmir'de DİSK Genel-İş Sendikası'nın yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son 60 günlük sürece, yani grev sürecine girmiş bulunmaktadır. İzmir'de ilçe belediyelerde on binleri ilgilendiren toplu sözleşmelerde, bazı belediyelerde henüz ücret maddelerine geçilmemiş, bazı belediyelerde ise enflasyon rakamları dahi verilmemiş. Oysa ülkemizde on binler sokaklarda 'geçinemiyoruz' diye yaşadıkları sıkıntıları dile getirmektedirler. Altı aylık enflasyon oranları TÜİK'te 24.73, İTO'da 40.05 ve ENAG'da 41.16'dır. Buna rağmen teklif edilen rakamların güvenmediğimiz TÜİK' in bile altında kalması biz çalışanları karamsarlığa itmektedir. Sendika olarak ilk günden bu ana kadar Toplu Sözleşmelerin masada bitmesi konusunda büyük bir gayret göstermiş hizmet götürdüğümüz bu kent de ki halkımıza her hangi bir olumsuzluk yansımaması için elimizden gelen tüm gayreti göstermiş bulunmaktayız."

"Belediyelerde birer gün arayla greve çıkıyoruz"

Anlaşma sağlanamaması durumunda Kasım ayında 13 ilçede greve çıkacaklarını kaydeden Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan o ki müzakere ve uzlaşmayla bu sorun çözülmeyecektir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de dediği gibi geçim yoksa seçim şiarını biz işçiler, 'geçim yoksa mücadele var, grev var' şiarıyla önümüzde ki 20-25 gün içerisinde İzmir'in birçok belediyesinde greve çıkıyoruz. Belediye başkanlarına grev davullarının belediyelerin önünde çalınmasını istemiyorsanız aracıları aradan çıkartıp Toplu Sözleşmelerin başına belediye başkanlarını davet ediyoruz. Çünkü işçiler bu kentti yönetsin diye belediye başkanlarına oy verdi ve belediye başkanlarını masaya davet ediyoruz. Aksi takdirde 21 Ekim itibarıyla başta Bornova olmak üzere Buca, Dikili, Çeşme, Bayraklı, İZ-FAŞ, Foça, Urla, Beydağ Belediyelerinde grev ilan kararlarını asıp 11 Kasım' da Bornova Belediyesinde başlamak üzere yukarıda belirttiğimiz gibi adı geçen tüm belediyelerde birer gün arayla greve çıkıyoruz. Mücadeleyi alanlara ve sokaklara taşıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Sendika, Bornova, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de DİSK Sendikası Grev İlan Etti - Son Dakika

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