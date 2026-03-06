İzmir'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
İzmir'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

06.03.2026 03:19
Karabağlar'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, motosiklete ve park halindeki araçlara çarptı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçen otomobil, seyir halindeki motosiklet ile park halindeki 5 araca çarptı. Kazadan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü S.G. (28) hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilmeyen sürücünün kullandığı 35 CBN 029 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen S.G., idaresindeki 35 CVZ 010 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kazanın şiddetiyle park halindeki bir aracın üzerine savrulurken, otomobil ise park halindeki 5 araca daha çarparak durabildi.

OTOMOBİLİ TERK EDEN SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI

Kaza sırasında hasar alan otomobilin sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Kaza yerinde toplanan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı S.G., ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Karabağlar, Motosiklet, Otomobil, Olaylar, Güncel, İzmir

