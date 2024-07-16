İzmir\'de PKK/KCK üyesi aranan şahıs yakalandı

Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi Faruk Degenek (43), polis tarafından yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, sabah saatlerinde yolda yürüyen bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda şüphelinin Faruk Degenek olduğu ve 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürme', 'Terör örgütü faaliyeti kapsamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Degenek'in 2016 yılında Hakkari Yüksekova'da bölücü terör örgütü PKK/KCK adına Eski Cezaevi Kavşağı'nda Tekin Yardımcı'yı başından vurarak öldürdüğü belirendi. Degenek, cezaevine gönderildi.