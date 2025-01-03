İzmir\'de Yangında 6 Çocuk Dumandan Etkilendi

Güncel

İZMİR'de, Suriye uyruklu ailenin kaldığı müstakil evde çıkan ve 6 kardeşin dumandan etkilendiği yangının, ilk incelemelere göre kömür sobasının bağlı olduğu bacadan çıktığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 2'si taburcu edilirken, durumu diğerlerine göre daha ağır olan en küçük çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi Göçmen 1'inci Çıkmazı'ndaki müstakil evde, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İçinde 6 çocuğun bulunduğu tek katlı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredekiler eve girip, içeride mahsur kalan 4 aylık Mahmut Şeyh Muhammet ile Mustafa Şeyh Muhammet (2), Muhammet Şeyh Muhammet (3), Hedije Şeyh Muhammet (5), Ayat Beku (7) ve Emirah Şeyh Muhammet'i (8) çatı çökmeden kurtarıp, dışarı çıkardı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken; sağlık görevlileri de 3 çocuğa ayakta müdahale etti. Diğer 3 çocuk ise sağlıkçıların müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başlatılan soruşturmada, yangın sırasında Suriye uyruklu babanın işte olduğu ve annenin ise pazara gittiği öğrenildi. Yangının, ilk belirlemelere göre kömür sobasının bağlı olduğu bacadan çıktığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 2'si taburcu edilirken, durumu diğerlerine göre daha ağır olan 4 aylık Mahmut Şeyh Muhammet'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

5 KARDEŞ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, İzmir'in Selçuk ilçesinde geçen kasım ayında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında da yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuk hayatını kaybetmişti. Eşi cezaevinde olan Melisa Sinem Akcan'ın çalışmak için çocuklarını evde yalnız başına bıraktığı öğrenilmişti.