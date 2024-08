İzmir\'deki Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, bir köyün ve Doğançay Mahallesi dahil yangına yakın bölgelerdeki evlerin bir kısmını tahliye ettiklerini belirterek "Saatte 80 kilometreye yakın bir rüzgarda hava araçları çoğu zaman çalışmakta çok zorlanıyorlar. Hatta Allah koruduğu birkaç tehlike de atlattı arkadaşlarımız. Ancak bu rüzgarın hızı bir miktar azalırsa müdahalemiz çok hızlanacak havada. Ancak bu şartlarda önce müdahalede bulunan pilotlarımızın can güvenliği ciddi tehdit altında. İkincisi de zaten bu aşırı rüzgarda çok da verim alınamıyor. Ama tüm hava araçlarımız şu anda zaten konuşlandığımız yer de buraya çok yakın" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan yangınla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Doğançay mevkisinde açıklamalarda bulunan Vali Elban, şunları söyledi:

"Salı günü saat 21.43 itibarıyla Yamanlar Dağımızda TRT vericisinin alt tarafındaki bir bölgede orman yangınımız başladı. Arkadaşlarımız, tüm ekiplerimiz yoğun çalışmalarla çarşamba günü kontrol altına aldılar ve perşembe günü de yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ancak perşembe günü yine 21.00 sularında yangın söndürülmüş olan alan içerisinde kalan büyük odun ve kütüklerde akşam 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle kıvılcımlarla tekrar yangın harlandı. Yeniden büyümeye başladı. Özellikle gece başladığı için tekrar gece maalesef hava araçlarıyla müdahale edemiyoruz. Karada orman ekiplerimiz, itfaiyemiz, belediye ekiplerimiz, TOMA'larımız, emniyet, jandarmamız, AFAD'ımız, tüm kurum, kuruluş herkes kendi imkanlarıyla müdahale ediyor. Ancak ormanın başladığı yer, yerleşim yerlerine çok yakın bir bölge. Yerleşim yerlerine çok yakın olduğu için de buradaki müdahale ciddi manada da güçleşiyor. Çok süratli bir şekilde hem emniyetimiz, hem jandarmamız bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde tahliyesini sağladılar. Allah'a şükür şu ana kadar bir can kaybımız yok. Ama bir kısım evlerin yandığıyla ilgili bilgimiz var. Kesin sayı ancak yangınla ilgili çalışmalar belli bir aşamaya gelip kontrol altına alınıp yangın söndürüldükten sonra nihai durumu ortaya çıkacak.

Yangına yakın bölgeler tahliye edildi

Şu an saatte hızı 80 kilometreyi bulan bir rüzgar olduğu için bölgede çoğu zaman havadan müdahaleyi durdurmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hava araçları artık uçamaz duruma geliyorlar. Ancak karada şu anda 60 yakın arazözümüz 20'nin üzerinde itfaiye aracımız, birçok su tankerimiz, 10'un üzerinde dozerimiz, 12 tane TOMA'mız birçok destekle ilgili su araçları, iş makinaları birlikte ormanımızın, emniyetimizin, jandarmamızın, belediyelerimizin yaklaşık şu anda sahada binin üzerinde personeliyle yangını söndürmek için yoğun bir gayret var. Yangın şu anda dört beş ayrı bölgede devam ediyor. İki ayrı bölgedeki yangın nispeten kontrol altına almış gibi gözüküyor ama özellikle Örnekköy ve Doğançayı'nın aşağı taraflarında mahallelere doğru ilerlemiş durumda. Şu an için Allah'a şükür çok büyük bir risk ya da can kaybıyla ilgili bir sıkıntı olmamakla birlikte yangın henüz bu bölgelerde kontrol altına alınmış değil. Yoğun bir şekilde çabalarımız devam ediyor. Bir köyümüzü tahliye ettik. Bu yangının olduğu, bulunduğumuz mahalleler dahil Doğançay Mahallesi dahil yangına yakın bölgelerdeki bir kısım evleri de tahliye ettik.

"Pilotlarımızın can güvenliği ciddi tehdit altında"

Bu sabah itibarıyla bölgemizde altı yangınımız vardı. Bu yangınların beşi söndürüldü. Dolayısıyla tüm hava araçlarımız şu anda bu yangın için hazır bekliyor. Ama teknik olarak saatte 80 kilometreye yakın bir rüzgarda hava araçları çoğu zaman çalışmakta çok zorlanıyorlar. Hatta Allah koruduğu birkaç tehlike de atlattı arkadaşlarımız. Ancak bu rüzgarın hızı bir miktar azalırsa müdahalemiz çok hızlanacak havada. Ancak bu şartlarda önce müdahalede bulunan pilotlarımızın can güvenliği ciddi tehdit altında. İkincisi de zaten bu aşırı rüzgarda çok da verim alınamıyor. Ama tüm hava araçlarımız şu anda zaten konuşlandığımız yer de buraya çok yakın. Müdahale için bekliyorlar. Yeter ki rüzgarda bir miktar azalma olsun."