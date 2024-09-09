İzmir'in Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'in Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı

İzmir\'in Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında İstiklal mücadelesinin önemine ve şehitlerin fedakarlıklarına vurgu yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in zaferinin Cumhuriyetimizin başlangıcı olduğunu belirtti. Tugay, vatan ve millet sevgisinin her zaman ön planda tutulması gerektiğini ifade etti. Törenin ardından gösteriler düzenlendi.

09.09.2024 14:58
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EMSALSİZ FEDAKARLIK VE KARARLILIK VURGUSU

İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine uygun şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da törende okundu. Erdoğan mesajında, "İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle bir kutlu anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımları ile korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İzmir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

'İZMİR'DE ELDE EDİLEN ZAFER CUMHURİYETİMİZİN ÖN SÖZÜ DEMEK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise 102 yıldır aynı onur ve gururu yaşadıklarını dile getirerek, İzmir'in '9 Eylül', 9 Eylül'ün 'İzmir' demek olduğunu söyledi. İzmir'in Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin yakıldığı şehir olduğunu ifade eden Başkan Tugay, "İzmir'de elde edilen o zafer aynı zamanda Türkiye'mizin, Cumhuriyetimizin yazılışı ve ön sözü demek. Bugünü 102 yıldır, çocukluğumuzdan beri kutluyoruz. Onurlu bir gün olduğunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Çünkü 9 Eylül, öncesinde İzmir'in işgaliyle başlayan ve ardından Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin yakılmasıyla devam eden, yaklaşık 3 yıl 4 ay süren o Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, dünyanın en şanlı ve onurlu mücadelelerinden birini yapan bir milletin zaferini ilan ettiği gündür" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR DEĞER, İNSANIN VATANININ VE MİLLETİNİN SEVGİSİNİN ÜZERİNE ÇIKMAMALI'

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakarya Meydan Muharebesi'ni, 30 Ağustos büyük zaferimizi ve ardından kısa bir zamanda Afyon'dan İzmir'e uzanan o yolculuğu yüzlerce kez anlattık ve dinledik. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına düşen görev böylesine özel bir günde sonuna kadar gurur duymaktır. Türk milletinin yaptığı o büyük kahramanlığa, son nefesine kadar saygı duymaktır. Ama hiçbir saygı ve sevgi sözde kalmamalıdır. Başka hiçbir değer, insanın vatanının ve milletinin sevgisinin üzerine çıkmamalıdır. O nedenle böyle kutlama günlerinde tüm yurttaşlarımıza ama özellikle gençlerimize şunu hatırlatmak isterim; bu onurlu ülkeye, bu onurlu ülkenin büyük liderine, onun ve silah arkadaşlarının kurduğu bu güzel Cumhuriyete, bu özgür vatana karşı görevimiz öncelikle sorumluluk gereğini sonuna kadar yerine getirmek ama vatan ve millet sevgimizi her türlü çıkarın önünde tutmaktır. Hiçbir siyasi görüş, vatan ve millet sevgisinin önüne geçemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı söz konusu olduğunda, vatandaşlara hizmet söz konusu olduğunda, İzmir'in sorunlarına sahip çıkmak söz konusu olduğunda, kimse kendini bu görevden alıkoyamaz."

Törende konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi sergilendi. Daha sonra milli mücadelenin Ege Bölgesi'ni anlatan zeybek ile birlikte bando gösterisi gerçekleştirildi. Gösterileri izleyen her yaştan katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaşanan coşkuya ortak oldu.

Nevra UÇKAÇ-Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Cemil Tugay, Politika, Kültür, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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