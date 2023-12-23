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İzmir, Uşak ve Manisa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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İzmir, Uşak ve Manisa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İzmir, Uşak ve Manisa'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Filistin'e destek amacıyla çeşitli eylem ve etkinlikler düzenledi.

İzmir, Uşak ve Manisa\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
23.12.2023 - 17:12,
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İzmir, Uşak ve Manisa'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Filistin'e destek amacıyla çeşitli eylem ve etkinlikler düzenledi.

İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, Konak Atatürk Meydanı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş'un da yer aldığı grup adına açıklama yapan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doğan Yıldırım, sağlık çalışanları olarak başlattıkları "sessiz yürüyüş" eylemlerine 6 haftadır devam ettiklerini belirtti.

Yıldırım, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

İsrail'in saldırılarında 8 bin çocuğun yanı sıra 310 sağlık çalışanı ve 97 doktorun öldürüldüğünü belirten Yıldırım, "Bu dehşet tabloyu seyreden Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, NATO... Sizlere sesleniyoruz, insan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal ediliyor. Binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katlediliyor." dedi.

Uşak

Uşak'ta Yöresel Ürünler Çarşısı önünde toplanan sağlık çalışanları, Filistin ve Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Beyaz önlüklerin giyildiği yürüyüşte, "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor", "Filistin'e destek siyonizme lanet", "Çocuklar uyurken susulur öldürülürken değil" ve "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı dövizler taşındı.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan 6 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'ye yapılan saldırıların yeryüzündeki zulüm düzeninin bir parçası olduğunu belirten Tuğrul, "7 Ekim'den bu yana Filistin'de devam eden katliam, soykırım hepsi birbiriyle bağlantılı. Yeryüzünü yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar." dedi.

Aile Hekimi Musa Öz de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ilk gününden bu yana birçok masum insanın, sağlık çalışanının ve gazetecinin öldürüldüğünü söyledi. Saldırıların ardından enkazın kaldırılamadığını hatırlatan Öz, "Yaralılara ulaşılamıyor ve 7 bin kişi hala kayıp." diye konuştu.

Manisa

Manisa'da Filistin'e Destek Platformu tarafından 23 Aralık Dünya Şehit Çocukları günü dolayısıyla Şehzadeler ilçesindeki Sultan Camisi bahçesinde bir araya gelen çocuklar, aileleriyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Manisa Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Güreser, yaptığı açıklamada, platform olarak Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele edeceklerini söyledi.

Demirci ilçesinde Özgür Filistin Hareketi ve Demirci Özgür Filistin Platformu üyeleri de Çereşe Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar Türkiye ve Filistin bayrakları ile yürüdü.

Burada Anadolu Ajansı muhabirlerinin Gazze'de çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İzmir, Uşak ve Manisa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika


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