'İzmirli Teyzeler'den minik kalplere yeni yıl sürprizi - Son Dakika
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'İzmirli Teyzeler'den minik kalplere yeni yıl sürprizi

\'İzmirli Teyzeler\'den minik kalplere yeni yıl sürprizi

İZMİR'de kadınların kurduğu 'İzmirli Teyzeler' grubu üyeleri, ördükleri bere, atkı ve boyunluk gibi ürünleri, kış günlerinde köy okullarında okuyan öğrencilere gönderiyor.

10.12.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
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İZMİR'de kadınların kurduğu 'İzmirli Teyzeler' grubu üyeleri, ördükleri bere, atkı ve boyunluk gibi ürünleri, kış günlerinde köy okullarında okuyan öğrencilere gönderiyor. Yeni yıla kısa süre kala çalışmaları hızlandırdıklarını anlatan grubun kurucusu Mukaddes Çevik, paketlere yılbaşı hediyesi olarak kırtasiye malzemeleri, şeker ve toka da eklediklerini belirterek, "Çocuklarımıza kendilerini özel hissetmeleri için hediye paketleri yapıyoruz. Bizi de mutlu edecek güzel fotoğraflar ve videolar geliyor. Bu da bizi teşvik ediyor" dedi.

Buca ilçesinde yaşayan kadınların 7 yıl önce kurduğu 'İzmirli Teyzeler' grubu, Türkiye'nin dört bir yanında öğrenimlerine devam eden çocuklar için atkı, bere, süveter, boyunluk örüyor. Hazırladıkları hediye paketlerini haftada birer gün, Yiğitler ve Barış mahalleleri muhtarlığının yanındaki kütüphane alanında paketleyip kolilere yerleştiren İzmirli Teyzeler, el emeğiyle hazırladıkları hediyelerin ulaştığı çocukların gönderdiği fotoğraf ve görüntülerle motive olduklarını söylüyor. Hem okullara hem hastanelerin yenidoğan ünitelerinde kalan çocuklara gönderim yaptıklarını anlatan İzmirli Teyzeler Grubu Kurucusu Mukaddes Çevik, her hafta en az 10 koli kargoladıklarını söyledi. Çok yoğun bir dönemde olduklarını söyleyen Çevik, "İzmirli Teyzeler, 7 senedir faaliyetlerini sürdüren gönüllülüğün esas olduğu bir grup. Çocuklarımız için bereler, süveterler örüyoruz. Ayrıca çocuklarımıza kendilerini özel hissetmeleri için hediye paketleri yapıyoruz. Eldiven, çorap, kızlarımız için toka, kırtasiye malzemeleri, şeker ve balon koyuyoruz. Bebekler için de çalışmalarımız var. Yenidoğan bebekler için bebek battaniyeleri, yelekler örüyoruz. 7 senedir öğretmenler arasında bir tanınmışlığımız var. Eylül, ekim aylarında öğretmenlerimiz bize ihtiyaçları yazmaya başlıyorlar. Genelde soğuk illerden talep geliyor. Daha çok köy okullarına göndermeyi tercih ediyoruz. Çünkü oradaki çocuklarımızın mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor. Bizi de mutlu edecek güzel fotoğraflar ve videolar geliyor. Bu da bizi teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

'MAHALLE MUHTARLARIMIZ BİZE KOL KANAT GERDİ'

Çevik, grup üyelerinin birlikte çalışmak için uygun ortamları bulunmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın berelerini bütün yaz boyunca ördük. Herkes evinde örüyor, sonra benimle iletişime geçiyor. Herkes imkanları dahilinde ne yapmak istiyorsa, bu sevgi yoluna yoldaşlık yapıyor. Grup üyelerimizden bir teyzemizi haziran ayında kaybettik. Onun annesinin evinde bir araya geliyorduk. Teyzemizi kaybedince çalıştığımız yerden çıkmak durumunda kaldık. Gönüllü bir grup olduğumuz için bütçemiz ve ekonomik gelirimiz yok. Bu işleri yapabileceğimiz ve kolilerimizi muhafaza edebileceğimiz bir yer arayışına girdik. Sonunda mahalle muhtarlarımız bize kol kanat gerdi. Kütüphane olarak kullanılan yerde geçici bir süre de olsa kargolarımızı yapabileceğimizi söyledi."

'İLMEK İLMEK SEVGİ GÖNDERİYORUZ'

Grup üyesi Semra Dinçer (68), sevgilerini katarak ilmek ilmek örgü ördüklerini dile getirerek, "Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna ilmek ilmek sevgi gönderiyoruz. Onların mutluluğu bizi daha çok teşvik ediyor, heveslendiriyor. 7 yıldır ben de bir gönüllü anne olarak gruba katıldım. Çocukların Semra teyzesiyim, süveterci teyzeyim. Bana 'Sen daha iyi süveter örüyorsun' diyorlar. İşlerimizi, sevgimizi yürütmek için bir yerimiz olsun istiyoruz. Bir yerimiz olursa daha rahat nefes almış olacağız. İlmek ilmek, iki ters bir düz örmeye devam. Şu parmaklarımız bize imkan sağladığı müddetçe, örebildiğimiz kadar, sonsuza kadar devam. Çocuklarımızın mutluluğu, gözündeki ışığı yakalamak için çalışıyoruz. Onlar yarınımızın gelecekleri. Bir el uzatmamız, sevgi göndermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GÖZLERİNİN İÇLERİ GÜLÜYOR'

Türkiye'nin diğer ucundaki çocukların üşüdüğünü hissedip onları ısıtarak kendi içlerini de ısıttıklarını dile getiren Nihal Eratak, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Üzerlerine giyip ısındıklarını gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Onların sevinçlerini yaşıyoruz. Öğretmenlerin çektiği videolar geliyor. Gözlerinin içleri gülüyor. O hediyeleri aldıkça onların o sıcaklıklarını hissediyoruz. Dönem dönem böyle yapıyoruz. Şimdi de hediyelerimizi yılbaşı için göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Elif Kural ise "Hediyeleri çok mutlu hazırlıyoruz. Gittiği yere de mutluluk götürsün istiyoruz. Çocuklarımız kendilerine özel hediye paketi açıyorlar. Önemli olan bu. Hiç hediye almayan çocuklar varmış. Bir şekere, bir balona çok seviniyorlar. Yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl için de güzel güzel hediyeler hazırladık. İçlerine sürprizler koyacağız. Onlar mutlu olunca mutlu bir ülke olacağız. Sevgiyle örüyoruz, sevgiyle kullansınlar" dedi.

'YARALARINA MERHEM OLMAYA ÇALIŞTIM'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mini kütüphanesinin kapılarını 'İzmirli Teyzeler'e açan Barış Mahallesi Muhtarı Şenay Dağçeviren de gruba destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bana başka bir muhtarımızın tavsiyesiyle ulaştılar. Elimizden geldiğince bir yer temin etmeye çalıştık. Daha kalıcı ve rahat çalışabilecekleri bir yer ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdilik idareten kütüphanenin bir kısmını kullanıyorlar. Birilerine dokunmak, hele de çocuklara dokunmak benim için çok önemli. Bu göreve geldiğim sürede bunu daha iyi anladım. Ben de onların küçücük bir yarasına merhem olmaya çalıştım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'İzmirli Teyzeler'den minik kalplere yeni yıl sürprizi - Son Dakika

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