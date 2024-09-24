Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

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Ümraniye'de meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü, tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi.

Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanmış, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN DURUMU YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Saldırgan Yunus Emre Geçti'nin 1 uyuşturucu ve ticareti, 8 uyuşturucu madde kullanmak, 2 kasten yaralama, 1 cinsel taciz, 2 yağma, 1 gasp, 2 çocuğa cinsel istismar, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 ruhsatsız silah, 2 mala zarar verme suçlarından kaydının bulunduğunun ortaya çıkmasıyla özellikle Türkiye'de suç örgütlerinin durumu yeniden gündeme geldi.

"12-13 YAŞINDA KAPKAÇLA GASPA GİRMİŞ"

Halk TV canlı yayınına katılan İsmail Saymaz, saldırıyı ve yeni nesil suç ağını anlattı. Saymaz; "Ümraniye'deki örnek istisnai bir örnek değil. Bakın Sinan Ateş cinayetindeki tetikçi Eray Özyağcı tam olarak bu profil. 12-13 yaşında kapkaçla gaspa girmiş. Benim ulaştığım beşin üzerinde kapkaç dosyası var. Hep aynı gruplar kapkaç suçlarına karışmış. Tabi bunun bir de yan suçları var. Alıkoyma yaralama gibi. Buna bir suç kariyeri diyebiliriz. Yeni nesil bir suç ağı ile karşı karşıyayız.

"TEMEL EKONOMİLERİ UYUŞTURUCUYA DAYANIYOR"

İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'nın kenar mahallelerinde uyuşturucu, kapkaç, haraç etrafında yetişmiş gruplar. Bu kişinin grubunun adının PİTON 82 olduğu iddia ediliyor. Belli ki bu yeni bir grup. Zamanla bir üst klana katılacak. Şimdilik bunlar üst grupların taşeron işlerini görüyorlar. Bunların en gelişkin örneği Daltonlar grubuydu. Haraç uyuşturucu işleri ile meşgulken Türkiye çapında iş yapmaya başladılar. Sonra da Skaljari ve Kavac gibi çetelerin taşeronu oldular. Bu örgütlerin en gelişkin modeli Daltonlar. Bunlar Türkiye'nin suç dünyasına motosikletli saldırıyı getirdiler. Bunların temel ekonomisi de uyuşturucuya dayanıyor. 15-20 yaş grubunu çokça etkiliyor. Bu kabadayılık kültürüne öykünmeye benzemiyor. Oranın bir jargonu kültürü var. Uyuşturucuya kadın işine bulaşmazlar. Barış Boyun hadisesinde iş tüm çıplaklığı ile ortaya çıkıyor.

"ROL MODELLERİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ BARIŞ BOYUN"

Bu grupların tamamının rol modeli suç örgütü lideri Barış Boyun olarak ortaya çıkıyor. 2014'ten bugüne giderek büyüdüler. Onları takip eden gruplar var. Gazi Mahallesi ve çevresinde ortaya çıkan Siirtli Naci gibi gruplar var. Bunların tamamı önce mahallesinde sonra İstanbul ölçeğinde oradan da uluslararası boyuta karışıyorlar. Bunlardan en gelişkini İstanbul'da Barış Boyun'du İzmir de ise Binali Camgöz'dü. Belden aşağısı yoktur felçlidir. Binali Camgöz yeni getirildi. Karadağ'daydı. Şu an Türkiye'de" ifadelerini kullandı.