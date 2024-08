Kahramanmaraş Depremlerinde Yetim ve Öksüz Kalan Çocuklara Destek Projesi

Güncel

ASRIN felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hataylı 6 bin 447 çocuk öksüz ve yetim kaldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çocukların ailelerini doğup büyüdükleri evlerini yok eden depremin travmasını atlatmaları için eşi, vali yardımcıları ve kaymakamların öncülüğünde 'Yüreğimizdeki Işık' projesini hayata geçirdi. Öksüz ve yetimlere duygusal ve psikolojik destek sağlamayı hedefleyen proje kapsamında eğitimin yanı sıra sosyal yaşama da aktif olarak katılmaları sağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremler sonrası yetim ve öksüz kalan çocuklar için Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve eşleri ile tüm kurum müdürleriyle 'Yüreğimizdeki Işık' projesini oluşturdu. Proje kapsamında yapılan saha çalışmalarında 6 bin 447 öksüz ve yetim çocuk tespit edildi. Çocuklar, oluşturulan sisteme kayıt edildi. Bu sistem aracılığıyla her manada takiplerinin yapıldığı sistemle ekipler, öksüz ve yetim çocukların eksiklerini belirliyor. Son olarak 120 yetim ve öksüz çocuk İstanbul'a götürüldü. Çocuklar, İstanbul'da verimli ve keyifli vakit geçirdi. Hatay Valiliği'nden projeyle ilgili yapılan açıklamada, "Öksüz yetimlerimizin yarınlarına destek oluyoruz, birlikte geleceğe güç veriyoruz" denildi.

'BİRLİKTE GELECEĞE GÜÇ VERİYORUZ'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, toplumun en savunmasız birey gruplarından olan öksüz ve yetim çocuklara destek olmak, onların eğitim hayatları ile yaşam koşullarını iyileştirmek ve geleceklerini güçlendirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini kaydederek, "Projemizle öksüz ve yetimlerimize destek oluyoruz. 'Birlikte geleceğe güç veriyoruz' şiarıyla projemizi hayata geçirmiş olduk. Öksüz ve yetim çocukları her alanında desteklemek, onların eğitim ve yaşam koşullarını iyileştirmek ve geleceklerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen projemizin temel hedefi Hatay genelinde 15 ilçemizde bulunan özellikle depremden kaynaklı 6 bin 447 öksüz ve yetim çocuğumuza ulaşarak onların ve ailelerinin her alandaki ihtiyaçlarını tespit etmek ve onlara destek olmaktır. Bunun için de şahsım, 15 il ilçemizin kaymakamları, 11 vali yardımcımız ve eşleri bu çocuklara bir anlamda hamilik yapmaktadırlar. Projemizle öksüz ve yetim çocuklarımızın ve gençlerimizin öncelikle hayatlarını idame ettirmeleri için gerekli temel ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamayı hedefliyoruz. Akabinde de tabii ki hedeflerimiz arasında çocuklarımıza ve gençlerimize nitelikli iyi bir eğitim sunmak, onların potansiyellerinin gelişmesine destek olmak, çocuklarımıza ve gençlerimize duygusal ve psikolojik destek sağlamak yine çocuklarımızın ve gençlerimizin topluma bu manada entegrasyonunu sağlanması ve sosyal yaşama da aktif olarak katılmalarını bekliyoruz. Diğer taraftan çocuklarımızın ve gençlerimizin meslek seçimlerine doğru kariyer planlaması yapmalarının da önemli olduğunu düşünüyor, buna da destek veriyoruz. Yine çocuklarımızın ve gençlerimizin dini ve sportif eğitimlerinin, sağlık durumlarının takip edilmesi diğer taraftan yine projemizin hedefleri arasındadır" dedi.

'SİSTEMDEN TAKİPLERİ YAPILIYOR'

Proje kapsamında düzenli olarak hane ziyaretleri yapıldığını belirten Vali Masatlı, "Bugüne kadar 3 binden fazla başta konteyner kentlerimiz olmak üzere hane ziyaretlerini gerçekleştirdik. Diğer taraftan bu çocuklarımızın her manada takiplerinin yapılacağı bir de sistem oluşturduk. Çocuklarımızın evlerine gittiğimizde onları her türlü şekilde o sistem üzerinden de takip ediyoruz. Bizler bu geleceğimizin teminatı gençlerimizi bir emanet olarak görüyoruz. Özellikle ebeveynlerini kaybetmiş çocuklarımızın vatanına, milletine, devletine hayırlı evlatlar olarak yetiştirilmesi de bizim temel sorumluluğumuzdur. Öksüz ve yetim çocuklar bizim hassas yanımız onun için onların her türlü sıkıntılarının çözümlenmesi de bizim hem devlet olarak hem de insan olarak en başlıca hedeflerimiz arasında. Güçlü devlet olmanın gereğinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Projemizi yaygınlaştırarak her alanda çocuklarımıza destek olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Yüzlerce çocuklarımızı pikniklerde buluşturduk, çeşitli illere gönderiyoruz. Yaşamış oldukları travmayı atlatmaları noktasında onlara destek olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 1000'den fazla tablet dağıttık, yüzlerce bisiklet verdik. Bunlar bizim bu projedeki temel içeriklerimiz. Bu noktada bize yardımsever vatandaşlarımız da ulaşıyorlar. Onların da aslında bir manada yardım yapmalarına da vesile olmuş oluyoruz. Diğer taraftan maddi olarak desteklenmesi noktasında tabii ki devlet olarak biz her şeyi yapıyoruz. Ama onun dışında bu tür çocuklara destek verecek olan insanlarımızın da desteklerini alıyoruz. Okullar açılırken de bu çocuklarımıza çok fazla sayıda destek vereceğiz. Bunlar bizim artık bundan sonra en temel sorumluluklarımızdan bir tanesi. Hep beraber bu çocuklara ebeveyn kayıplarından kaynaklı o psikolojik travmayı bir an önce atlatmalar noktasında destek olacağız" diye konuştu.