Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

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Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi. Program, kortej yürüyüşüyle başladı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde son buldu. Programda konuşmalar yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Ünlüer, Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da destan yazdığını belirtti. Programda ayrıca koşu etkinliği, Mehter Takımı konseri ve 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterimi de yapıldı.

16.07.2024 01:32
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15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta anma programı düzenledi.

Kentte 15 Temmuz Anma Prgramı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, daire amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşle başladı. Onikişubat Parkı'nda başlayan ve 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılan yürüyüş, programın düzenleneceği Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde son buldu.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz'un nesiller boyu dilden dile anlatılacak bir destan olduğunu ifade etti. Darbe girişiminin akşam güneş batarken başlatıldığını ancak sabah güneşin doğuşuyla birlikte millet tarafından akamete uğratıldığını belirten Görgel, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki asırdır ayağa kalkmak istediği her dönemde bu milleti savaşla, darbeyle, vesayetle, terörle, siyasi istikrarsızlıkla, ekonomik krizle, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertmeye çalışanlar, hamdolsun bu defa yine başaramadılar. Farklı dönemlerde farklı kisveler altında sahnelenen sinsi oyun, 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu. Cumhuriyetimizin, milli iradenin üstünlüğü temeli üzerinde payidar olacağını, 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta-düşmana bir kez daha ispatladık. 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top-tüfek değil iman belirlemiş, yürek belirlemiş, inanç belirlemiştir."

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da destan yazdığını ifade ederek, "Bugün yine milletin iradesine, demokrasisine, birlik ve beraberliğine, kasteden hain FETÖ'ye, Kahramanmaraş'ta ve tüm Türkiye'de en ağır darbenin vurulduğu gündür.

Ülkenin en önemli kurumlarına sızmış hainlerin saltanat sevdaları uğruna nasıl da en acımasız birer katil olduğunu o gece hep birlikte gördük. Devletini, milletini, vatanını korumak için kendilerine teslim edilen silahların, tankların, uçakların, helikopterlerin namlusunu kendi milletine çevirecek kadar hainliğe bulaşmış olan bu örgüt ve bunların arkasında duran, destek veren işbirlikçileri, 15 Temmuz gecesi bir kez daha anladılar ki asil Türk milleti istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir" diye konuştu.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuya katılanlar Vali Mükerrem Ünlüer'e 15 Temmuz şehitleri sancağını teslim etti.

Mehter Takımı'nın da konser verdiği programda 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterimi de yapıldı.

Kahramanmaraş\'ta 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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