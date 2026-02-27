Kanseri Yenen Çiğdem'in Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanseri Yenen Çiğdem'in Hikayesi

Kanseri Yenen Çiğdem\'in Hikayesi
27.02.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğdem Gündüz, kanserle mücadelesinde kardeşinin desteğiyle tedavi sürecini başarıyla tamamladı.

Siirt'te 4 yıl önce meme kanseri teşhisi konulan 37 yaşındaki Çiğdem Gündüz, kendisini hastaneye gitmeye yönlendiren kız kardeşinin desteğiyle tedavi sürecini başarıyla tamamladı.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Çocuk Gelişimi Programı'ndan mezun olan Gündüz, 16 yıl resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yaptı.

Gündüz, 2022 yılında göğsünde kitle olduğunu fark edince durumu kız kardeşi Aycan Gündüz (36) ile paylaştı.

Kardeşinin ısrarıyla gittiği özel hastanede Gündüz'e meme kanseri teşhisi konuldu.

Özel bir hastane ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan Gündüz'ün sağ göğsü, Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatla alındı.

Cerrahi müdahalenin ardından kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisi de gören Gündüz, bu süreçte hep yanında olan kız kardeşinin desteği, ailesinin moral ve motivasyonu ile kanseri yenmeyi başardı.

Gündüz, kardeşiyle İl Sağlık Müdürü Besim Hocaoğlu'nu ziyaret ederek, tedavisini gerçekleştiren tüm sağlık personeline teşekkür etti.

"Yüzleşmek istemiyordum"

Çiğdem Gündüz, AA muhabirine, göğsünde kitle olduğunu fark ettikten sonra internetten araştırma yaptığını ve korkularının giderek arttığını söyledi.

Durumu kız kardeşi ve annesiyle paylaştığını anlatan Gündüz, "Hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi ama ben okullar kapanıncaya kadar gidemeyeceğimi söyledim. Açıkçası ben yüzleşmek istemiyordum, her şeyin farkındaydım. Kardeşim okulu aradı, beni ikna etti. Özel bir hastaneye gittik. Tetkiklerde göğsümde kitle tespit edildi." dedi.

Gündüz, zorlu bir tedavi sürecinin başladığını, kanserle uzun süre mücadele ettiğini ifade ederek, kemoterapiden sonra Diyarbakır'a gittiğini, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçirdiği cerrahi müdahale ile sağ göğsünün alındığını belirtti.

Psikolojik olarak rahatlamak için iki göğsünün de alınmasını istediğini dile getiren Gündüz, doktorunun buna gerek olmadığını belirttiğini söyledi.

"En büyük destekçim kardeşimdi"

Kemoterapi sürecinde saçlarının dökülmeye başladığını ve o günleri unutamadığını anlatan Gündüz, kardeşinin tavsiyesiyle saçlarını kestirmek için kuaföre gittiklerini belirtti.

Gündüz, "Saçlarımı kestirdiğimde kız kardeşim, 'Ben de saçlarımı kestireceğim.' dedi. Kesinlikle bunu yapmayacağını söyledim. 'Bu da geçecek, kökü bende zaten. Bir şekilde yine çıkacak.' dedim." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Aycan ile ameliyat ve hastane sürecinde hep bir arada olduklarını anlatan Gündüz, "Hep yanımda o vardı. En büyük destekçim kardeşimdi, hem maddi hem manevi olarak. Bana evde bir sorumluluk vermezdi, iş yaptırmazdı. Yemeğimi dahi zorla o yediriyordu." diye konuştu.

Gündüz, kardeşi Aycan'ın hayatın devam ettiğini göstermek için tedavi sürecinde bir gün kendisine kitaplar getirdiğini ve yeniden üniversite sınavına hazırlanmasını önerdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Katıldığımız sınavda aldığımız puanla İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Programına kayıt yaptırdık. Eğitimimizi tamamladık. Ben Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS), kardeşim de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanıyor. Şu an tüm tedavi bitti. Birini 5, diğerini 10 yıl kullanacağım ilaçlarıma devam ediyorum."

Gündüz, kanserle mücadelede başarı için erken teşhisin önemini bir kez daha anladığını ifade ederek, herkese mutlaka gerekli taramaları yaptırmaları ve sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

"Zorlu süreçler bitti, geleceğe odaklandık"

Aycan Gündüz de ilkokuldan üniversiteye kadar beraber okuduğu, bugüne kadar hiç ayrılmadığı ablasını kanserle mücadelesinde de yalnız bırakmadığını söyledi.

Herkesin erken teşhisin farkına varması gerektiğini ifade eden Gündüz, "Bu hastalık kolay değil, çok zor süreçler geçirdik. Biz hep onun için çabaladık. Zorlu süreçler bitti, geleceğe odaklandık. Ablam ile aynı okula öğretmen olarak atanmayı ve öğrencilerimize kavuşmayı hedefliyorum." dedi.

"Erken teşhis erken tedavi demek"

İl Sağlık Müdürü Besim Hocaoğlu da Sağlıklı Hayat Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezindeki (KETEM) birimlerde kanser taramalarının ücretsiz ve aralıksız devam ettiğini belirtti.

Amaçlarının hastalıkları erken evrede tespit ederek vatandaşların tedavi sürecine zamanında başlamasını sağlamak olduğunu ifade eden Hocaoğlu, "2025 yılında ilimiz genelinde 18 bin rahim ağzı, meme ve bağırsak kanseri taraması yaptık. Bu yıl ocak ayında mamografi taramalarımızda 10, rahim kanseri taramasında 14, dışkıda gizli kan testinde 10 vatandaşımızda pozitiflik saptandı. Bunları gerekli birimlere yönlendirdik, takiplerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kanserle mücadelesinde başarıya ulaşan Çiğdem Gündüz'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Hocaoğlu, Gündüz'ün de erken teşhisin hayat kurtardığının farkına vardığını, çevresindeki herkesi taramalara davet ettiğini anlattı.

Hocaoğlu, "Erken teşhis erken tedavi demek. Kanserin beyne, akciğere, karaciğere, böbreğe yayılmadan yakalanması demek. Bunu ne kadar erken dönemde yakalarsak tedavimiz o kadar daha basit, rahat ve acısız oluyor. Vatandaşlarımızı kanser taraması için sağlık merkezlerine başvurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanseri Yenen Çiğdem'in Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Epstein bağlantılı uçuşların, 2019’a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün’de Gazzeli çocukları ziyaret etti Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün'de Gazzeli çocukları ziyaret etti
Oğuz Murat Aci’nin anne ve babasından, gelinlerine “torun görebilme“ davası Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine "torun görebilme" davası
Şamil Tayyar’ın ’yolsuzluk’ iddiaları Erdal Beşikçioğlu’nu harekete geçirdi Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:34
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
11:03
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
10:59
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
10:47
Savaşı kim kazanır Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:08:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Kanseri Yenen Çiğdem'in Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.