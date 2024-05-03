Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolunda şerit daraltması yapılıyor. Aydın-Çeşme-Çanakkale-Karşıyaka bağlantı yollarında aydınlatma direklerinin montaj çalışması sebebiyle trafiğe kapatılan kesimlerde sürücüler otogar istikametine yönlendiriliyor. Ankara Çevre Otoyolu'ndaki Karataş viyadüğünde genleşme derzi değişimi nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor. İzmit-Kandıra yolunda yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunda ve İzmir-Torbalı-Belevi yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. İnebolu-Kastamonu yolunda yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Isparta-Eğirdir yolunda hidrolik sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Trabzon-Rize yolunda yapılacak yaya kaldırımı nedeniyle bölünmüş yolun Yomra-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

03.05.2024 08:51
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 92-95. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) kesimler halinde şerit daraltmasına gidilerek ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Aydın-Çeşme-Çanakkale- Karşıyaka bağlantı yollarındaki aydınlatma direklerinin montaj çalışması sebebiyle söz konusu kesimler 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede sürücüler otogar istikametine yönlendiriliyor. Otogar gişeleri önünde U dönüşü yapan sürücüler, Aydın-Çeşme ayrımı-Çanakkale-Karşıyaka istikametinde yola devam edebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametinde genleşme derzi değişimi dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kütahya- Eskişehir yolunun 31, İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Isparta- Eğirdir yolunun 14. kilometresindeki hidrolik sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 7. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yapılacak yaya kaldırımı dolayısıyla bölünmüş yolun Yomra-Trabzon yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika

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