Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşaklarındaki onarım çalışması nedeniyle Körfez Kavşağı'ndan otoyola giriş yapılamıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-20. kilometrelerinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Polatlı-Haymana yolunun 2-40, Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki tünel bakımı nedeniyle ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 0-57. kilometrelerinde saat 18.00'e kadar ulaşım her iki yönde tek şeritten ve kontrollü sağlanacak. TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor. Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri bakım çalışması nedeniyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor. Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde üstyapı çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

28.06.2024 08:25
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) tabliye betonu onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle Körfez Kavşağı'ndan otoyola giriş yapılamıyor. İstanbul istikametinde ulaşım TEM Doğu İzmit ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşaklarından devam ediyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 16-20. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Polatlı-Haymana yolunun 2-40, Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 0-57. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 18.00'e kadar ulaşım her iki yönde tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Adapazarı- Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri bakım çalışması nedeniyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde üstyapı çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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