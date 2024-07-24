Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Bingöl-Solhan yol, Samsun-Ankara yol, Nevşehir-Ürgüp yol, Diyarbakır-Bismil-Batman yol, Trabzon-Rize yol, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu ve Bartın-Safranbolu yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmaktadır.

24.07.2024 08:27
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde İzmir Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü genleşme derzlerinde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol 9 Ağustos'a kadar trafiğe kapatılacak. Trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş (bant aktarma) şeklinde sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları arası Ankara-İstanbul (Kuzey) istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak, trafik akışı İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden iki yönlü gerçekleşiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Bolu (Doğu) Kavşağı kesimi 9-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle 26 Temmuz'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin verilecek.

Bingöl-Solhan yolunun 35-38. ve Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. ve Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-5. kilometrelerinde yapılmakta olan bordür boyama çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu Bursa-İnegöl istikametinin 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla yol kapatılarak, trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Kaynak: AA

Ulaşım, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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