Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, TAG Otoyolu, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle bazı kesimler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ayrıca Isparta-Ağlasun yolunda, Adapazarı-Bilecik yolunda, Hopa-Borçka-Artvin yolunda, Kayseri il sınırı Şarkışla yolunda, Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunda ve Ordu-Ulubey-Gölköy yolunda da çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

25.07.2024 08:59
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Orhanlı Kavşağı arasında güney yolda 26-29. kilometrelerinde her gün 22.00-06.00'da üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle güney yol (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden gidiş-geliş devam ediyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun (Kuyucak Kavşağı- Buharkent Kavşağı arası) 16-20. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın-Denizli istikameti sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-Denizli istikametinde sol şeritten sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı- Nurdağı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52. kilometresinde bulunan otoyol Ankara - İstanbul istikameti bağlantı kolu yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken isteyen araç sürücüleri Dempa Alt Geçidi'nden U dönüşü yaparak otoyola katılım sağlayabiliyor.

Isparta-Ağlasun yolunun 19- kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Isparta-Ağlasun gidiş istikametindeki yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Ağlasun - Isparta gidiş istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Adapazarı- Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 25-36. kilometrelerinde yapılmakta olan yol üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürüyor.

Kayseri il sınırı Şarkışla yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ- Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 19. kilometresinde heyelan çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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