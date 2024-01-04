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Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika
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Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde trafiğe kapatılan şeritler bulunmaktadır. Anadolu Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, İstanbul-Şile yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Ayrıca Aydın-Denizli yolu, Samsun-Ankara yolunun belirli kesimleri, Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun bir şeridi, Aydıncık-Silifke yolunun belirli kesimleri ve Kalkan-Kaş yolunda da kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor
04.01.2024 - 08:29,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönündeki havalandırma sistemi fanlarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma sağ şeritten izin verilecek.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kılıç Kavşağı 1-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

İstanbul- Şile yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Aydın- Denizli yolu, 8-10 ve 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Samsun-Ankara yolunun 94-95. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal Alt Geçidi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir- Bursa istikametinde yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kalkan-Kaş yolunun 35-44. kilometrelerinde denizdeki taş tahkimat çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Eskişehir- Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerindeki hemzemin geçit çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika


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