Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Denizli-Tavas-Muğla yolunun 60-61. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 14.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Kırklareli-Dereköy yolunun 0-3. kilometrelerindeki yol yapım ve onarım, Söğüt-Korkuteli yolunun 2-6. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım, Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Bingöl-Solhan yolunun 35-38. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle bu bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

27.07.2024 09:01
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Tavas- Muğla yolunun 60-61. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 14.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırklareli- Dereköy yolunun 0-3. kilometrelerindeki yol yapım ve onarım, Söğüt-Korkuteli yolunun 2-6. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım, Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bingöl- Solhan yolunun 35-38. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle bu bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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