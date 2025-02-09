Karadeniz Bölgesi\'nde Hava Kalitesi İyileşiyor

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Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta doğal gaz kullanımının son yıllarda daha da yaygınlaşması, hava kalitesinin artmasına katkı sağladı.

Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Korkmaz, AA muhabirine, Trabzon'da hava kalitesinin 6 istasyonda yapılan ölçümlerle izlendiğini söyledi.

İstasyonlarda kükürtdioksit, azotdioksit, karbonmonoksit ve toz ölçümlerinin 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını belirten Korkmaz, verilerin Sürekli İzleme Merkezi'nin internet adresinden yayımlandığını ifade etti.

Hava kalitesinin 6 kategoride değerlendirildiğini anlatan Korkmaz, "Bunların en iyisi, 'iyi' hava kalitesi olarak adlandırılıyor. İlimizdeki hava kalitesine baktığımızda genel olarak hava kalitemiz 'iyi' olarak çıkmaktadır. İlimizin hava kalitesi, ülke geneline göre oldukça iyi durumdadır." dedi.

Korkmaz, ölçüm istasyonlarının ikisinin kent meydanında, diğerlerinin ise Valilik, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Akçaabat ilçesi ve Uzungöl'de bulunduğunu söyledi.

Trabzon'da yaygınlaşan doğal gaz kullanımı ve bilinçlendirme çalışmalarıyla hava kirliliğinin önüne geçildiğinin altını çizen Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında bizim ilimizde de coğrafi yapısından dolayı daha öncelerde hava kirliliği oluşmaktaydı. Özellikle kömür yakılmasından ve rüzgarın da bazen iyi esmemesinden dolayı bir çökme, hava kirliliği oluşuyordu. Son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması ve bu kapsamda yaptığımız bilinçlendirme çalışmaları, özellikle de katı yakıtlı kazanların yakılması konusunda ateşçilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları etkili oldu ayrıca motorlu araçlardan kaynaklanan egzoz emisyonunun azaltılması yönünde yapılan çalışmalar ve ölçümlerin sıklaştırılması neticesinde ilimizin hava kalitesi oldukça iyi bir seviyeye yükseldi."

Korkmaz, doğal gaz ulaşan mahallelerdeki konutlarda, kamu kurumlarında ve sanayi kuruluşlarında doğal gaz kullanımının artması sayesinde hava kalitesinin daha da artacağını sözlerine ekledi.

Ordu

Ordu'daki 4 istasyonda anlık hava kalitesi takip ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Birol Daşkın, AA muhabirine, ülke genelinde 382 hava kalitesi izleme istasyonu ve 4 mobil ölçüm aracı bulunduğunu söyledi.

Daşkın, Ordu'da Ünye ve Fatsa'da birer, Altınordu'da ise 2 olmak üzere 4 istasyon bulunduğunu belirtti.

Verileri geriye dönük değerlendirdiklerinde hava kirletici parametrelerin düştüğünü gözlemlediklerini vurgulayan Daşkın, "Doğal gaz kullanımının artması, katı yakıt kullanımının azalması, daha çevre dostu araçların kullanılmaya başlamasıyla hava kalitesinin iyileştiğini görebiliyoruz." diye konuştu.

Daşkın, özellikle kış döneminde ısınmanın da etkisiyle bazı dönemlerde hava kalitesinde düşüşler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ama genel manada Ordu'nun hava kalitesi iyi durumda. İstasyonun amacı doğrultusunda ölçülen belli başlı parametreler var. Ünye'deki istasyonumuzda mesela ölçülen ozon parametresi var. Onun haricinde mevcut istasyonlarda kükürtdioksit, azot oksitler, pm10 diye nitelendirdiğimiz partikül 10, pm2,5, karbonmonoksit ve ozon parametrelerini ölçüyoruz. Mevcut istasyonlarda özellikle pm10 parametresinde kış döneminde katı yakıt kullanımıyla beraber biraz artış olduğunu gözlemliyoruz."

Her parametre özelinde değerlendirdikleri kriterler olduğunu anlatan Daşkın, Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü'nün kentteki istasyonların bakım, onarım ve kalibrasyonlarını takip ettiğini anlattı.

Daşkın, Fatsa ve Altınordu'da hava kalitesinin nispeten daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Ünye'de istasyonun bulunduğu bölgede ilerleyen dönemlerde doğal gaz kullanımının artması ve yol güzergahında araç trafiği açısından yapılacak temizlikle hava kalitesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kükürtdioksit, ozon, karbonmonoksit, azot oksit için değerlerin farklı olduğunu belirten Daşkın, "İlimizde genel manada pm10'da, yani toz parametresinde problem yaşıyoruz. Onun haricindeki diğer parametrelerde ilimizin genelinde Ünye de dahil hava kalitesi iyi durumda. Sadece pm10 parametresinde problemimiz var. O da Ünye'de daha çok kış döneminde etkili oluyor. Diğer bölgelerde öyle bir problemimiz yok." ifadesini kullandı.

Giresun

Giresun'da iki istasyonda kirletici gazların ölçüm ve izlemesi yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt, AA muhabirine, kentin coğrafi konumu dolayısıyla istasyonların yerlerinin batı ve doğu bölgelerinde seçildiğini söyledi.

Cavunt, mevzuat kapsamında 2 partikül ve 4 gaz olmak üzere 6 kriter üzerinde 1, 8 ve 24 saatlik ortalama üzerinden ölçümlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Hava kalitesinin kahverengiden yeşile 6 renkte sınıflandırıldığını anlatan Cavunt, "İlimiz genelde yeşil olan, en iyi hava değerlerinin olduğu standarttadır. Zaman zaman yağış, rüzgar ve toz taşımı gibi meteorolojik etkenlerden kaynaklı 0-55 değerinde olup sarı renge dönse de ilimiz genelde 0-50 arasında yeşil yani standardı en yüksek değerdeki havaya sahiptir." diye konuştu.

Hava kalitesini ısınma ve endüstride kullanılan yakıtların etkilediğini vurgulayan Cavunt, "İlimiz doğal gaz kullanımından dolayı iyi bir hava standardına sahip." dedi.

Rize

Rize de yeşil kategoride hava kalitesine sahip.

Vali İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, illerin hava kalitesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlandığını söyledi.

Baydaş, "Şehrimiz, hava kalitesi itibarıyla yeşil kategoride ve iyi hava kalitesine sahip şehir olarak listede yerini aldı. Bu tabii karbondioksit ve karbonmonoksit oranlarıyla verilen bir veri. Haritada iller bu yönüyle renk sınıflandırmasına tabii tutulmuş durumda. Biz de bu haritada yeşil sınıftayız." dedi.

Doğal gaz kullanımı arttıkça hava kalitesinin de yükseldiğini anlatan Baydaş, şöyle devam etti:

"Şehrimiz, temiz havaya sahip yeşili ve doğasıyla güzel bir şehir. Bu kalitenin de korunması için elimizden geleni yapmamız lazım. Araç kullanımında dikkat etmemiz lazım. Yakıt kullanımında dikkatli olmamız lazım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yayımladığı ve güncellediği veriye göre de biz yeşil kategoride temiz havaya sahip şehirlerden birisiyiz."

Artvin

Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Katip Çiçek ise kentte farklı noktalarda kurulu 2 istasyonda hava kalitesinin takibini yaptıklarını söyledi.

Artvin'in genel anlamda havasının temiz ve kaliteli olduğuna işaret eden Çiçek, "Hava kalitesinin ölçümünü yaptığımız istasyonlardan biri merkezde Balcıoğlu Mahallesi'nde. Bu istasyonumuz, kentsel ölçümler için kullandığımız bir merkez. Diğer istasyon ise Hopa ve Kemalpaşa arasında Liman Köy mevkisinde bulunuyor. Burada da kırsal ölçümleri yapıyoruz." diye konuştu.

Çiçek, "Artvin genelinde hava kalitesi, hava kirliliği endeksine baktığımızda ekim-mart ayları arasında katı yakıtlardan dolayı orta seviye dediğimiz 50-100 bandında olmakta. Yılın diğer aylarında ise 0-50 dediğimiz iyi bant aralığında yer almaktadır." dedi.

Kentte her geçen yıl hava kalitesinin yükseldiğinin altını çizen Çiçek, şunları kaydetti:

"Son 3-4 yıl içinde hava kirlilik seviyemizi düşürmemizdeki etken, kamu kurumlarımız, valiliğimiz ve Bakanlığımızın da teşvikleriyle doğal gaz dönüşümlerini artırmamızdır. İlimizde doğal gazlı yakıt kullanımı teşvik ediliyor ve doğal gaz kullanımı her geçen yıl artıyor. Hava kalitemizi daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

Gümüşhane

Gümüşhane Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cemil Bayram, kent hava kalitesinin ülke genelinde olduğu gibi 7 gün 24 saat ölçüldüğünü söyledi.

Sistemin işleyişini anlatan Bayram, "Ölçülen hava kalitesi iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriliyor. Vatandaşlarımız verilere, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın web sayfasından ulaşılabilmektedir. Gümüşhane'de hava kalitesi verilerine bakıldığında, hava kalitesinin genellikle iyi ve orta derecelerde olduğu görülmektedir." diye konuştu.

Bayburt

Doğu Karadeniz'in iç kesiminde yer alan ve Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'un da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, hava kalitesi "iyi" seviyede seyrediyor.

Tek istasyonda kirletici gazların ölçüm ve izlemesi yapılan kentte nüfus, sanayileşme ve araç sayısının az olması ile doğal gaz kullanımın yaygınlaşması hava kalitesini olumlu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cengiz Sevim, AA muhabirine, hava kirliliğinin az riskli veya risk teşkil etmeyen seviyede olduğunu söyledi.

Kentte nüfus yoğunluğunun az olması nedeniyle kirletici kaynakların bulunmadığını belirten Sevim, sanayi ve ulaşımın az olmasının kentin hava kalitesini olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

Sevim, il merkezindeki konutların büyük bir bölümü ve kamu kurumlarının tamamına yakınının ısınma sistemlerinin doğal gaza dönüştürülmesinin de hava kalitesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Müdürlük olarak başta kış dönemlerinde olmak üzere yılın her döneminde yaptığımız yakıt kalitesi kontrolleri ve yaz aylarında başta toz yapıcı tesislerde yapılan ani ve planlı denetimler neticesinde Bayburt ili hava kalitesi indeksi iyi seviyelere çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.