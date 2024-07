15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Güncel

Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz'un tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında bir şey ifade etmediğini gösteren gün olduğunu söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Necip milletimiz yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazarak vatanını ne olursa olsun koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir. 15 Temmuz 2016'da burada kimler varsa yine aynı şekilde bugün buradasınız. Hepinizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 15 Temmuz'da emperyal güçlerin bu toprakları sömürme adına milletin iradesini teslim almaya çalıştığını ama milletin buna müsaade etmediğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam eden programda, bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı tören alanında Vali Yıldırım'a teslim etti.

Program, İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Tasavvuf Musikisi Konseri ile sona erdi.

Artvin

Artvin'de, Valilik koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atapark Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet ve İnönü caddeleri güzergahlarını takiben Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Öğrenciler tarafından 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyonların okunduğu programda, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Zaferi konulu belgesel izlendi.

Programda konuşan Vali Cengiz Ünsal, demokrasi destanının 8'inci yılında ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerini anmak ve milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak üzere alanlarda olduklarını ifade ederek, "15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır." diye konuştu.

Rize

Rize'de düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Türk bayraklarıyla Gençlik Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Milli Birlik Koşusu düzenlendi, Rize Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Vali İhsan Selim Baydaş, 15 Temmuz'un milletin tarihinde dönüm noktalarından biri olduğunu kaydederek, "Adeta bir varlık, yokluk anıdır. Orada ön plana çıkan unsurlar vardır. Bunlar Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin dirayeti ve inancı, emniyet güçlerimizin içinde devletimize ve milletimize sadakat yeminiyle bağlı olanların çokluğudur." dedi.

Programa, Vali Baydaş'ın yanı sıra Belediye Başkanvekili Muhittin Aydın Bilsel, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Güngör, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Giresun

Giresun'da ise Debboy mevkisi ile Atatürk Meydanı arasında yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş sonunda meydanda düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, vatan ve millet uğruna verilen kutsal mücadele olan 15 Temmuz'un üzerinden 8 sene geçtiğini söyledi.

Serdengeçti, 15 Temmuz'un tarihte eşi benzeri görülmemiş bir gün olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz geri dönmeyi hiç düşünmeyen yiğitlerin, şehadete Allah nidalarıyla koşanların, iman, inanç ve vatan sevdasıyla şanlı bir destanı kazanan milli iradeyi haykıranların günüdür. Umutları, hayalleri, istiklali ve istikbali kelepçelemek isteyenlerin karşısında bu aziz milletin en büyük gücüyle imanıyla vatan sevgisiyle yüreğiyle elif gibi dimdik durduğu gündür."

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ordu

Ordu'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Muammer Erol, hain kalkışma gecesi şehadet şerbetini içen Ömer Halis Demir başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle minnetle yad ederek, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Erol, "Rabbimiz bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin ve her karışı şehit kanlarıyla sulanmış olan vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun. Rabbimiz bu millete bir daha 15 Temmuz gibi hainlikler ve acılar yaşatmasın." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de konuşma yaptığı programda, şiirler okundu ve mehter takımı tarafından konser verildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması ekrandan izlendi.

Gümüşhane

Atatürk Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Sporcuların sancak takdim ettiği Vali Alper Tanrısever, 15 Temmuz'da milletçe tek yürek olunarak eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazıldığını vurguladı.

Tanrısever, şöyle konuştu:

"Bu gece, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkma gecesi olarak da hafızalarımızda yer edinmiştir. Hain darbe girişimine karşı sokaklara dökülen vatandaşlarımız, tankların önüne yatarak bu vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya haykırmıştır. Bu direniş, Türk milletinin cesaretini, vatan sevgisini ve birlik ruhunu tüm dünyaya göstermiştir."

Etkinliğe MHP Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Jandarma Komutanı Serhat Demiral, Emniyet Müdürü Taner Cömert, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, MHP İl Başkanı Mete Kaya, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması ekrandan izlendi.

Bayburt

Bayburt'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Saray Bahçesi'nde devam eden programa vatandaşlar, Türk bayraklarıyla katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, 15 Temmuz 2016 gecesi hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine karşı fütursuzca el uzatmaya çalıştığını ifade ederek, o geceyi vatan ve şehadet tutkusuyla milletin, tarihin akışını değiştiren dönüm noktası ilan ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mete Memiş de Fetullahçı Terör Örgütü'nün ölüm kusan silahlarına karşı milletin, canlarını feda ederek vatana uzanan hain ellere fırsat vermediğini vurguladı.

Etkinlik, mehteran takımının gösterisi, yerel sanatçıların kahramanlık türküleri ve şiir dinletisiyle devam etti.

Programda, bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı, tören alanında Vali Eldivan'a teslim etti.

Bayburt Belediyesi ve Kızılay tarafından alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.