81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KARAMAN SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

KARAMAN SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 374
Toplam Seçmen : 121.543
Açılan Sandık : 374
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 94.182
Geçerli Oy : 91.201
Katılım Oranı : % 77,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSAVAŞ KALAYCI% 49,0244.705
AK PARTİMEVLÜT AKGÜN% 25,1622.943
CHPRECEP SERTÇELİK% 17,5716.022
YENİDEN REFAHDURDU ELİF ÇELİKTAŞ% 3,192.907
İYİ PARTİNİHAL TÜMENE% 1,07977
SAADETMEHMET KARAKAŞ% 1,01924
DİĞER% 1911
ZAFER PARTİSİMETİN İÇEL% 0,92842
DEM PARTİZOZAN EFETÜRK% 0,22199
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,18164
HÜDA PARYUNUS YILMAZ% 0,17153
MİLLETSALİH MISRAL% 0,15141
DEVA PARTİSİMÜSLÜM DOĞAN% 0,12106
DSPSİBEL İMAMOĞLU% 0,0650
TKPMUSTAFA BAŞ% 0,0550
BAĞIMSIZMAHMUT YILDIZ% 0,0438
HKPAHMET OKUR% 0,0329
TKHKEMAL GÜRBÜZ% 0,0220
HAK-PARHAYRULLAH KAHRAMAN% 0,0220
AYRANCI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 37,17598
CHPMEHMET NURİ ÖZKAN% 35,61573
AK PARTİAVNİ GÜMÜŞALAN% 24,74398
YENİDEN REFAHMUSTAFA BÖYÜKPARMAKSIZ% 1,1218
DİĞER% 1,1218
İYİ PARTİMUZAFFER GÜL% 0,122
HÜDA PARYUNUS EMRE YASAK% 0,061
SAADETRECEP ŞAHİN% 0,061
BAŞYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLKADİR ATEŞ% 52,23597
MHPGÜRANİ BULUT% 44,79512
DİĞER% 1,2214
CHPMEHMET DURAN% 1,0512
MİLLETKUDRET ÖZDEMİR% 0,354
YENİDEN REFAHMUSA KAPUSIZ% 0,182
SAADETMUHAMMET DURAN% 0,182
ERMENEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA BOZCU% 55,53.543
AK PARTİEYYUP ÇAYIR% 24,171.543
MHPSOYDAN EVCİ% 17,111.092
YENİDEN REFAHMUHAMMET ÖZDEMİR% 0,9762
İYİ PARTİİZZET BATTIR% 0,8957
BAĞIMSIZSABRİ TAŞPINAR% 0,3925
SAADETHASAN UYSAL% 0,319
ZAFER PARTİSİABDULLAH BAŞAR% 0,2315
HÜDA PARİSMAİL TUNÇ% 0,213
BTPMUSTAFA YAVUZ% 0,1610
HKPYAŞAR BAYINDIR% 0,053
MİLLETCEVDET YILDIZ% 0,032
KAZIMKARABEKİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİDURMUŞ DEMİR% 31,97638
MHPNURULLAH NECAT GÜVEN% 31,01619
CHPHASİBE KOÇAK% 16,48329
İYİ PARTİRECEP BOYACIOĞLU% 13,53270
YENİDEN REFAHİBRAHİM GÜR% 5,11102
SAADETERKAN ATEŞ% 1,2525
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ESER% 0,48
BTPMUSTAFA KURNAZ% 0,12
MİLLETABDULLAH NACIR% 0,12
HÜDA PARMEHMET ÖZARAS% 0,051
SARIVELİLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ YILMAZ% 37,091.363
BAĞIMSIZHAYRİ SAMUR% 27,561.013
MHPMEHMET İLGÜN% 25,88951
YENİDEN REFAHAHMET DOĞAN% 3,59132
CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 2,3787
BAĞIMSIZYADİGAR ARAS YAŞAR% 1,9672
MİLLETİSMAİL ŞAHİN% 0,4115
BTPCEMAL KAPLAN% 0,3513
SAADETMUSTAFA ACARERLİ% 0,3312
İYİ PARTİZEKAİ AKYÜZ% 0,228
HÜDA PARMEHMET DURMUŞ% 0,135
HKPNEBİ AKINCI% 0,114

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARAMAN SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 01:37:04. #1.13#
SON DAKİKA: KARAMAN SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement