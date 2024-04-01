KARAMAN SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|374
|Toplam Seçmen
|:
|121.543
|Açılan Sandık
|:
|374
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|94.182
|Geçerli Oy
|:
|91.201
|Katılım Oranı
|:
|% 77,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 49,02
|44.705
|AK PARTİ
|MEVLÜT AKGÜN
|% 25,16
|22.943
|CHP
|RECEP SERTÇELİK
|% 17,57
|16.022
|YENİDEN REFAH
|DURDU ELİF ÇELİKTAŞ
|% 3,19
|2.907
|İYİ PARTİ
|NİHAL TÜMENE
|% 1,07
|977
|SAADET
|MEHMET KARAKAŞ
|% 1,01
|924
|DİĞER
|% 1
|911
|ZAFER PARTİSİ
|METİN İÇEL
|% 0,92
|842
|DEM PARTİ
|ZOZAN EFETÜRK
|% 0,22
|199
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,18
|164
|HÜDA PAR
|YUNUS YILMAZ
|% 0,17
|153
|MİLLET
|SALİH MISRAL
|% 0,15
|141
|DEVA PARTİSİ
|MÜSLÜM DOĞAN
|% 0,12
|106
|DSP
|SİBEL İMAMOĞLU
|% 0,06
|50
|TKP
|MUSTAFA BAŞ
|% 0,05
|50
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT YILDIZ
|% 0,04
|38
|HKP
|AHMET OKUR
|% 0,03
|29
|TKH
|KEMAL GÜRBÜZ
|% 0,02
|20
|HAK-PAR
|HAYRULLAH KAHRAMAN
|% 0,02
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 37,17
|598
|CHP
|MEHMET NURİ ÖZKAN
|% 35,61
|573
|AK PARTİ
|AVNİ GÜMÜŞALAN
|% 24,74
|398
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BÖYÜKPARMAKSIZ
|% 1,12
|18
|DİĞER
|% 1,12
|18
|İYİ PARTİ
|MUZAFFER GÜL
|% 0,12
|2
|HÜDA PAR
|YUNUS EMRE YASAK
|% 0,06
|1
|SAADET
|RECEP ŞAHİN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLKADİR ATEŞ
|% 52,23
|597
|MHP
|GÜRANİ BULUT
|% 44,79
|512
|DİĞER
|% 1,22
|14
|CHP
|MEHMET DURAN
|% 1,05
|12
|MİLLET
|KUDRET ÖZDEMİR
|% 0,35
|4
|YENİDEN REFAH
|MUSA KAPUSIZ
|% 0,18
|2
|SAADET
|MUHAMMET DURAN
|% 0,18
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA BOZCU
|% 55,5
|3.543
|AK PARTİ
|EYYUP ÇAYIR
|% 24,17
|1.543
|MHP
|SOYDAN EVCİ
|% 17,11
|1.092
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 0,97
|62
|İYİ PARTİ
|İZZET BATTIR
|% 0,89
|57
|BAĞIMSIZ
|SABRİ TAŞPINAR
|% 0,39
|25
|SAADET
|HASAN UYSAL
|% 0,3
|19
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH BAŞAR
|% 0,23
|15
|HÜDA PAR
|İSMAİL TUNÇ
|% 0,2
|13
|BTP
|MUSTAFA YAVUZ
|% 0,16
|10
|HKP
|YAŞAR BAYINDIR
|% 0,05
|3
|MİLLET
|CEVDET YILDIZ
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|DURMUŞ DEMİR
|% 31,97
|638
|MHP
|NURULLAH NECAT GÜVEN
|% 31,01
|619
|CHP
|HASİBE KOÇAK
|% 16,48
|329
|İYİ PARTİ
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 13,53
|270
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GÜR
|% 5,11
|102
|SAADET
|ERKAN ATEŞ
|% 1,25
|25
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ESER
|% 0,4
|8
|BTP
|MUSTAFA KURNAZ
|% 0,1
|2
|MİLLET
|ABDULLAH NACIR
|% 0,1
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET ÖZARAS
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ALİ YILMAZ
|% 37,09
|1.363
|BAĞIMSIZ
|HAYRİ SAMUR
|% 27,56
|1.013
|MHP
|MEHMET İLGÜN
|% 25,88
|951
|YENİDEN REFAH
|AHMET DOĞAN
|% 3,59
|132
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 2,37
|87
|BAĞIMSIZ
|YADİGAR ARAS YAŞAR
|% 1,96
|72
|MİLLET
|İSMAİL ŞAHİN
|% 0,41
|15
|BTP
|CEMAL KAPLAN
|% 0,35
|13
|SAADET
|MUSTAFA ACARERLİ
|% 0,33
|12
|İYİ PARTİ
|ZEKAİ AKYÜZ
|% 0,22
|8
|HÜDA PAR
|MEHMET DURMUŞ
|% 0,13
|5
|HKP
|NEBİ AKINCI
|% 0,11
|4
Son Dakika › Güncel › KARAMAN SON - Son Dakika
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Diğer adayların oy oranları ise şu şekildedir: Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 13,1, Büyük Birlik Partisi Adayı Öcal Arslankaya yüzde 0,86.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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