Kariyer Fuarları İstihdama Katkı Sağlıyor

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Bölgesel Kariyer Fuarları'nın yapıldığı illerin istihdama katkı verdiğini, işsizlik başvurusu oranının düştüğünü, iş kurma potansiyelini artırdığını ve ihracata katkı sağladığını söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, kentteki bir otelde Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

Doç. Dr. Salim Atay, çalıştay sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019 yılı itibarıyla bölgesel kariyer fuarlarını yapmaya başladıklarını, sloganlarının "Yetenek Her Yerde" olduğunu dile getirdi.

Bu fuarları İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere göre avantajlı saydıkları illerde değil, onların dışındaki illerde yaptıklarını aktaran Atay, "Bunların içinde Diyarbakır, Van, Adana, Erzurum var ama aynı zamanda Trakya Bölgesi'nde de yapıyoruz. Daha önce Edirne ve Tekirdağ'da yaptık. Bu yılki organizasyonumuz 41. organizasyondur. 41. organizasyonumuz Çanakkale'de olacak. 5 üniversitenin işbirliğinde oluyor. Valiliğimiz, yerel yönetimimiz, iş çevrelerimiz bu organizasyonu destekliyor." dedi.

Bölgesel Kariyer Fuarları'nın, o şehrin gördüğü en büyük organizasyon olduğunu anlatan Atay, paydaş üniversitelerden ciddi katılımların olduğunu söyledi.

Bu organizasyonların merak edilen tarafının "Bu ne işe yarıyor?", "Bir işe yarıyor mu?" sorusu olduğunu belirten Atay, "Burada Yetenek Kapısı diye bir sistem işliyor ve yaptığımız her türlü faaliyeti bu sistem üzerinden görebiliyoruz. Onu da analiz ettiğimiz zaman ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor; Bölgesel Kariyer Fuarları yapıldığı iller istihdama katkı veriyor. İşsizlik başvurusu oranı düşüyor. İş kurma potansiyeli artıyor. İhracata katkı verdiğini görüyoruz. Bu dört parametrede o bölgede Bölgesel Kariyer Fuarları'nın yapıldığı illerimizde bir artış oluyor. Bu bizim için çok sevindirici. Ayrıca çocukların farkındalıklarının gelişmesine, o bölgedeki KOBİ'lerin ya da yeni girişimlerin nitelikli insana ulaşmasına katkı sağlıyor. Hatta o ilin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı veriyor." ifadesini kullandı.

130 ülkeden öğrenci sisteme kayıtlı

Dijital platform olan Yetenek Kapısı'nda 2 milyon 240 bin civarında kayıtlı öğrenci ve 14 bin firmanın bulunduğunu anlatan Atay, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar binlerce iş ilanı buradan çıktı ve şirketler ihtiyaçları olan elemanları buradan buldu. Ayrıca şu anda geldiğimiz noktada bu platform, dünyanın en etkili iki platformdan bir tanesi haline geldi. Binlerce insanımızın, gencimizin şirketleri, endüstrileri tanıma fırsatı oluyor. Buradaki ilanları yılın 365 günü takip edebiliyorlar. Birinci sınıftan itibaren 'Ben mezun olduğumda ne yapacağım?' sorusuna cevap bulabildikleri bir platformdur. Türkiye'deki üniversitelerimize ve talep tarafını oluşturan iş verenlere fırsat sağlamak için bu platformu kurduk ama şu anda 130 ayrı ülkeden öğrenci kayıtlı bu sisteme. ABD'de okuyan Türk öğrenci kaydolmuş, Almanya, İngiltere, Çin, Pakistan'dan da var. Bu platformu artık sadece Türkiye değil, yakın iş birliği içinde olduğumuz Özbekistan kullanmaya başladı. Pakistan'ın, dünyanın en iyi 200 üniversitesinden biri olan üniversitesi bu platformu doğrudan kullanmaya başladı. Küresel ölçekte çalışan bir aracımız var. Çok somut ölçebildiğimiz bir sistem bu."

Doç. Dr. Atay, iş verenlerin de bu sistemden memnun olduğunu, iş veren ve iş gören tarafının bu hizmetten yararlanırken bir bedel ödemediğini çünkü tamemen Cumhurbaşkanlığının bir hizmeti olduğunu sözlerine ekledi.

Çalıştaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bandırma Valisi İsmail Ustaoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Orhan Öğrenci, Çanakkale İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Alper Selvi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı ve Fuar Koordinatörü Doç. Dr. Ünzüle Kurt, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.