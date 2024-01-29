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Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul Kartal'da yağış nedeniyle oluşan ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki üst geçidin beton direklerine çarptı. Korkunç kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

29.01.2024 - 08:21,  Güncelleme: 08:53
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Kartal'da yağışın etkisi ile oluşan ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin beton direklerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

KONTROLDEN ÇIKARAK BETON DİREKLERE ÇARPTI

Kaza, saat 04.00 sıralarında Esenkent Mahallesi, D-100 yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CKM 433 plakalı otomobil, yağışın etkisi ile oluşan ıslak zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki üst geçidin beton direklerine çarptı. Kazada otomobilden savrulan kişi üst geçidin beton direklerine çarparak ağır yaralanırken, otomobilde bulunan diğer kişi ise hayatını kaybetti.

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

OTOMOBİL RESMEN HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden fırlayarak üst geçidin beton direklerine çarpan kişiye müdahale etti. Sedyeye alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, metal yığınına dönen otomobilde bulunan kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

CANSIZ BEDENİ BİNBİR GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden kişiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Uzun süren çalışmanın ardından otomobil içerisinde çıkarılan kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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