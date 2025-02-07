Kartalkaya Yangını Soruşturmaları Devam Ediyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yargılama sürecine ilişkin, "Burada gelecek olan bilirkişi raporuna göre savcılık makamı elbette ki yeni gözaltılar yapabilir, tutuklama kararları verebilir. Bir yandan hukuk davası bakımından da şirket yetkililerinin mal varlığına ilişkin tedbirler de konuldu." dedi.

Bakan Tunç, Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerle ilgili yargı sürecine ilişkin sözlerinin sorulması üzerine Tunç, toplamda 3 bin 522 dosyada işlem yapıldığını, 1491 dosyanın iddianamesinin düzenlendiğini ve davasının açıldığını belirtti.

Tunç, depremle ilgili 2 bin 31 soruşturmanın devam ettiğini, 2 bin 578 dosyada da bilirkişi incelemelerinin tamamlandığını, raporların hazırlandığını belirterek, "Şu anda hala 248 kişi tutuklu durumunda. 1036 kişi hakkında da adli kontrol söz konusu. Şimdi, tutukluların tamamı müteahhit değil. Tutukluların bir kısmı müteahhit, bir kısmı yapı denetim sorumlusu, bir kısmı fenni mesul. Yani o dönemde binaya onay veren, binada sonradan değişiklik yapan, kolon kesen vesaire onlarla ilgili de var." dedi.

Soruşturmalarda kamu görevlileri için bilirkişi raporu geldikten sonra İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istendiğini ifade eden Tunç, "İçişleri Bakanlığından gelen soruşturma izinleri kapsamında peyderpey onlarla ilgili davalar da açılmaya devam ediyor. İzinlerin gelmesinde gecikme, izin veren makam açısından değil, dosyanın bilirkişi incelemesinden dönüşü beklendiği için. Bilirkişi raporunda da 'Burada kamu görevlisinin de kusuru vardır.' diye kanaat gelirse hemen soruşturma izni alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderiliyor. Burada yargılanan belediye başkanları da var, Nurdağı Belediye Başkanı hala tutuklu." ifadelerini kullandı.

"Yeni bilirkişi heyeti oluşturuldu"

Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yangınla ilgili daha ihtisas sahibi, özellikle yerelle bağlantısı olmayan, tarafsız, teknik ve detaylı inceleme yapılabilecek yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verilmesi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 8 kişilik heyet oluşturulduğunu, raporlama sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bu konu üzerinden politika yapılmaması gerektiğini dile getiren Tunç, "Burada gerçek neyse ortaya çıksın. Biz diyoruz ki, 'Bunun ucu nereye dokunursa dokunsun.'. Ama onlar şunu diyor, 'Bunun ucu bizim arkadaşlarımıza dokunmasın.'. Aradaki fark bu. Onlar 'Belediye başkanı, belediye burada sorumlu değildir.' diyorlar. Bilirkişi raporu hazırlanmamış, savcılık henüz daha soruşturmayı devam ettirirken 'Şu kusurludur ya da bu kusursuzdur.' diyebilir misiniz? Diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Tunç, sürece ilişkin, "Burada gelecek olan bilirkişi raporuna göre savcılık makamı elbette ki yeni gözaltılar yapabilir, tutuklama kararları verebilir. Bir yandan hukuk davası bakımından da şirket yetkililerinin mal varlığına ilişkin tedbirler de konuldu." dedi.

"Bir yorum yapmam doğru olmaz"

"İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik davaların siyasi davalar olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık Tunç, "Adalet Bakanı olarak benim devam eden soruşturma ve davalarla ilgili, 'Bu dava siyasi davadır ya da bu dava siyasi dava değildir.' şeklinde bir yorum yapmam doğru olmaz. Ama her şey kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor. Yani sizin 'Siyasi dava' ya da 'Siyasi dava değildir' demenizin bir anlamı yargı karşısında yok." değerlendirmesini yaptı.

Tunç, İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözlerine yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili de şunları söyledi:

"İstanbul Başsavcımızla ilgili ifadeleri yargı, 'Hakaret mi, değil mi, yargıya müdahale mi, değil mi' değerlendirecek. Şimdi burada siz bir Cumhuriyet Başsavcısına, 'Zihni çürümüş, çürük zihinli.' dediğiniz zaman bunun hakaret olup olmadığını, suç teşkil edip etmediğini yargı takdir edecektir. Sürekli yargıya yönelik hakaret içeren sözler söyleyerek gündemde kalma gibi bir durum söz konusu. Burada 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu taşımak gerekir. Bir Cumhuriyet Başsavcısı'na, 'Çürük zihinli' dediğiniz zaman burada yargı ne yapacak? Susacak mı? Bir soruşturmayla karşı karşıya kalındığında da bu sefer, 'Bana yargı tacizi'."

İmamoğlu'nun ifade verdikten sonra İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamaya değinen Tunç, "Yargı soruşturma açmışsa gider ifadenizi verirsiniz. O ifadeyi adalet binasının önünde bir şova dönüştürürseniz... Aslında kendisi yargı tacizinde bulunuyor. Herkes hukuka saygı duyacak, söylediğine dikkat edecek." dedi.

"Yetkiyle ilgili hukuki bir problem söz konusu değil"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili soruşturmanın İstanbul'da yürütülmesiyle ilgili tartışmaların sorulması üzerine Tunç, "Neden İstanbul başlattı? Neden Antalya ya da Ankara değil? Antalya da başlatabilirdi. Şüphelinin ikametgahı Ankara'da, orası da başlatabilirdi. Mağdurun ikametgahı olarak İstanbul'da başlatılabilirdi, 3 yer yetkilidir burada. Yetkiyle ilgili hukuki bir problem söz konusu değil. Neticede yetkili olan bir makam başlattığına göre tekrar aynı soruşturmanın oralarda da başlatılması söz konusu değildi." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a açılan soruşturmayla ilgili ise Tunç, basın yoluyla işlenen suçlarda yetkiyle ilgili konunun geniş olduğunu kaydetti.

Tunç, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, biriyle yapılan telefon görüşmesinin ondan izinsiz ifşa edilmesinin Türk Ceza Kanunu'nda açıkça yazdığını söyledi.

Tutuklama kararının tedbir olup olmadığının sorulmasının ardından Tunç, "Tutuklama bir tedbirdir. Tutuklama sebepleri Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tek tek yazılı. Bir gazeteci arkadaşımız, 'Gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alındı.' şeklinde soru sorduğunda, ben de 'Gazetecilik faaliyeti nedeniyle Türkiye'de tutuklu olan birisi yok. Gazeteciler de diğer vatandaşlar gibi suç işlediğinde kanunlar karşısında eşittir.' dedim. Dolayısıyla yapılan da budur." diye konuştu.

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım'ın tutuklandığı Gezi Parkı soruşturmasının neden 12 yıl sonra başlatıldığına ilişkin soruyu Tunç, "Eğer Gezi Parkı olaylarının çıkarılmasında, yönlendirilmesinde etkisi olduğuna ilişkin bir delil ortaya çıkarsa elbette ki yargılama mümkün olabilir. '12 yıl geçti aradan, bundan sonra soruşturma mı olur?' diyemeyiz."şeklinde yanıtladı.

Teğmenlere "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezası

Tunç, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, haklarında "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezası verilen 5 teğmenle ilgili soru üzerine, törende mevzuata uygun bir şekilde yemin edildiğini ancak tören bittikten sonra mevzuattan çıkarılan eski yemin metniyle bir gösteri yapıldığını söyledi.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradaki yetkililerin ısrarlarına rağmen yapıldığı şeklinde bilgimiz var, teşvik edildiğine yönelik de... Çıkan karar onu gösteriyor. Burada hem komutanlarıyla ilgili hem o yemini organize eden teğmenlerle ilgili bir disiplin kararı verildi. Yüksek Disiplin Kurulu, eski metni tekrar ısrarla ezberleyerek okumanın askerlik açısından bir disiplin suçu olduğuna karar verdi. Bu karar yargı denetimine açık bir karar. İdari yargı bunu değerlendirecek."

CHP'li belediyelere yönelik yapılan soruşturmalarla ilgili soru üzerine Tunç, herhangi bir parti ayrımı yapılamayacağını belirterek, "Hangi belediyede, hangi usulsüzlük yapılmışsa ve ona ilişkin suç teşkil eden fiillere ilişkin deliller de elde edilmişse elbette ki yargı harekete geçer. Yargının yaptığı da budur." ifadesini kullandı.

(Sürecek)