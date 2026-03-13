Kayseri\'de Miçing Ayini Düzenlendi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki Surp Krikov Lusavoriç Kilisesi'nde 'Miçing ayini' düzenlendi.

Ermeniler tarafından düzenlenen ve Anadolu'daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde yapılan Miçing ayinine, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker ve Ermeni cemaati mensupları katıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği, yılda 1 kez düzenlenen ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinde mumlar yakıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, "Bizim, yıllık Anadolu'da bir ibadet gezimiz oluyor. Yarın İskenderun kilisemizin günü. Dolayısıyla buraya da uğruyoruz ve bir şekilde Kayseri'de Surp Krikov Lusavoriç Kilise'mizin de gününü kutluyoruz. İstanbul'dan gelen hacı ekibiyle bir şekilde bu yolculuğu gerçekleştiriyoruz her sene. Bu yıl da ibadetimizi yaptık, gayet güzel ve huzurlu bir şekilde. Atalarımızın geçmişini yad ettik. Onların Kayseri şehrine katkılarını hatırladık. Bu mabedi Kayserililere teslim ediyoruz. Çünkü birkaç 100 kilometre içinde tek Hristiyan mabedi bu kilise. Kapadokya, bir turizm merkezi olarak milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir yer. Gelen Hristiyan turistlerin uğrayabileceği ve dua edebileceği yegane ibadethane. O anlamda bu kent için özel önem arz ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Valimiz Gökmen Çiçek'le olan görüşmemizde kendileri bunun önemini gayet iyi anlıyorlar ve ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin sözünü verdiler. Bu mabedin bazı teknik sorunları var, rutubet alıyor. Yağmurlara karşı erimekte olan bir mabet. Eminiz ki önümüzdeki günlerde bunun da önlemi alınır" dedi.

BARIŞ MESAJI

Sahak Maşalyan, konuşmasında ayrıca, "Elbette insanlığın tarihi, savaşların tarihi. Maalesef bunlardan biriyle karşı karşıyayız. Siyasetçiler için, Tanrı'dan akıl ve hikmet diliyoruz. Çünkü onlar çok kolaylıkla bu gibi kararları alıyorlar, sahada ne gibi yıkımlara ve felaketlere yol açacaklarının farkına varmadan ya da onların acısını hissetmeden. İnsanlığın ders alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bazı şeyler yaşanmadan insanlar için ders olmuyor maalesef. Savaşmak kolaymış gibi gözüküyor. Ancak insanlar, barışın değerini savaşın içinde anlıyorlar. Tanrı ülkemizi korusun. Bu gibi anlamsız çatışmalardan ve savaşlardan hep birlikte cennete çevireceğimiz bir dünyayı Tanrı elimize teslim etti. Ama biz onu ateşten bir topa dönüştürüyoruz, ateşten bir küreye dönüştürüyoruz. Hepimizin canını yakıyor. Bu anlamda da dinlerimizin insanlığa vereceği barış mesajları çok önemli" diye konuştu.