Kayseri'de Miçing Ayini Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Miçing Ayini Düzenlendi

Kayseri\'de Miçing Ayini Düzenlendi
13.03.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde yapılan ayine Türkiye Ermenileri Patriği ve cemaat katıldı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki Surp Krikov Lusavoriç Kilisesi'nde 'Miçing ayini' düzenlendi.

Ermeniler tarafından düzenlenen ve Anadolu'daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde yapılan Miçing ayinine, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker ve Ermeni cemaati mensupları katıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği, yılda 1 kez düzenlenen ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinde mumlar yakıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, "Bizim, yıllık Anadolu'da bir ibadet gezimiz oluyor. Yarın İskenderun kilisemizin günü. Dolayısıyla buraya da uğruyoruz ve bir şekilde Kayseri'de Surp Krikov Lusavoriç Kilise'mizin de gününü kutluyoruz. İstanbul'dan gelen hacı ekibiyle bir şekilde bu yolculuğu gerçekleştiriyoruz her sene. Bu yıl da ibadetimizi yaptık, gayet güzel ve huzurlu bir şekilde. Atalarımızın geçmişini yad ettik. Onların Kayseri şehrine katkılarını hatırladık. Bu mabedi Kayserililere teslim ediyoruz. Çünkü birkaç 100 kilometre içinde tek Hristiyan mabedi bu kilise. Kapadokya, bir turizm merkezi olarak milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir yer. Gelen Hristiyan turistlerin uğrayabileceği ve dua edebileceği yegane ibadethane. O anlamda bu kent için özel önem arz ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Valimiz Gökmen Çiçek'le olan görüşmemizde kendileri bunun önemini gayet iyi anlıyorlar ve ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin sözünü verdiler. Bu mabedin bazı teknik sorunları var, rutubet alıyor. Yağmurlara karşı erimekte olan bir mabet. Eminiz ki önümüzdeki günlerde bunun da önlemi alınır" dedi.

BARIŞ MESAJI

Sahak Maşalyan, konuşmasında ayrıca, "Elbette insanlığın tarihi, savaşların tarihi. Maalesef bunlardan biriyle karşı karşıyayız. Siyasetçiler için, Tanrı'dan akıl ve hikmet diliyoruz. Çünkü onlar çok kolaylıkla bu gibi kararları alıyorlar, sahada ne gibi yıkımlara ve felaketlere yol açacaklarının farkına varmadan ya da onların acısını hissetmeden. İnsanlığın ders alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bazı şeyler yaşanmadan insanlar için ders olmuyor maalesef. Savaşmak kolaymış gibi gözüküyor. Ancak insanlar, barışın değerini savaşın içinde anlıyorlar. Tanrı ülkemizi korusun. Bu gibi anlamsız çatışmalardan ve savaşlardan hep birlikte cennete çevireceğimiz bir dünyayı Tanrı elimize teslim etti. Ama biz onu ateşten bir topa dönüştürüyoruz, ateşten bir küreye dönüştürüyoruz. Hepimizin canını yakıyor. Bu anlamda da dinlerimizin insanlığa vereceği barış mesajları çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Edebiyat, Türkiye, Kayseri, Cemaat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Miçing Ayini Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
Süper Lig ateşini yaktılar Çorum FK’den 904’te hayati bir 3 puan Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan
ABD, Bağdat’ta Irak Ordu Karargâhına İHA ile saldırı düzenledi ABD, Bağdat'ta Irak Ordu Karargâhına İHA ile saldırı düzenledi
Sinan Engin: Eski Galatasaray Yani sizin babanız Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
İzmir’de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin hapis cezası verilen 11 sanık tahliye edildi İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin hapis cezası verilen 11 sanık tahliye edildi
İran’daki sivil katliamından bir kanıt daha İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha

15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran’ın Dünya Kupası’na katılımını engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
14:15
Ronaldo’nun oğlundan ’’Babanla oynamak ister misin’’ sorusuna bomba yanıt
Ronaldo'nun oğlundan ''Babanla oynamak ister misin?'' sorusuna bomba yanıt
14:05
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro
Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:11:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Miçing Ayini Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.