Melikgazi\'de toptan satış mağazası alevlere teslim oldu! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi

KAYSERİ'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

ALEVLER KISA SÜREDE İŞ YERİNİ SARDI

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.