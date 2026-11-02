Melikgazi'de toptan satış mağazası alevlere teslim oldu! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi - Son Dakika
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Melikgazi'de toptan satış mağazası alevlere teslim oldu! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi

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Melikgazi\'de toptan satış mağazası alevlere teslim oldu! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi
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Melikgazi\'de toptan satış mağazası alevlere teslim oldu! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi
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Kayseri Melikgazi'deki Osman Kavuncu Mahallesi'nde, plastik ve züccaciye ürünlerinin toptan satıldığı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın başladı. Hızla büyüyen alevler mağazayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi, söndürme çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

ALEVLER KISA SÜREDE İŞ YERİNİ SARDI

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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