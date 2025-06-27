KEİPA Bilimler Akademileri Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
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KEİPA Bilimler Akademileri Toplantısı İstanbul'da

27.06.2025 13:42
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi toplantısı İstanbul Üniversitesi'nde yapıldı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Üye Devletleri Bilimler Akademileri Başkanları ikinci toplantısı İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen toplantıda, Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya ve Ukrayna'dan akademisyenler ve temsilciler bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesinin geleceğe açılan akademik köprü olarak dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldığını, 2 Nobel ödülüyle etkili bir yükseköğretim kurumu olduklarını söyledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin temel ilkesinin, bölge ülkelerinin coğrafi yakınlıklarını ekonomik, teknolojik ve sosyal ortaklığa dönüştürmek olduğunu belirten Zülfikar, "Günümüz dünyasında ekonomik işbirliği yalnızca limanlardan, yollarla ya da anlaşmalarla değil bilimsel veriyle, sürdürülebilirlik vizyonuyla ve bilgi temelli altyapıyla kurulur. Bölgesel bilimsel performansları incelediğimizde Türkiye'nin Karadeniz havzası özelinde yaptığı bilimsel katkılarını görebiliyoruz." dedi.

Zülfikar, Karadeniz konusuna çalışırken disiplinlerarası okumanın önemine dikkati çekerek, "Karadeniz, fiziksel, biyolojik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla tam anlamıyla disiplinlerarası bir araştırma alanıdır. Bu nedenle Karadeniz üzerine yapılan bilimsel çalışmaların yöneldiği alanlar, bizlere yalnızca akademik eğilimleri değil, aynı zamanda bölgenin sorunlarının nerede yoğunlaştığını da gösterir. Türkiye genelinde Karadeniz odaklı araştırmaların dağılımında yüzde 16,3 oranla 'çevre bilimleri' başı çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Üniversite olarak özellikle deniz ve tatlı su ekosistemleri, çevre bilimleri ve jeobilimlerde Karadeniz'i inceleyen çalışmalar yürütmeye çalıştıklarını belirten Zülfikar, sadece laboratuvarda değil ekosistem yönetimi, kıyı planlaması, biyoçeşitlilik politikaları ve çevresel sürdürülebilirlik gibi uygulama alanlarında çalıştıklarını aktardı.

Zülfikar, üniversitenin bilimsel katkısını, erişilebilir ve çoğaltılabilir olmasına dikkat ettiklerini aktararak, "Üniversitemizin benimsediği 'Açık Kapı, Açık Bilim' ilkesi, Karadeniz havzasındaki bilgi paylaşımını destekleyen etik ve teknik bir çerçeve sunmaktadır. Veriye dayalı, paylaşım odaklı ve açık kaynak yaklaşımıyla yürütülen araştırmalar, sadece akademiye değil, politika yapıcılara ve sivil topluma da doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu da İstanbul Üniversitesini, Karadeniz üzerine çalışan bölgesel ve uluslararası araştırma ağları için bir odak kurum haline getiriyor." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi olarak Karadeniz Havzası'nda bilimsel işbirliğini kurumsal düzeye taşıdıklarını belirten Zülfikar sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla KEİPA üyesi ülkelerle yaptığımız anlaşmalar sayısal olarak da bu derin akademik ağı ortaya koymaktadır. Azerbaycan ile 16, Romanya ile 9, Ukrayna ile 6, Bulgaristan ile 3, Gürcistan ile 3, Arnavutluk ile 2 ve Sırbistan'la 1 olmak üzere toplam 40'ın üzerinde aktif protokolümüz bulunmaktadır. Bu anlaşmalar, öğrenci ve akademisyen değişiminden ortak araştırma projelerine, kültürel ve sanatsal etkileşimlerden laboratuvar ve veri altyapılarının paylaşımına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu yoğun ağ, İstanbul Üniversitesi'nin Karadeniz bölgesindeki yükseköğretim iş birliklerinde merkezi bir konumda olduğunu açıkça göstermektedir."

Toplantıya İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev, KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Dimirios Rallis ve akademisyenler de katıldı.

Toplantı, ülkelerin temsilcilerinin çalışmalarını, projelerini ve fikirlerini paylaşmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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