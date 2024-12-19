Kemer\'de yüzde 30 erken rezervasyon artışı

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KEMER, 2024 yılında 4 milyon civarında turist ağırladı. Kaymakam Ahmet Solmaz, gelecek yıl hedefinin 5 milyon olduğunu söyledi. KETAV Başkan Yardımcısı ve turizmci Burak Orkut da alınan son verilere göre 2025 için erken rezervasyonda yüzde 20 ila 30 civarında artış gözlemlendiğini aktardı.

Antalya'nın en önemli turizm destinasyonlarından 111 bin 258 yatak kapasiteli Kemer, 2024 yılında 4 milyon civarında yerli ve yabancı turisti ağıladı. Kemer Kaymakamlığı verilerine göre 188 ülke vatandaşının ağırlandığı ilçede birinci sırayı yine Ruslar aldı. İkinci sırada iç pazar, sonrasında ise Almanya, Polonya, Kazakistan, Ukrayna, İngiltere ve diğer ülkeden gelen vatandaşlar yer aldı.

Pazar çeşitliliğinin her yıl arttığı ilçede Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlığında, Kemer Belediyesi ve STK'ların katılımıyla kurulan Kemer Turizm Komitesi de bu bağlamda çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. İlk defa 2025 yılı faaliyet raporu komite tarafından hazırlanarak, ilçede düzenlenecek spor ve kültürel faaliyetler şimdiden tanıtım çalışmalarında kullanılmaya başlandı. Komitenin turizm acenteleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda bu yıl erken rezervasyon sayılarının geçen yıla oranla yüzde 20 ile 30 arasında artış gösterdiği öğrenildi.

SEA TO SKY'DAN DHA'YA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Kemer Turizm Komitesi toplantısı sonunda Sea to Sky Organizatörü ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir organizasyona verilen destekten dolayı komitede bulunanlara teşekkür plaketi verirken, Sea to Sky başladığı günden bugüne kadar organizasyona destek veren Demirören Haber Ajansı adına Kemer Muhabiri Levent Yenigün'e teşekkür plaketi verdi.

SOLMAZ: KEMER'DE 188 ÜLKE VATANDAŞINI AĞIRLADIK

Kaymakam Ahmet Solmaz, "2024'ün başlangıcında en büyük sıkıntılarımızdan biri olan tek ülke pazarından kurtulma anlamında, çeşitliliği sağlama anlamında bir çalışma başlatıldı. Komite olarak öncelikle Rus misafirlerimizin ağırlıklı olması bizim son dönemde dünyadaki savaşlardan kaynaklı olarak misafir sayımızın azalmasına sebebiyet verebileceği kanaatiyle uluslararası fuarlar başta olmak üzere tüm fuarlar ve sosyal mecra üzerinden de diğer ülkelerin, özellikle dünyadaki 7 kıtadan tüm ülkelerin dikkatini çekecek ölçüde çalışma hazırlığında olduk. Bu konuda çalışmalarımızın meyvelerini bu yılda almış olduk. Yaklaşık 188 ülkeden misafirlerimiz vardı. Hatta örnek olarak vermek gerekirse, Doğu Asya ülkelerinden, Japonya'dan ve Kuzey Amerika ülkelerinden, Meksika'dan dahi misafirlerimizi ağırladık. Bunlar bizim için ciddi ve onur verici. Bunun çeşitlenmesi ve arttırılması hususunda 2025 yılında çalışmalarımızı başlatmış olduk" dedi.

'BU YIL KEMER'DE 25 SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETİMİZ VAR'

İlçenin tanıtım faaliyetleri kapsamında 'VisitKemer' sayfasını aktif hale getirdiklerini belirten Kaymakam Solmaz, "VisitKemer sayfamızı aktifleştirdik ve bu tanıtım noktasında ciddi bir argüman sağlıyor bize. Bununla birlikte ilk defa yapılmış olan faaliyet cetvelimizi kurduk. Bu faaliyet cetvelimizde yaklaşık 25 sportif ve kültürel faaliyetimizi takvimsel olarak mart ayı itibarıyla ve kasım sonunu da kapsayacak şekilde bir faaliyet raporuna dönüştürdük. Bunu acentelerimizle, tur operatörlerimizle paylaşıyoruz, otellerimizin satış ve pazarlama müdürleriyle paylaşıyoruz. Bunun amacı başta destinasyonumuzu doğru tanıtmak. Bölgemizin avantajlı olduğu faaliyetleri ön plana çıkartmak ve gelen misafirlerimizin de bu bölgede hangi aktiviteleri yapabileceklerine bir ön hazırlık sunmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

'SEA TO SKY İLE 20 BİN KİŞİYİ KEMER'DE AĞIRLADIK'

Bölgede yapılan organizasyonların tanıtıma büyük katkı sağladığını belirten Kaymakam Ahmet Solmaz, "Sea to Sky diye çok güzel bir organizasyon atlattık, bu yıl ilk defa dünya şampiyonasını yaptık ki ilçemizde 15'incisi düzenlenen bir aktiviteydi. Dünya şampiyonasında yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladık bir hafta ve bu organizasyon sosyal medyada 8 milyon izlenirliğe ulaşıldı. Bunlar bizim bölgemizin tanıtımına ciddi katkı sağlayan faaliyetlerimiz. Bunların çeşitlendirilmesi için uğraşıyoruz" dedi. Kaymakam Solmaz, Kemer'e bu yıl 4 milyon turist geldiğini hatırlatarak, gelecek yıl hedefinin 5 milyon olduğunu da vurguladı.

'2024 SEZONU KASIMIN ORTASINA KADAR UZADI'

Kemer ve Yöresi Tanım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı ve turizmci Burak Orkut da büyük beklentiler ve umutlarla başlanan 2024'ün mayıs ve haziran döneminde beklendiği gibi geçmediğini söyledi. Temmuz başı itibarıyla toparlanan sezonun kasımın ortasına kadar uzadığını anlatan Orkut, "Bu tabii ki işin sevindirici boyutu. İnşallah bundan sonraki sezonlarda daha da uzatırız sezonu çünkü bölgemizin en büyük problemi sezonun biraz daha kısa olması" dedi.

'ERKEN REZERVASYONDAKİ ARTIŞ YÜZDE 20 İLA 30 ARASINDA'

2025 yılında acentelerden ve fuarlarda yapılan çalışmalardan aldıkları verilere göre erken rezervasyon sayılarının artışta olduğunu belirten Orkut, şunları söyledi:

"2025'e geldiğimizde şimdi tümüyle oraya konsantre olmuş vaziyetteyiz. Gerek acentelerle yaptığımız görüşmelerde, gerek gerçekleştirdiğimiz fuar katılımları yani bu çerçevede yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunun da meylerini almaya başladığımızı görüyoruz. Acentelerle yaptığımız görüşmelerde bir önceki seneye göre aynı dönemin erken rezervasyon oranlarında yüzde 20 ve 30'lara varan bölgesel, pazarsal anlamda farklılıklar gösteriyor bu ama genel anlamda bir artış olduğu bilgisini alıyoruz. Tabii bu son derece sevindirici. Bizlere ileriye yönelik son derece umut veriyor. Güç veriyor. Çalışmalarımızı bu anlamda daha da yoğunlaştırıyoruz. Olağanüstü bir problem yaşanmazsa çok güzel bir 2025 geliyor gördüğümüz kadarıyla."

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER,