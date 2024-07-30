Keşan\'da Taş Ocağına Karşı İmza Toplandı

Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Karlıköy ve Yeşilköy sınırlarında yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisine karşı toplanan 919 imza, kaymakamlığa teslim edildi. Keşan Kent Konseyi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan köylüler, taş ocağı istemediklerini dile getirdi.

Keşan'a bağlı Karlıköy ve Yeşilköy sınırlarında özel bir firma tarafından yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisine karşı Keşan Kent Konseyi öncülüğünde çalışma başlatıldı. Karlıköy ve Yeşilköy'de yaşayanlardan toplanan 919 imza, Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, Karlıköy ve Yeşilköy sınırlarında yapılması planlanan taş ocağına karşı olduklarını belirterek, "Biz buradayız. Diyelim ki, bizi bu sıcakta yormayın, bizi bu sıcaklarda buralara getirmeyin, uğraştırmayın. Bu daha başlangıç. Bizi uğraştırmayın buralarda. Bu işi iptal edin. Yoksa biz uğraşmaya hazırız. Biz mücadele etmeye hazırız" dedi.

'KÖYLERİMİZE ZARAR VERMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Taş ocağına karşı oluşturulan komisyonun üyesi avukat Sevda Şimşek ise insan olmanın doğayı korumak için yeterli bir sebep olduğunu ifade ederek, "Yapılan tüm maden ocaklarının doğaya verdiği zararları ortada. Bu köylerde yapılması planlanan taş ocağı köylerdeki su havzasına zarar verecek, köylerde olan zaten yetersiz. Yollara zarar verecek. Bu topraklar dünyanın hayran olduğu Saros Körfezi'ne sahip bu topraklar. Bu dokuya zarar verecek. Ormanlara zarar verecek. Oradaki yabani hayata zarar verecek. Tarım zarar verecek. Oradaki insanlarımızın sağlığına zarar verecek. Bizim ülkemiz çok geniş ve verimli bir alan sahip ama bakir yerler de var. Ormanlık olmayan kırsal tepeler var. Yani alternatif o kadar çok yer var ki, taş ocağının topluma hizmet eden bir yanı olabilir ancak doğaya zarar vermeden çözüm üretilmesi mümkün. Çalışma yapılabilecek o kadar alternatif varken bu canım doğayı ziyan etmelerine, köylerimize zarar vermelerine izin vermeyeceğiz. Burada köylerimizin geçmişi var, geleceği var. Bunu yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan Karlıköylü Asiye Sürücü (73) ve Kerime Gürsel (95) de köylerine taş ocağı yapılmasını istemediklerini söyledi. Açıklamanın ardından toplanan imzalar Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.