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Kıbrıs Gazisi Akar, 50 yıldır aynı gururla yaşıyor

Kıbrıs Gazisi Mehmet Hikmet Akar:

"Orada bulunmak ve savaşmak bir gurur vesilesi"

KONYA - Konya'da yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Hikmet Akar, Kıbrıs'taki Türklerin haklarını savunduklarını belirterek, 50 yıldır bu gururla yaşadığını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50 yıldönümünde Kıbrıs Gazisi Mehmet Hikmet Akar (71), Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlattı. Akar, Osmaniye 57. Piyade Alayında vatani görevini ifa ederken bir anda ilk olarak Mersin'e daha sonra da Kıbrıs'a gideceğini bilmeden bindiği gemide harekatı öğrendi. Bir gece denizde kalan ve 20 Temmuz günü Girne'ye ayak basan askerlerin içinde olan Akar, ilk gün Beşparmak Dağlarının eteklerine kadar ilerledikleri ifade etti. İkinci gün ise arkadaşı ve hemşehrisi olan Adem Erim'in şehit olmasına tanık olan Akar, düşmanla arasında sadece bir dere olduğunu belirtti. Gençlerin Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere Kore Savaşını da pek fazla bilmediğinin altını çizen Akar, bu konuların okullarda ders olarak işlenmesini istedi. Kıbrıs'taki Türklerin haklarını savunduklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında şehitlerin ve onun gibi gazilerin emeğinin olduğunu ifade eden Akar, şehit olanlara Allah'tan rahmet gazilere ise uzun ömür diledi.

"20 Temmuz saat 10.30 gibi Girne'ye ayak bastık"

Harekata gitmeden öncesi ve hareket anında yaşadıklarını anlatan Kıbrıs Gazisi Mehmet Hikmet Akar, "Kıbrıs Barış Harekatı olduğunda Osmaniye 57. Piyade Alayında askerdim. 16 Temmuz günü alayda alarm oldu. Komutanlar 'hazırlanın' dedi. Bizi Mersin'e getirdiler. Biz de oraya yerleştik ama Kıbrıs'a gideceğimizi kimse söylemedi. Biz aynı bölgede 1 yıl önce tatbikat yapacaktık, onun için geldik diye düşünüyorduk. Sabaha doğru ormanın içerisinde tekrardan alarm oldu. Toplandık ve sahile indik. Her bölüğü birer gemiye bindirdiler. Bize 3 gün bu şekilde gemi eğitimi yaptırdılar. Ayın 19'unda bu sefer 'her şeyi toplayın' dediler. Mersin Limanına getirdiler. Saat 10.30 gibi gemilere binerek hareket ettik. Biz nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Gemiler çok yavaş gidiyordu. Öğlene doğru komutanımız 'Gazamız mübarek olsun, Kıbrıs'a çıkartma yapacağız. Orada ki Türklerin haklarını korumaya gidiyoruz' dedi. Gemi çok yavaş gidiyordu, geceyi denizde geçirdik. 20 Temmuz saat 10.30 gibi Girne'ye ayak bastık. Çıkarma gerçekleşti ama biz orada liman olmadığı için gemiden indiğimizde su benim boğazıma kadar geliyordu. İlk gün Beşparmak Dağlarının eteklerine kadar ilerledik" şeklinde konuştu.

"Alay komutanımız şehit oluyor, yanında da yarbayı yaralanıyor"

Akar, ilk gün alay komutanlarını daha sonraki gün de hemşehrisinin şehit olduğunu söyledi. Akar, "Düşman dağlardan bizim olduğumuz sahile bomba atıyor. Orada da Alay Komutanımız taarruz hazırlığı içerisindeydi. Bir tane mermi buraya isabet ediyor. Alay komutanımız şehit oluyor, yanında da yarbayı yaralanıyor. Bize bu haber geldi, tabii askerde dağılmalar oluyor. Biraz daha da zaman geçince askerlerin hepsinde heyecan oluşuyor. Kıbrıs'ta ilk günümüz bu şekilde geçti. Ertesi gün Güzelyurt tarafında taarruz ederken Meram Dere'den Adem Erim arkadaşım şehit oldu" diye konuştu.

"Orada bulunmak ve savaşmak bir gurur vesilesi"

Orada savaşmanın, Kıbrıs'taki Türklerin haklarını savunmanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirten Akar, "Oradaki Türkleri biz yer değiştirirken görüyorduk, çünkü cephede biz savaşıyorduk sürekli. Bizi alkışlıyorlardı, memnuniyetlerini bildiriyorlardı. Benim için orada bulunmak ve savaşmak bir gurur vesilesi. Herkese nasip olmuyor. Arkadaşıma şehitlik nasip oldu, bize de gazilik nasip oldu. Düşmanla aramızda bir dere vardı. Onlar mağaraların içerisinde, biz ise iki taş bulduysak onun arkasında siper alıyoruz. Orada öyle bir yoğun ateş var ki Çanakkale'de mermiler birbirini vurmuş o şekilde. Açlık var, susuzluk var, her şey var. Orada sadece savaşmayı düşünüyorsun. Boş kaldığın zaman aileni düşünüyorsun. Ben mesela evliydim. Onlar falan aklına gelmiyordu, sadece boş kaldığın zaman düşünüyordun" ifadelerini kullandı.

Akar, bu savaşların okullarda ders olarak gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Okullarda bu savaşların ders olarak işletilmesi lazım. Kore gibi Kıbrıs gibi olayların ders olarak koyulması gerekiyor. Kore'deki amcalarımız, Güney Kore Cumhuriyetini kurmuşlar. Kıbrıs'a gittik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurduk. İstiklal Savaşında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bunların hepsi gurur verici bir kahramanlık" dedi.