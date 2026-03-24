Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan Film Günleri Türkiye'de Başladı

24.03.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Film Günleri, 'Kara Kızıl Sarı' filmi ile İstanbul'da başladı. Uluslararası işbirlikleri hedefleniyor.

" Türkiye'de Kırgızistan Film Günleri", 2025 Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü alan "Kara Kızıl Sarı" filminin gösterimiyle başladı."

Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Faruk Bayram, müşterek tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu coğrafyalarda bu tür etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Türk sinemasının yurt dışında tanıtılması ve sektör paydaşlarıyla buluşulması adına önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Bayram, "Bu sefer de onların İstanbul'da, Türkiye'de bu tip etkinlikleri organize etmesi anlamında bir girişimde bulunduk ve içinde yer aldık. Kırgızistan'dan 3 önemli yapım izleyicilerle buluşacak. Kendilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu tip etkinlikleri Orta Asya'daki diğer paydaş devletlerimizle de sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bayram, etkinlik süresince Kırgızistan'dan gelen yapımcı ve yönetmenleri Türkiye'deki sektör profesyonelleriyle buluşturup önemli işbirliklerine imza atmayı amaçladıklarını kaydetti.

"Orta Asya'nın Oscar'ını Türkiye'de yapmaya başlayacağız"

Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve önceki dönem AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu da 10 yıldır Kırgızistan'da film günleri organize ettiklerini belirterek, bu tür organizasyonların iki ülkenin kardeşliğinin ve kültürel ilişkilerinin daha iyi ortaya çıkmasına vesile olduğunu kaydetti.

Filmlerin kültürel aktarımdaki önemine işaret eden Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Filmlerle insanlar Anadolu'da ve Kırgızistan'da nasıl yaşanıldığını ortaya koymuş oluyor. Gelen filmler onların çilelerini, sıkıntılarını, dertlerini anlatıyor. Onlarla bizim ne kadar ortak bir paydada buluştuğumuzu gösteriyor. Bu festivallerin tamamı kültürel bir etkileşim oluyor. Hep 'Oscar' Avrupa'da, Fransa'da değil. Biz de Orta Asya'nın Oscar'ını Türkiye'de yapmaya başlayacağız. Kasım ayında Korkut Ata Film Festivali Türkiye'de gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler iki ülke arasındaki kardeşliğimizi ve kültürel bağımızı güçlendiriyor. Onun için artırılarak devam etmesi lazım."

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi ve Gençlik Politikası Bakanlığı Sinematografi Departmanı Müdür Yardımcısı Nuralı Bayterekov ise etkinliğin iki ülke halkı için taşıdığı anlama dikkati çekti.

Ortak yapımlar yürütmeye hazır olduklarını dile getiren Bayterekov, "Amacımız iki ülke arasındaki iletişimi güçlendirmek, adetlerimizi Türk halkına göstermek. Kırgızistan'da Türk sinemasını tanıtmak için etkinlikler yapılıyordu. Bugün de biz Türkiye'de Kırgız sinemasını, medeniyetimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Zaten hepimiz Türk'üz ve köklerimiz aynı"

Açılış filmi "Kara Kızıl Sarı"nın yönetmeni Aktan Arym Kubat, Türk seyircisinin filmde ne hissedeceğini merak ettiğini ve bunun kendisi için ilginç bir deneyim olacağını ifade etti.

Filmin konusunun Türk halkıyla yakından bağlantılı olduğunu anlatan Kubat, "Bu film bir gelinin hayatını anlatıyor. Türkiye'de de o medeniyet var. Zaten hepimiz Türk'üz ve köklerimiz aynı. O yüzden Türkler de bu filmi anlayacak ve hissedecek. Ayrı bir kültür gibi değil, kendi kültürü gibi görecek. Çektiğimiz bu filmler, iki halk arasındaki bağı daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov da kültürel etkinliğin düzenlenmesine destek veren kurum ve kişilere teşekkür ederek, başkonsolosluk olarak Kırgız kültürünü, sanatını ve ulusal değerlerini Türkiye'de tanıtmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından program, Kırgız sanatçının müzik dinletisi ve geçen yıl Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde "En İyi Film" seçilerek büyük başarı elde eden "Kara Kızıl Sarı" filminin gösterimiyle devam etti.

Kırgız sinemasının dikkati çeken yapımlarını Türk seyircisiyle buluşturmayı hedefleyen film günleri, 26 Mart'a kadar sürecek.

Etkinlik kapsamında Atlas Sineması'nda, 25 Mart'ta Dastan Capar'ın "Kaçkın", 26 Mart'ta ise Ruslan Akun'un "Cennet 2" adlı filmler saat 19.30'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 00:48:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan Film Günleri Türkiye'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.